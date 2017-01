Circuito Cerrado: Gurría quiere ser candidato en el 18

Your Rating User Rating : 0 ( 0 votes )

– Gurría quiere ser candidato en el 18

Está claro que en la política nada es casual, las acciones de los actores políticos siempre obedecen a una causa, tal es el caso del secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, (OCDE) José Ángel Gurría que se apareció en estos días en la Ciudad de México.

El ex –secretario de Hacienda y ex –secretario de Relaciones Exteriores no vino casualmente a México a presentar un informe sobre la economía en el que se destaca que todo anda bien en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

No, el tampiqueño trae otras intenciones y por esos insiste en que la medida adoptada por el gobierno de Peña Nieto de subir el precio de las gasolinas, es la adecuada, que la OCDE recomendó desde hace más de 10 años retirar el subsidio a esos combustibles.

Gurría no da paso sin huarache, llega en el momento en que considera que hay que lanzar un salvavidas al presidente y lo lanza pensando en que así se puede convertir en su delfín para el 2018.

Allegados al llamado “Ángel de la Dependencia”, me comentaron recientemente que el titular de la OCDE se siente con los suficientes arrestos para ser el candidato del PRI a la presidencia en el 2018.

Y es que ante la ausencia de verdaderas figuras en el equipo de Peña Nieto, Gurría está seguro de que podría ser la opción, a pesar de que su físico está más deteriorado que cuando se fue a vivir a París.

Sabe que un candidato con las relaciones en el extranjero como las tiene él, podría atraer la confianza que los votantes no tendrían en un miembro del equipo cercano del mexiquense, por eso anda más que apuntado.

Habrá que ver si los mexiquenses están dispuestos a ceder la plaza. Por lo pronto mientras Gurría ande por acá tendremos que acostumbrarnos a verlo defender lo indefendible, a decir que en materia económica, todo está a toda madre en México.

Después del viernes 20, luego de que tome posesión Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, los días de Ildefonso Guajardo al frente de la Secretaría de Economía estarán contados, el equipo del próximo mandatario estadounidense no le ve como un interlocutor válido en el tema de las transacciones económicas entre los dos países, por las expresiones que el regiomontano ha tenido sobre Trump…En nueve días se reportan 284 movilizaciones en contra del gasolinazo tan sólo en la capital del país y las que vienen. Pero en Los Pinos ni los ven ni los oyen como dijera el clásico…La corrupción en las oficinas de algunas secretarías del Gobierno de la Ciudad de México está a todo lo que da, es el caso de las oficinas de licencias en donde para obtener una o renovarla hay que pasar las de caín, después de hacer una larga cola, presentar toda la documentación en regla, el empleado que lo atiende le dice que está fallando el internet, que regrese al día siguiente y al siguiente día le dicen lo mismo hasta que el solicitante da su brazo a torcer y de plano les dice pues cuánto cuesta que regrese el internet. Lo mismo sucede con las altas y las placas para los nuevos vehículos, pero Mancerita anda más preocupado por su candidatura que por atender los problemas de los capitalinos.

