Por Vicente Moreno Aparicio

• El cinismo, la desvergüenza y el crimen organizado cabalgan por todo México

• Clavillazo y Cerillo unidos contra el Peje y no voltean hacia sus partidos

• Salinas: si gana AMLO me voy del país lleno de indios ignorantes…

• Calderón: si no abanderan a Margarita, renuncio a Acción Nacional

Hoy el cinismo, la desvergüenza y el crimen organizado cabalgan por todo México y es la nota informativa que repercute en todo el mundo y hace creer que todos los mexicanos somos corruptos.

Los medios informativos tanto de Estados Unidos, como de Europa y Asia destacan la corrupción ejercida por el presidente Enrique Peña Nieto y la detención de ex gobernadores, así como la fuga de otros sin que el gobierno mexicano haya solicitado las respectivas capturas. Se rompieron las formas y se acrecentó la impunidad

Las noticias de mexicanos corruptos han dado la vuelta al mundo y ejemplo de ello fueron las detenciones y encarcelamiento de los ex gobernadores de Tamaulipas, Tomás Yarrington, en Italia, solicitada a la Interpol por Estados Unidos; de Veracruz, Javier Duarte, en Guatemala, y la de Humberto Moreira en España, quien logró su libertad gracias a la influencia de la poderosa constructora OHL solicitada por el gobierno mexicano.

Andan prófugos Roberto Borge y Javier Duarte, ex gobernadores de Quintana Roo y Chihuahua, respectivamente.

En el caso de Javier Duarte, según la columna de Moisés Sánchez Limón, Señor Gobernador -va de cuento- relata cómo fue el diálogo de Miguel Ángel Osorio Chong con Javier Duarte para su detención y los acuerdos, entre ellos no tocar a la familia y permitir que viaje fuera de México si quitarles ni un centavo del multimillonario robo hecho al estado de Veracruz.

(http://www.indicepolitico.net/senor-gobernador/)

Hoy, el tema mundial que deteriora aún más la imagen de México y que le sirve al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para exhibir en cada uno de sus xenófobos discursos del peligro que representa el no construir el dichoso muro, son los actos de corrupción en estos días de pre elección, en los cuales se compra la democracia con dadivas para apagar el hambre y las necesidades inmediatas, pero también los continuos asesinatos en toda la República, lo que demuestra que el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, no puede o no sabe cómo frenar el crimen organizado y menos ahora que han muerto varios militares en los enfrentamientos con los huachicoleros. Obvio, que no lo da a conocer la SEDENA.

Hoy, no sólo el PRI, PAN y PRD han sembrado el odio en todo el país, sino también han dividido al pueblo con sus incongruentes declaraciones y acusaciones en contra del “enemigo público número uno” de estos partidos, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), al que atacan continuamente con argumentos carentes de pruebas y, lo peor de esos institutos políticos, es el ofender la inteligencia y la memoria de los mexicanos, quienes tienen presente los multimillonarios actos de corrupción ejercidos por el propio presidente Enrique Peña Nieto, los secretarios, tanto los aprendices como los muy conocedores de sus gestiones administrativas, gobernadores y los ex prófugos y legisladores.

Tanto el PRI, PAN, PRD se han unido para atacar a AMLO y a su partido Morena, con la abierta intención apoyada por el INE de “a como dé lugar y cue$te lo que cue$te” evitar que gane las elecciones Delfina Gómez en el Estado de México.

Ciertamente, la tendencia -ya generalizada- que ganará AMLO la elección presidencial tiene muy nerviosos al presidente, expresidentes, legisladores, políticos, empresarios tanto nacionales como extranjeros y han hecho declaraciones bastante negativas, que sin “querer queriendo” cada día ayudan a reforzar la popularidad del “Peje, sí… más no lagarto”.

En los medios informativos escritos -la tv no transmite la realidad que se vive- y las redes sociales Facebook y Twitter y en los blogs de Carmen Aristegui, Índice Político de Paco Rodríguez, La Voz de la Prole de Antonio Ortigoza, Roberto González Pérez, Gustavo Escudero, entre otros, se aprecian en los espacios el sentir de los usuarios sobre el tema en cuestión y en este caso las declaraciones del PRI, PAN y PRD para descalificar a AMLO, son revertidas por cientos de defensores del Peje.

