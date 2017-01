Desde Chicago: ¿Futuro?… lo mismo

Your Rating User Rating : 0 ( 0 votes )

“Con el gasolinazo ganan el pais,nuestros hijos y nuestros nietos”

J.A.Meade.Hoy secretario de Hacienda y Credito Público.Mañana,puede ser de educación o de lo que sea.Son buenos pa’todo.

La afirmación que hace “el meado”,es correcta.Lo que es incorrecto,es no decirnos,a que se refiere cuando dice:”nuestros hijos y nietos”..Por que,yo no creo,i Estoy seguro!,,que no van a ser mis hijos ni mis nietos ni los de mi vecino los beneficiados.Entonces,que lo diga claro;”los hijos de nosotros los que “gobernamos” en México.

Fue preferible para “el gobierno”,dejarsela caer,una ves más, a los ciudadanos,con ese aumento,para no perder sus PRIvilegios,que renunciar a los exagerados gastos de cada miembro de este inútil y caro gobierno….Los aumentos y sus resultados(los miles de millones de pesos que de ahi saldrán),tienen un fin especifico.SEGUIR-desde el gobierno- GASTANDO como hasta ahora..

Las explicaciones chabacanas que nos dan los “secretarios” son de risa por estupidas,no por que con ellas nos vayan a convencer de “la bondad” de tal aumento…Otro de ellos,secretario,afirma el muy imbécil,que no traerá,el aumento,inflación….Pues que grado de intelecto nos dan estos hijos del Pri,Pan y demás lacras,que creen que somos tan pendejos-¿oh si?-para no pensar que AUTOMATICAMENTE,los precios de los productos,todos,subiran y puede ser,por sobre el pocentaje que subieron las gasolinas.Ya lo veremos,pronto,degraciadamente.

Y la gente?..Bien gracias,con grititos contra el inépto EPN ,Y Hasta ahi.

Este aumento,dice “el meado”,nos permite llevar más ayuda a los más necesitados.¿?

Tambien dijo:”Este es un “exito” de la reforma energética”…iPuta madre,entonces como estariamos si no fuera “exitosa”!

=====

Esto es concecuencia de la poca madre de “nuestro politicos”…Primero sus promesas,sin base,de que esto o lo otro,nos beneficiará en menos que canta un gallo con anginas…EPN lo grito una y muchas veces más:”Con las Reformas,la energética en particular,los mexicanos pronto sentiran los resultados en sus bolsillo”…”Con las reformas ya no habrá aumentos de luz,gas y varios servicios basicos”

Por otro lado y contradiciendo los triunfalismos del “copeton”,David Penchyna,entonces senador,nos recetaba ésta respuesta a un reportero que le hacia la pregunta de,que pasaria si la reforma

no servia.Esta fue la respuesta del ilustre hidalguense:”SI NO SIRVE,HAY QUE LA COMPONGAN LOS QUE SIGUEN”….”Mas mezcla maistro o le remojo los adobes”

Tiempo atras,con “el chakal asesino”felipe calderón,uno de sus “secretarios” tambien nos solto una celebre frase a la pregunta de si,un aumento a la gasolina afectaria a los más jodidos.Con ese cinismo que los caracteriza repondio:”A LOS POBRES NO LOS AFECTARA.NI COCHE TIENEN”

Los resultados,ya los sabemos,entonces 2006-2012 y ahora con EPN.i VALIO MADRE !.

P.D.Se prohibe olvidar:Fox y Marta e hijos se llevaron,con sus complices,los excedentes petroleros de entonces: i MILES DE MILLONES DE PESOS !

=====2018

“WARNING-PELIGRO-DANGER-GEFAHR-PERICOLO”.

En cualquier idioma el mensaje es el mismo.i PELIGRO !

“Mientras no se les ajuste las cuentas a tipos de la calaña de: Salinas de Gortari,Gamboa Patrón,Marta,Echeverria,Diego,Dóring,Madrazo,Calderón,Bibriesca,Zavala Gómez del Campo,Monreal,Moreira,Fox,Medina Mora,Garcia Luna,Los Duarte,Montiel y tantas ratas sueltas que andan por ahi disfrutando de lo robado a México y a los mexicanos,despojandoles de todo lo saqueado,y expulsandolos del pais(nada de mantenerlos en la cárcel),I NADA CAMBIARA !.

El que sigue,hara lo mismo que los que le precedieron,¿por qué no?.Saben que nada pasará.En cambio,asi quiero creer,si ven a sus antecesores pagando sus chingaderas,pueda que,sólo eso,lo piensen más de una ves antes de empezar a hacer sus “guardaditos”,provenientes de las tranzas de costumbre: “Ayuda pa’los pobres,carreteras,comisiones de esto o aquello,viajes de “acerca-miento”,asesores,comidas fuera de sus oficinas,ayudas legislativas(?),”pisos firmes”,edificios nuevos,”PREMIOS”,”BONOS”,y demás mamadas que de tan gastadas,no son más que burlas para nosotros,el ciudadano,que tan estupidamente acepta lo que le claven.

“El que por su gústo es güey hasta lo coyunda lame”

Refrán popular.

Francisco G.Guzmán.

Chicago,IL.

Comentarios

