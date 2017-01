Desde Chicago: “Patriotas apatridas”

Your Rating User Rating : 0 ( 0 votes )

“TRUMP DEFIENDE “SU EMPRESA”..EPN DESTRUYE “LA SUYA”

Empiezo esta colaboración,despues de un día bastante entretenido escuchando y leyendo opiniones sobre la cancelación de la reunión que se habia programado para el Martes 31 entre Donald Trump y Enrique Peña Nieto en Washington DC.

Pero más que nada,para tratar de averiguar,de donde salió tanto “patriotismo” a los políticos mexicanos,que dicen, debemos “arropar” a el presidente mexicano,ante tanta maldad del “diablo trump”.

Estoy en completo acuerdo,que México no debe doblar las manos ante un personaje tan acostumbrado a hacer lo que le viene en gana en sus empresas y que,ahora,como presidente de los USA,pretende manejar el país como una empresa más de su propiedad.Lo que,absolutamente es desproporcionado.En su favor,de Trump,debo decir que quiere manejar la empresa que se le dió,en mala hora,a gobernar por los siguientes cuatro años,como si él y sólo él,y sin consultar a nadie,pudiese tomar decisiones que afectan a todo un país y fuera del mismo,pero,así lo dice,que la quiere mejorar.(?)

Trump por si mismo,no puede decidir que hacer o no hacer con los asuntos que compete al congreso,decidir mediante votaciones y en beneficio de todo un país y no para “una empresa” llamada Donald Trump. ..Quiere,Trump,al menos así a sido su discurso,que “su empresa” tenga más trabajadores y por consiguiente más producción y ganancias.Hasta ahí,bien.Pero no a costos de partirle la madre a otros,en este caso a México.

===

“LOS DEFENSORES DEL DOLAR”

Pero,¡”ayvoyconmisquejumbres”…¿Por que salen los políticos mexicanos a rasgarse “las pantarrab” hoy,y no lo hicierón antes?..Yo se los voy a decir.Ven amenazados los grandes móntos de remesas que mes a mes llegan de los USA,que los trabajadores mexicanos,legale e ilegales, mandan a sus familias en México,y que de ahí hay parte que pasa a las manos-mejor dicho a las cuentas bancarias-de esos parásitos que antes ;¡ NUNCA,GRITARON PARA DEFENDER A “LOS PAISANOS” !…Trump fué así desde que inició su marcha hacía la Casa Blanca.¿Por qué no gritaron y se razgaron “las pantaletas” entonces,por qué ?

Oír las voces de gente como López Doriga,Bailleres,Ochoa Reza,Ricardo Anaya,Manlio Fabio,El mismo Videgaray(como se contradicen chingada madre,este “pitayo” y Peña Nieto),Camacho Quiroz,Margarita Zavala,Vazquez Mota ,Eruviel Avila,Fernandez de Cevallos,Camacho Quiroz,y hasta el mismisimo asesino felipe calderón,que abrió las puertas de par en par a las agéncias gringas como DEA,ICE,FBI y dejarlas mover en México a su antojo.Estos personajes y muchos otros más,hoy;¡llaman a la unidad,que much@s de ell@s,a través de los años,han provocado con sus desinfórmaciones o infórmaciones falsas desde el gobierno y los medios!…..Y peor aún,llaman a la unidad en torno a un presidente de la ineptitud probada y reprobado como lo és Peña Nieto…¡SI!,hay que defender nuestros intereses,pero en general,de todos los ciudadanos mexicanos,no de los empresarios y gobernantes que ven,así lo sienten,amenazados sus negocios.

Oír a los descarados lideres de los partidos,hacer propaganda de sus “logros”,inexistentes todos,no es solamente desagradable,es de ¡MUY POCA MADRE ! ,que aprovechen las locuras de Trump,para hacer proselitismo,en los medios,para sus intereses partidistas y de grupo.

Cierro:¿SE DARÁN CUENTA(sería correcto decir;¿les importa?)ESTOS CINICOS EL DAÑO QUE NOS ESTAN HACIENDO A LOS MEXICANOS QUE VIVIMOS EN ESTADOS UNIDOS,SABIENDO LO VENGATIVO Y RENCOROSO QUE ES TRUMP ?…Si,pero no les importa.

Francisco G.Guzmán

Chicago, IL.

Comentarios

