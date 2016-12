Circuito Cerrado: Si es mexiquense goza de impunidad

Your Rating User Rating : 0 ( 0 votes )

– Si es mexiquense goza de impunidad

Eruviel Ávila Villegas, no te preocupes por lo que sucedió en Tultitlán, que hayan muerto 35 personas, no es nada, mientras Enrique Peña Nieto despache en Los Pinos gozas de impunidad y hasta puedes seguir haciéndote las ilusiones de que serás candidato del PRI en el 2018.

Si eres mexiquense gozas de impunidad, con todo y que esté demostrado que hubo negligencia de parte del gobierno del Estado de México en la tragedia del martes pasado.

Basta con que eches a andar, a tus texto servidores, como los llama un colega veracruzano, para que digan que fue un ataque de los narcos, porque los coheteros no se quisieron poner a mano. La lana es la lana.

No te preocupes Eruviel, México es el país de no pasa nada, sobre todo ahora que gobiernan los mexiquenses, que pasan en falso, ya lo vimos con los casos como el de Ayotzinapa, Tlatlaya y Tanhuato.

No te preocupes porque ya Enrique Peña Nieto dijo que apoyará a los comerciantes de la pirotecnia para que reconstruyan el mercado de San Pablito que este martes voló y dejó a 35 familias enlutadas.

Tú puedes seguir diciendo que es el mercado más seguro de América Latina según tu Instituto Mexiquense de la Pirotecnia, puedes seguir simulando aunque sea una simulación criminal.

No nos extrañaría que sigas pensando en que puedes ser el candidato de tu partido para el 2018 y que sigas haciendo uso del erario para promover tu candidatura, al fin y al cabo mientras seas mexiquense gozarán de impunidad siempre y cuando tu paisano Peña Nieto despache en Los Pinos.

Pobre México, cuando suceden tragedias como las del martes en Tultitlán y no hay culpables.

“Evidentemente que es una negligencia vergonzosa de las autoridades mexicanas en todos los ámbitos, dice José Lara Duque, coordinador del Centro de Derechos Humanos, Zeferino Ladrillero.

***

El jueves Enrique Peña Nieto llegó a visitar a los heridos de la tragedia de Tultitlán al Hospital de Lomas Verdes del Seguro Social y como siempre sucede, los miembros del Estado Mayor presidencial cometieron todo tipo de arbitrariedades en contra de los familiares de otros pacientes que nada tenían que ver con la tragedia del mercado de la pirotecnia, fueron desalojados contra su voluntad…Son cinco entidades en donde se reporta desabasto de gasolinas, mientras que empleados al servicio de Carlos Romero Deschamps siguen succionando los ductos del sistema nacional de refinación y ahora almacenan el combustible para venderlo en enero cuando suba el precio. Por cierto, la empresa brasileña, Odebrecht acusó al ex –director de Pemex Refinación, Miguel Tame Domínguez de haber exigido la nada despreciable cantidad de 10 millones de dólares por un contrato de más de mil millones de pesos y saben de quién es socio este sujeto, ni más ni menos que de Romero Deschamps, pero como México es el país donde no pasa nada, lo más probable es que este hecho quede en la impunidad. No es la primera vez que se acusa a Tame de actos de corrupción, pero él disfruta del producto de sus atracos en la ahora llamada empresa productiva del Estado… ¿A quien trata de engañar el dirigente nacional del PRI, “Clavillazo”, Ochoa Reza con eso de que Humberto Moreira no ira como candidato de su partido a una diputación local en Coahuila cuando va por un partido que irá en alianza con el tricolor, pura simulación?…Circuito Cerrado les desea feliz navidad.

