Chelsea y Manchester United disputará cuartos de final en FA Cup

CIUDAD DE MÉXICO, 12 de marzo, (AlMomentoMX).- Los equipos ingleses, Chelsea y Manchester United: se enfrentarán este lunes por los cuartos de final de la FA Cup. El duelo se desarrollará en Stamford Bridge y los ‘Diablos Rojos’ no contarán con el delantero sueco Zlatan Ibrahimovic. Chelsea, líder de la Premier con 10 puntos de ventaja en la primera temporada de Conte al mando, enfrenta el lunes a Manchester United por los cuartos de final de la FA Cup.

“En Chelsea y en todos los equipos que he dirigido he demostrado que vivo en deporte con una tremenda pasión”, dijo Conte el viernes. “A veces quiero compartir mi entusiasmo, mi pasión, con mis jugadores, con el personal, con los hinchas. Creo que es algo normal”, expresó.

A algunos entrenadores rivales no les hace tanta gracia el entusiasmo del estratega italiano Antonio Conte, y especialmente al timonel de Manchester United, José Mourinho.

El exentrenador de Chelsea se molestó por el comportamiento de Conte durante el partido de United en Stamford Bridge en octubre. Chelsea goleó 4-0 al equipo de Mourinho, y al portugués no le agradaron los festejos de Conte después del cuarto gol de los Blues.

Un molesto Mourinho intercambió palabras con Conte antes de meterse al túnel.

“¿Chelsea? No es distinto. Obviamente antes y después del partido, me reuniré con algunos fanáticos y algunas personas que me agradan”, dijo Mourinho a MUTV. “La relación con los hinchas siempre ha sido buena, pero, para mí, es algo profesional”.

United, que empató 1-1 el jueves en Rusia contra Rostov por la Europa League, no contará con Zlatan Ibrahimovic para el duelo contra Chelsea. El sueco fue suspendido por tres partidos por pegar un codazo a un zaguero en un duelo contra Bournemouth.

“Tenemos tres días y tenemos que viajar”, se lamentó Mourinho en MUTV. “Tenemos que ir a Londres. Es realmente difícil. No tenemos a Zlatan, pero vamos con todo lo que tenemos. No vamos a alinear un equipo debilitado, como hacen otros equipos. Manchester United no puede hacer eso”.

“Sabemos que la Europa League es muy importante para nosotros, y la Copa FA es hermosa. No podemos llevar un equipo (de reservas). Trataremos de administrar el plantel y usar una buena alineación para poder competir con ellos”.

