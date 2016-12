Chewbacca canta “Noche de Paz” (+Video)

CIUDAD DE MÉXICO, 23 de diciembre (AlMomentoMX).- Chewbacca, uno de los famosos personajes de la saga Star Wars, está enloqueciendo las redes sociales por su interpretación del villancico “Silent Night”.

En el simpático clip, compartido por el canal de YouTube “How It Should Have Ended”, el peludo compañero de Han Solo aparece interpretando el clásico tema “Noche de paz”, compuesto por el austriaco Franz Xaver Gruber. Esta composición de Navidad data de principios del siglo XIX.

Según señala la descripción del video, la idea de tener a Chewbacca cantando la pieza musical nace de un hombre llamado Scott Andersen en 1999 y desde entonces se ha hecho bastante popular en internet.

El video fue compartido el 21 de diciembre y en solo un día superó el millón de reproducciones, a lo que hay que sumar 36 mil votos positivos por parte de los usuarios.

AM.MX/dsc

