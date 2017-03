Circuito Cerrado: Crece la desbandada en el PRD

Your Rating User Rating : 0 ( 0 votes )

– Crece la desbandada en el PRD

En los próximos días varias mujeres que colaboran en el gobierno de la Ciudad de México, se pronunciarán en favor de Andrés Manuel López Obrador, se trata de funcionarias d alto nivel en el equipo de Miguel Ángel Mancera y a las que seguramente Mancerita despedirá de inmediato.

De alguna manera con su pronunciamiento desde el senado, en favor del tabasqueño, el coordinador de la fracción perredista, Miguel Barbosa, aceleró la desbandada en el partido del sol azteca y no sólo hacia Morena, sino también al PRI como es el caso de Héctor Bautista, dirigente de ADN una de las tribus más influyentes al interior de esa organización.

Bautista a quien se le atribuye haber impedido la alianza PAN-PRD que pretendía participar en las elecciones para gobernador del Estado de México, con el senador Alejandro Encinas como su candidato, es un hombre importante en el oriente de la entidad mexiquense y me cuentan que ya lo compró el PRI para que apoye a su candidato Alfredo del Mazo Maza en las elecciones de junio de este año.

La desbandada se veía venir, aquí lo señale en varias ocasiones y con su pronunciamiento Barbosa en convierte en factor para el 2018, porque el número de perredistas que se van al bando de López Obrador pueden hacer la diferencia que le dé el triunfo a Morena.

Los “Chuchos” se quedarán silbando en la loma acompañados sólo de Alejandra Barrales y del indeciso Mancerita que no se raja pero ¿para qué? El futuro del PRD no es nada alentador, para la próxima legislatura tendrá cuando mucho unos 15 diputados y 5 senadores, eso también será motivo de un aumento en la desbandada en los próximos días, porque los que se van, no dan golpe sin huarache, como dicen por ahí.

Dice Alfredito del Mazo Maza que realizará una campaña austera, que sólo gastará la mitad de los 280 millones de pesos que impuso el Instituto Estatal Electoral, ¿cuándo se ha visto eso en el Estado de México? Peña y Eruviel gastaron miles, aunque la autoridad electoral no lo detectó. ¿Será que piensa entregar la plaza? Que no mienta tan sólo el acto de toma de protesta con ese acarreo que se realizó, constó más de 30 millones de pesos. En esa entidad el PRI le mete mucho a la compra de votos, ¿quién le cree?…Ahora en los corrillos del PRI surge el nombre de José Narro Robles el cuestionado secretario de Salud para su candidato en el 2018, sí el hombre que no pudo sacar a un pequeño grupo de anarquistas del auditorio “Che Guevara” de la Facultad de Filosofía y Letras y que se le metieron a sus oficinas y le dejaron un recuerdo en su escritorio –excremento- donde despachó como rector de la UNAM. Se ve que los priístas andan desesperados…Otra vez se burlan de los negociadores del TLC, pues mientras que la dupla Videgaray-Guajardo quiere que las negociaciones se inicien en junio, el secretario de Comercio Roos les dice que tienen que esperar hasta finales de año y como se les gasta Donald Trump así los va a traer, un día dirán una fecha y otro una diferente.

