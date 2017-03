Circuito Cerrado: Murat: ¿de “Porro” a ideólogo?

Your Rating User Rating : 0 ( 0 votes )

Murat: ¿de “Porro” a ideólogo?

Compañero del “Cheynne”, “El Superman” y “el Toro”, “Nelson el de la 5” integró una de las más terribles bandas porriles que se recuerde en la Prepa 5 de la UNAM localizada en la zona de Coapa al sur de la hoy Ciudad de México.

Nelson Murat Kasab brincó a la política mexicana cuando Luis Echeverría fue destapado como precandidato del PRI a la Presidencia de la República en el año de 1969.

Con su habilidad que no se le puede regatear, Murat llegó hasta el templete instalado en la parte posterior de la Secretaría de Gobernación en donde Echeverría recibía a la cargada priísta que lo aclamaba como su abanderado, encabezando a una veintena de “porros” a los que presentó como ex –dirigentes del movimiento estudiantil de 1968.

A Echeverría, que había sido señalado como el autor de la represión en contra de los estudiantes que terminó con la matanza de Tlatelolco, le agradó la simulación del oaxaqueño que desde ese momento no se bajó del barco hasta llegar a la gubernatura de su estado natal Oaxaca.

A su paso por la Facultad de Derecho de la UNAM no se le vio como un estudiante regular y en una ocasión, Guillermo González Aguado, un ex –diputado federal por Guanajuato, ya fallecido, obtuvo una copia del estado académico de Murat, en el que no se acreditaba ninguna materia.

Sus primeros pasos en la política los dio en la CNOP entonces dirigida por el yucateco, Julio Bobadilla Peña, quien tenía instrucciones de arropar a quien se hacía pasar como ex –dirigente del movimiento estudiantil del 68, pero que en realidad había servido para reprimir protestas de universitarios.

Este es el personaje que despachará como ideólogo del PRI en una Fundación que antes fue el Instituto de Estudios Políticos Económicos y Sociales, (IEPES) dos instancias prístas, que en la mayoría de los casos fueron dirigidas por personajes con un importante currículum académico, que no tiene el oaxaqueño, que si en cambio posee las habilidades de los hombres hechos en los sótanos de la política mexicana.

****

Mancerita dará un nuevo golpe al bolsillo de los capitalinos cuando a finales de este mes decrete el incremento en el precio del Metrobús, que pasará de 6 a 8 pesos el viaje, que por cierto es toda una aventura para los usuarios de ese medio de transporte en la Ciudad de México…Habían anunciado que serían 30 mil los delegados priístas que elegirían a Alfredito del Mazo Maza como su candidato al gobierno del Estado, al final, pese al acarreo, no fueron ni 15 mil los que se congregaron en Ecatepec para levantar la mano en favor del primo de Peña Nieto…Cecilio Pineda es el nombre del periodista asesinado en Guerrero, estado en el que se implementan estrategias desde la Secretaría de Gobernación y se vuelven a implementar, pero la violencia ahí está, llegó para quedarse y este viernes cobró una víctima más, un colega de los medios de información…En algo que va más allá del protocolo diplomático, su cuenta de Twitter, el canciller Turco, Mevlüt Cavusoglu, manifestó su agradecimiento a la embajadora de México en Turquía, Martha Bárcena por su contribución a la excelente relación bilateral entre los dos países…El PRI llega este día a sus 88 años de edad en medio de la más grave crisis que amenaza con una desbandada hacia el partido Morena de Andrés Manuel López Obrador.

circuitocerrado@hotmail.com

Comentarios

Comentarios