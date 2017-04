Lilia Arellano

“Un cínico es un hombre que conoce el precio de todo y no da valor a nada”: Oscar Wilde

• Carcajadas de Duarte

• No han presentado solicitud formal de extradición

• Regresa igual: reo 27. Siguen vigentes los 60 días

• Decide no allanarse y sigue ganando tiempo y …

• Investigaciones inexistentes; lo entregaron cuates

• Dañina y vieja penetración Verde en Quintana Roo

• Con escándalos evitan en gobierno rendir cuentas

• PRI, PAN y PRD atoran Ley de Seguridad Interior

Abril 19, 2017.- El gobierno federal mexicano debe medir en su justa dimensión el lugar en el cual se encuentra ubicado, hasta dónde han llegado los errores cometidos y, por ende, las consecuencias a sobrevenir ante la anunciada derrota para el partido en el poder, pero también para quienes han formado el anillo de respaldo no sólo electoral sino para la comisión de todo tipo de fechorías. Bien podrían iniciar intentando conocer, sin la ayuda de sus consultoras y encuestadoras suficientemente bien pagadas, el grado de credibilidad con el cual se acompañan acciones y decisiones. En el caso de las capturas de ex gobernadores de moda, cada paso y decisión conoce de un sinnúmero de dudas, tantas como la certeza en tiempos recientes de verlos sentados frente a la mesa de un Ministerio Público. Aunque la realidad demuestra siguen ausentes en la aplicación de leyes mexicanas, están en otras manos, como muchos renglones de primer orden en el país, en las de extranjeros.

¿De qué se ríe Javier Duarte de Ochoa? Resulto ser una interrogante de moda, multiplicada millones de veces, surgida de norte a sur en el territorio mexicano despertando un coraje aún mayor ante la presunción de burla, de cinismo, de reto. Pero tal expresión tuvo su razón: se llevó ante el Tribunal guatemalteco al ex gobernador veracruzano sin la presentación, sin la existencia de una solicitud formal de las autoridades mexicanas para la extradición del inculpado, razón ésta que le permitió no allanarse hasta no contar con el documento oficial, consultarlo, evaluarlo con sus abogados -Pablo Campuzano de la Mora y Oscar Bazán y Amarilis Nava- y resolver conforme su derecho. Sin duda alguna sigue la continuación de una farsa a la cual está contribuyendo la familia al encontrarse ausente.

El Tribunal guatemalteco ha dado a las autoridades mexicanas una gran lección sobre la conducción de una audiencia, de la forma en la cual se logra dar credibilidad a las decisiones tomadas, del cumplimiento de las leyes. En la sala del Tribunal Quinto de Sentencia Penal se proporcionaron los nombres tanto de sus integrantes como de los abogados defensores del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. Proporcionó el presentado todos sus datos generales y también se dieron a conocer todos y cada uno de los pasos seguidos desde el momento de hacer del conocimiento de las autoridades de ese país una solicitud de la embajada mexicana. Se dieron todos los datos, teléfonos, correos, direcciones, etcétera.

Citaron la fecha en la cual recibieron la petición formal de extradición y, por lo tanto, la detención provisional: 15 de abril de 2017. Refirieron los artículos 4º y 9º del Tratado de Extradición firmado por ambos gobiernos y suscrito en la Ciudad de México el 17 de marzo de 1997, siendo aprobado por el gobierno de Guatemala el 3 de febrero del 2005. Revisaron la documentación presentada por la Embajada, la cotejó el juzgado de primera instancia y determinaron otorgar la orden de aprehensión solicitada con fines de extradición. De este papeleo entregaron copia a todos los integrantes del Tribunal y a la defensoría.

Con sobrada atención Duarte de Ochoa escuchó, una vez más, la exigencia de comparecer ante el Juez del Sistema Penal Acusatorio en donde permanece la causa 97/2016 del 14 de octubre del 2016, determinando orden de aprehensión en México. Los delitos son: delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, violaciones a la Ley Federal contra delincuencia organizada. Enseguida comenzó una exposición con duración de 45 minutos de todos los pasos seguidos para lograr el enriquecimiento por el cual es señalado.

