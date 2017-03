Carrie Fisher no será digital en The last jedi

Foto: Reuters

HOLLYWOOD, 24 de marzo (AlmomentoMX).- El presidente y consejero delegado de Disney, Bob Iger, confirmó que la compañía no incluirá imágenes digitales de la fallecida Carrie Fisher en el episodio VIII de Star Wars, de estreno en diciembre, y que se estudian ideas para rodar más películas de la franquicia.

“Cuando compramos Lucasfilm, decidimos hacer tres películas, los episodios VII, VIII y IX. Tuvimos que hacer frente a la tragedia en 2016”, indicó Iger en alusión a la muerte de Fisher a los 60 años.

“Carrie aparece a lo largo de todo el episodio VIII. No vamos a cambiar nada de la película para tratar su muerte. Su interpretación permanece intacta. En Rogue One tuvimos algunos personajes digitales. Pero ahora no vamos a hacer eso con Carrie”, agregó.

La imagen digitalizada de Fisher interpretando a la Princesa Leia en la película original de 1977 fue utilizada en las secuencias finales de Rogue One, la primera cinta escindida del universo de Star Wars.

Iger, quien permanecerá como presidente y consejero delegado de Disney hasta el 2 de julio de 2019, hizo estas declaraciones durante una charla en la Universidad del Sur de California (USC). Además de confirmar que la interpretación de Fisher en el episodio VIII de la saga (The last jedi) no se verá modificada, Iger indicó que la empresa está evaluando opciones para rodar más entregas de la franquicia galáctica.

“Estamos empezando a hablar sobre lo que podría pasar tras el episodio IX. Sobre cómo podría ser otra década y media de historias de Star Wars”, afirmó.

Por otra parte, se dio a conocer que Disney podrá rodar parte de la próxima entrega de “Star Wars” en el sur de la isla española de Fuerteventura (Atlántico) después de que las autoridades locales hayan concedido los permisos necesarios, confirmaron hoy a Efe fuentes involucradas en la operación.

De esta manera, los paisajes desérticos y arenosos de Fuerteventura serán escenario de la película centrada en la juventud de uno de los personajes centrales de la saga, el contrabandista Han Solo, al que en la trilogía original interpretaba Harrison Ford.

El Cabildo de Fuerteventura (institución local) anunció hoy que ha concedido un permiso de rodaje a Disney y a la productora canaria Sur Film, que en los últimos años se ha ocupado en el archipiélago canario de superproducciones como “In the Heart of the Sea” o “Jason Bourne“.

Aunque no precisó de qué película se trata, las fuentes consultadas por Efe aseguran que será el nuevo capítulo de “Star Wars”, el segundo de los largometrajes derivados de la saga original -el primero fue “Rogue One” (2016)-.

Disney hizo público hace tiempo que tiene planes para rodar la trilogía final de la trama principal de la historia creada por George Lucas (“Star Wars: Episode VII – The Force Awakens” fue la primera) y otras tres películas con historias derivadas del núcleo principal.

“En estos días se ha recabado todos los informes pertinentes para autorizar el rodaje de Disney. Este rodaje consolida el destino de Fuerteventura como plató de cine natural en el mundo”, asegura la responsable de la Fuerteventura Film Commission, Edilia Pérez, en un comunicado.

La más árida de las islas de Canarias ha acogido en los últimos años el rodaje de “Exodus: Gods and Kings”, de Ridley Scott, que transformó la isla en el Egipto faraónico de los tiempos de Moisés, y “Allied”, de Robert Zemeckis, que utilizó sus paisajes para rodar con Brad Pitt escenas ambientadas en el Marruecos de la Segunda Guerra Mundial.

En ambos casos, sus productoras se aprovecharon del marco de exenciones fiscales con que cuenta Canarias para la industria audiovisual, uno de los más atractivos de Europa.

