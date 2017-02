‘Chained to the rhythm’, lo nuevo de Katy Perry (+Video)

CIUDAD DE MÉXICO, 10 de febrero (AlMomentoMX).- La cantante Katy Perry lanzó su nuevo tema, “Chained to the rhythm”, el primer sencillo oficial del que será su esperado cuarto disco de estudios.

El estreno se produce tras una semana de misteriosas imágenes en redes sociales de bolas de discoteca encadenadas a los lugares más inesperados y dispares y a unos pocos días de su actuación en la 59 edición de los Premios Grammy, que tendrá lugar este domingo.

“Turn it up, it’s your favourite song, Dance, dance, dance to the distortion” o, lo que es lo mismo, “Sube el volumen, es tu canción favorita, baila, baila, baila hasta la distorsión”, canta Perry en este tema de reminiscencias claramente disco y referencias en sus letras con posible lectura política.

El lanzamiento del nuevo álbum, del que de momento se desconoce su título, se postergó tras la victoria presidencial de Donald Trump en EU, un varapalo para esta artista estadounidense que apoyó a Hillary Clinton durante la campaña y que decidió retocar el contenido del disco para hacerlo más acorde con los tiempos.

Su nuevo trabajo es uno de los más esperados de la industria musical internacional, tras el éxito de los anteriores: “One of the boys” (2008), “Teenage dream” (2010, que igualó el récord de Michael Jackson de cinco números 1 en las listas de su país) y “Prism” (que la convirtió en la artista femenina que más discos vendió en 2013).

El tema, compuesta por Sia, está acompañado de un lyric video y un cambio de look la cantante, quien pintó su cabello de rubio, el cual causó controversia al ser comparada con el actual color de Lady Gaga.