Por momentos Javier Duarte movía la cabeza de un lado a otro mostrando negación o sorpresa ante las declaraciones de quienes formaron su círculo para todas las operaciones. A cada uno de los nombrados les dio una responsabilidad: Alfonso Ortega, Moisés Mansur, José Juan Llanero Rodríguez, Rafael Rosas y Mario Rosales. Los primeros encargados del manejo económico; Rosas fungía como principal prestanombres y Rosales como Notario, registró las propiedades adquiridas.

Apenas había cumplido un año de su ascenso a la gubernatura cuando, justo el 31 de diciembre del 2010 le dio a cada uno de los mencionados las tareas a realizar. Se citaron direcciones, montos, nombres de empresas, datos pormenorizados entregados por declarantes y no producto de investigaciones. Se recordará fue Mansur el primero en dar santo y seña de propiedades y Mario Rosales acudió personalmente a la PGR, ante las amenazas personales y a la familia emitidas por el todavía gobernador para proporcionar también la información suficiente para sustentar los cargos en contra del veracruzano

Se siguieron los pasos marcados por la Ley muy puntualmente. Se le ofreció la asistencia diplomática, misma rechazada al considerar era del conocimiento del gobierno de México lo que ahí estaba sucediendo. Hicieron del conocimiento del solicitado para extradición como de sus abogados, los plazos en los cuales se tomaría la determinación de conceder o negar su extradición, haciendo hincapié en la inexistencia de delitos por los cuales el gobierno guatemalteco tuviera razones para su detención. También señalaron podía manifestar su decisión personal de ser extraditado con lo cual quedaría sin efecto el papeleo citado o hacer patente su rechazo al allanamiento, decisiones merecedoras del respeto del Tribunal.

Llegó el momento del suspenso al otorgarse tiempo solicitado para discutir abogados y procesado la decisión a tomar. De cualquiera de las formas el periodo de salida de ese país y envío a México no podría ser menor a diez días. Encontrándose en la misma prisión en la cual autoridades guatemaltecas ingresaron al ex presidente Otto Pérez Molina y a Roxana Baldetti, vicepresidente: ¿Platicará esta terna de política? ¿Intercambian experiencias? ¿Se autodenominan víctimas? ¿Cada uno se siente inmerecidamente juzgado? ¿Les platica Duarte como son y a lo que saben las picaditas?

Ante la exposición de Duarte de esperar la llegada de la petición formal de extradición por parte del gobierno de México para resolver sobre la aceptación o rechazo del allanamiento y una vez hecho esto del conocimiento de su defensa, el Tribunal resolvió dar cumplimiento de los requerimientos de sus leyes para determinar sobre la solicitud de extradición.

DUDAS JUSTIFICADAS

La reacción ciudadana no puede ser distinta cuando en el pasado se han cometido y llevado a cabo toda clase de farsas, engaños, se solapan todavía pese a lo cargado de los discursos un buen número de fraudes, abusos, robos, saqueos al igual que se cubren incapacidades y pasados borrascosos. Los ejemplos sobran y pueden dar inicio con el grupo especial, con el íntimo, con el conformado por un primer círculo de gabinete. La lista es muy larga, tanto como las amistades y los compromisos creados por ambiciosos candidatos, por los partidos en los cuales encuentran la plataforma para cumplir sus ambiciones personales, alejados totalmente de cualquier intención de ser considerados servidores públicos. Gustan de ser mencionados como funcionarios y sí, funcionan, y lo hacen de tal manera bien que ni siquiera requieren de una inversión o una empresa para acumular millones.