Incluso, Miguel Ángel Mancera se unió a las incongruentes declaraciones que se dan ahora al responderle a AMLO quien pidió al PRD, PT y MC la unidad en apoyo a Delfina Gómez, de lo contrario Morena irá sólo como partido en la elección presidencial. El jefe de gobierno dijo: sí unir a los partidos de izquierda, pero sin condiciones. Y muchos nos preguntamos: ¿tiene partido MAM? Porque bien sabemos no pertenece a ninguno órgano político…

El presidente del CEN del PRI, Enrique Ochoa Reza, “Clavillazo” -por su parecido al fallecido comediante-, cada vez que arremete contra AMLO acusándolo de corrupto, de inmediato surgen respuestas altisonantes para su persona.

Cada vez que Ochoa Reza acusa de corrupción a AMLO, en las redes sociales le recuerdan constantemente que él es parte de la corrupción que ejerce el PRI-gobierno ya que el dinero -más de un millón de pesos- que se llevó de la Comisión Federal de Electricidad no lo ha devuelto.

Al igual que el PRI está el PAN que se ha unido para atacar a AMLO. Su presidente Ricardo “Cerillo” Anaya, al que le han demostrado sus actos de corrupción, también puntualiza los ataques que se dieron en el pasado como aquello que Andrés Manuel López Obrador es un “peligro para México”, “AMLO convertirá a México en otro Venezuela”.

E incluso, la esposa de Felipe Calderón, Margarita Zavala, acudió a ante los políticos de Estados Unidos para pedirles que intervengan para que AMLO no llegue a la presidencia de la República, lo que enojó a los mexicanos. Pero no sólo eso, el propio Calderón amenaza que de no apoyar a su señora renuncia al PAN, y en las redes sociales los propios panistas le piden que lo haga, porque su presencia hace más daño al partido…

Por otro lado, a Vicente Fox se le toma como un demente por sus ocurrencias como esa de haber insultado a Trump y luego pedirle disculpas obteniendo respuesta inmediata: “no acepto tus disculpas, mejor junta tu dinero para construir el muro”. Pero ahora está peor, porque afirma que los gasolinazos son culpa de AMLO y con toda la firmeza dice que el gobierno de Peña Nieto ha sido excelente…

Se le olvida al PAN que tiene en su haber actos de corrupción entre ellos el ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, y los actuales gobernadores, Francisco Arturo Vega Lamadrid, mejor conocido como “Kiko”, en Baja California, y Miguel Ángel Yunes Linares, en Veracruz, ambos acusados de corrupción y éste último de pederastia y haber robado millones de pesos del ISSSTE.

Yunes Linares arremetió contra AMLO al acusarlo sin pruebas de haber recibido millones de pesos por parte del encarcelado Javier Duarte. Andrés Manuel lo calló luego de presentar ante la opinión pública las propiedades obtenidas de Yunes con dinero ilícito. En las redes le sacaron también los actos de pederastia cometidos, en pocas palabras le fue como en feria…

Pero lo más contundente fue lo que Carlos Salinas de Gortari dijo: “Si gana AMLO me voy de este país”. Esto causó alegría deseándole que se fuera mucho a la chin… Pero también causó enojo porque agregó: “Me voy de este país lleno de indios ignorantes”.

También ha causado enojo el hecho que el propio Instituto Nacional Electoral, que encabeza Lorenzo Córdova, se haga de la vista gorda y no interfiera en la corrupción priísta de comprar el voto exigiendo copias de las credenciales electorales, por lo que se teme que se dé el fraude, dándole el triunfo al primo de Peña Nieto, Alfredo del Mazo, siendo que las encuestas favorecen a Delfina Gómez Álvarez.

Y para colmo, Humberto Moreira, quien creó en Coahuila su Partido Joven, promocionó al ex priísta independiente Jaime “El Bronco” Rodríguez Calderón para presidente. Y para no dejar, primero muy valiente y ahora… Resulta que el también ex priísta ahora panista Juan José Rodríguez Pratts, quien le echó en cara a Felipe Calderón la imposición de su esposa Margarita para presidente, ahora teme que algo le pueda pasar y lo dice abiertamente…

Así está la situación en el país, y sólo nos queda apechugar los embates de Trump, el pésimo accionar del gobierno junto con la imperante corrupción, la guerra con los huachicoleros, que según atrás de ellos esta Genaro García Luna…

