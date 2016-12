Circuito Cerrado: Crece la violencia en Edomex

Your Rating User Rating : 0 ( 0 votes )

– Crece la violencia en Edomex

El martes 20 de diciembre cuando el gobierno del Estado de México centraba su atención en las explosiones del mercado de San Pablito, en Tultepec, los amantes de lo ajeno hacían su agosto en el corredor, Satélite-Cuatro Caminos, con la complacencia de la Agencia de Investigación Estatal, (AIE).

Cuatro jóvenes mujeres fueron baleadas cuando viajaban en dos diferentes combis que hacen el servicio de transporte público de pasajeros en la zona, a la altura del Centro Comercial “MundoE”. Tres de ellas fueron trasladadas al Hospital de Lomas Verdes del Seguro Social y la cuarta llegó posteriormente.

El viacrucis que pasaron los familiares de las víctimas de la creciente violencia en el Estado de México, fue realmente infernal, en el Hospital del IMSS nadie les informaba sobre el estado de las jóvenes y el ir y venir se concentraba en las víctimas de la explosión.

“No podemos vivir así” me dijo el padre de una de las víctimas quien precisó que los hechos se registraron alrededor de los 17.00 horas, a plena luz del día cuando los delincuentes se subieron a la Combi y apuntaron con sus pistolas a los pasajeros, a quienes les quitaron sus pertenencias y luego se fueron tranquilamente.

Los asaltos, violaciones y todo tipo de atracos se presentan diariamente en los corredores de la zona del periférico o en Indios Verdes, con destino a Tecamac, Tultepec, Ecatepec y otros municipios de la zona que conecta al norte de la Ciudad de México con el Estado.

La policía, municipal y estatal sabe perfectamente cuáles son las zonas de conflicto, pero no hace nada, los delincuentes actúan impunemente y lo peor, en el mejor de los casos dejan a personas heridas con secuelas que por años nunca superan, cuando no asesinan.

Ese es el estado que gobierna o desgobierna Eruviel Ávila Villegas, quien se siente con los suficientes méritos para aspirar a la presidencia de la República y que gasta millonadas para tratar de posicionarse, pobre México.

Con Peña Nieto ya tuvimos suficiente, ¿no creen?

***

En mi entrega anterior les decía en este espacio que si es mexiquense, goza de impunidad por grave que sea el delito que cometa, y los hechos me dieron la razón a la vuelta de la esquina, un juez concedió amparo al agresor de Ana Gabriela Guevara agredida en el Estado de México ¿y si eso le pasa a una senadora, que podremos esperar usted y yo que somos simples cristianos?…El señor Mikel Arriola, que despacha como director del Seguro Social, presume de ahorros millonarios en compras de medicinas, pero lo que no dice es que en las clínicas y hospitales los familiares de los pacientes tienen que comprar las medicinas que les suministran los médicos, porque el IMSS no las tiene. Les dan la lista y a ver cómo le hacen. Además en tratamientos de larga duración, algunos derechohabientes recibían sus medicinas cada mes y ahora las reciben cada 45 días, así cualquiera puede ahorrar, ¿Será que este Mikel aprendió a mentir de su suegro Heriberto Galindo Quiñones el frustrado aspirante a la gubernatura de Sinaloa?… ¿Quién fue el estúpido a quien se le ocurrió adelantar que las gasolinas van aumentar cuando menos 3 pesos por litro? El desabasto está a la orden del día, los distribuidores guardan el producto para sacarlo el primer día de enero, qué barbaridad.