Por lo tanto, las dudas de antes se multiplicaron y eso fue posible ante la nula credibilidad hacia cualquier acción del gobierno y más aún aquella relacionada con la aplicación de la ley. Se va más allá cuando se percibe una tan mala cirugía plástica sobre el rostro de Tomás Yarrington –intervención inexplicablemente promocionada por el propio gobierno- que no es notoria, no se transformaron los rasgos, ni los característicos ni los de las arrugas. También fue otra farsa la delgadez de Javier Duarte. Su rosto, gordo o flaco, sigue siendo el mismo y al parecer lo único que logra disminuir el volumen del vientre y los cachetes es la tensión. Se le vio con menos masa corporal al presentarse ante los integrantes del Tribunal guatemalteco en donde se decidió su futuro inmediato.

Es tan difícil tapar el sol con un dedo que la sola ausencia de amigos y familia al lado del ex gobernador veracruzano en horas que, de ser verdad todo lo que se ve, son en extremo difíciles de enfrentar, más aún cuando se tienen los bolsillos repletos de un dinero que no compra ni la libertad, el respeto o alguna pretendida buena fama, demuestra el trato, el acuerdo hecho para lograr se entregara. ¿Captura? Ninguna. Las relaciones presuntamente sostenidas con mafias llevaron a las autoridades guatemaltecas a resguardar a Duarte con media docena de custodios quienes en todo momento lo mantuvieron rodeado e inclusive portaba chaleco anti balas. Como se ha dicho en múltiples ocasiones, la relación de personajes veracruzanos con cárteles y la información que posee sobre apoyos a campañas y logros electorales lo hacen blanco para el silencio.

Y, como ha logrado conocerse a través de diversas declaraciones de autoridades de Guatemala, bien podría estar ya en México si se hubiese solicitado su detención, como sucedió cuando entregaron a Joaquín Guzmán Loera, inclusive el traslado hubiese sido hasta el punto fronterizo. El mencionar extradición y hacer oficial el pedimento ha dado pie a la aplicación de la ley de ese país y, como se encuentran ante la observación mundial habrán de buscar no violarla y menos para darle gusto a un país con la fama de corrupción sin límite.

Cuando se atestiguan acciones respaldadas por mandatos judiciales en las cuales se evita responder por complicidades, a delitos cometidos incluso al cumplir órdenes de superiores, como es el caso del diputado federal Tarek Abdalá, ex tesorero de Veracruz durante parte del mandato de Javier Duarte, quien anda amparado y está debidamente refugiado y protegido por el Partido Verde, organización ésta beneficiada en su momento con los movimientos económicos a favor en diversas adquisiciones hechas a las empresas propiedad de la familia dueña de la franquicia política sin necesidad de concursos, con asignaciones multimillonarias y directas.

Casualmente y como se recordará, el actual presidente municipal de Benito Juárez, Cancún, Remberto Estrada, ocupó la presidencia de la Comisión de Recursos Hidráulicos en la Cámara de Diputados. De esa curul federal saltó a la candidatura por la alcaldía del punto turístico de mayor fama, con el cual se identifica el lado bueno, el rostro agradable de nuestro país. Lo anterior viene a cuenta porque la primera acusación sobre el diputado con desafuero pendiente provino del ex de la Sefiplan veracruzana, Mauricio Audirac Murillo, y en ella se le acusa de orquestar un fraude por 200 millones de pesos justo desde la Comisión de Agua de la Entidad. Y lo referente a tan vital líquido da entrada a esa benevolencia ofrecida por los verdes al futuro cancunense. Se empieza a encontrar el sentido de, siendo ignorante en la materia, le entregaran al edil benitojuarence semejante responsabilidad, la del destino del oro del futuro, del líquido generador de miles de millones de pesos en utilidades para las embotelladoras.

Más aún cuando se tiene conocimiento de las negociaciones hechas sobre la dotación del vital líquido a empresas de floricultivo con capital extranjero asentadas en el Estado de México, para lo cual afectaron los sistemas comunitarios y autónomos de administración de aguas de manantiales y ríos de las comunidades nahuas y otomíes. El agua es desde ahora material para negociar y sin importar se clasifique como “terroristas” a quienes la defienden, ingresándolos inclusive a la cárcel. Seis indígenas nahuas llevan 13 años presos. De ahí el Verde siga siendo fiel aliado del tricolor y se gasten fortunas para retener el mandato mexiquense.

LO VERDE DEL VERDE EN QUINTANA ROO

Los esfuerzos del Partido Verde por penetrar en la sociedad quintanarroense se iniciaron cuando El Chacho, Juan Ignacio García Zalvidea, tuvo a bien registrarse como candidato de ese partido para contender por la presidencia municipal en Benito Juárez, Quintana Roo, cuya cabecera es Cancún. Aún y cuando al ser arrestado el entonces alcalde ya no militaba en esa organización, pelearon la posición y llevaron a una fémina a ocupar durante un breve periodo el cargo. Es también la época en la cual se dieron muestras de las verdaderas intenciones de quienes contaban con la propiedad de la franquicia política al ser exhibida públicamente la grabación con la cual Jorge Emilio González Torres ofrece autorizaciones ambientales a cambio de sumas de dinero.

Solo esa acción debió constituir una barrera inviolable, una dedicada a detener la entrada de ese partido a la entidad. Sin embargo y en vías de sumarse a otra organización después de abandonar públicamente a su primer aliado, al PAN, fueron los propios priístas sus defensores. Joaquín Hendricks, en esos tiempos mandatario estatal, se encontraba en el filo de la navaja al haber ordenado la detención de El Chacho cuando éste seguía contando con fuero. El escándalo era mayúsculo y llegó, como llegan todas las cosas malas a este país, a través de un oscurito acuerdo. El Verde ha causado graves daños a la Entidad mostrándose en acuerdo con muchas de las devastaciones conocidas, otorgando con el silencio aprobaciones de todo tipo siempre y cuando arrojen cifras de ganancia atractivas.

La política para los Verdes es y ha sido un negocio, uno bueno, grande, del cual se obtienen satisfacciones sin límite y, de entre ellas, el ejercicio de un poder de sometimiento sobre gente a la cual consideran menor, como es el caso no solo de Estrada Barba sino de la pieza clave del pasado reciente, Laura Fernández Piña, presidente municipal de Puerto Morelos. A la obediencia debe sumarse carecer de cualquier tipo de principios o de moral y la disposición a seguir fielmente los principios de la organización.

Un mal disfraz fue impuesto argumentando la necesidad de entregarle a los derechohabientes del sector salud los medicamentos requeridos para curar sus enfermedades. Surgieron así los vales, los cuales volvieron a ser sujetos de cuadros básicos insuficientes pero muy productivos cuando se manejan similares y genéricos sin descartar los de patente. Negocio y nada más. Tal y como lo ha sido el mantener las corridas de toros cuando pelearon a manera de cortina de humo la prohibición de animales en los circos. Ausentes como están de todo lo relacionado con los ciudadanos de recursos bajos, mínimos, no midieron era este espectáculo la única diversión en muchos poblados, en comunidades, en las zonas en donde no existen ni siquiera los cines.

Aunque lo peor lo hicieron al no prever el envío de los animales a sitios por ellos considerados seguros, aún y cuando los dueños de los circos probaron la reproducción de diversas especies las cuales no logran aparearse si las condiciones en las que viven son insatisfactorias o peligrosas. Muchos animales fueron sacrificados, los más abandonados y de otros volvieron sus ex propietarios a adueñarse de ellos con el compromiso de no usarlos en los espectáculos.

El paso siguiente son los delfinarios y los integrantes de la Asociación Mexicana de Habitas para la Interacción y Protección de Mamíferos Marinos con base en el marco jurídico existente hacen notar la iniciativa de los verdes es contraria al bienestar de estos animales e incluso limita su reproducción y les causa enfermedades; contrario a sus afirmaciones, no hay capturas desde el 2002; ponen en riesgo una actividad generadora de empleos, educación ambiental, competitividad turística y de darse la aprobación, el mantenimiento de los mamíferos correría por cuenta del estado con un costo anual, de acuerdo al número actual de estos ejemplares, alcanza los mil millones de pesos.

Un porcentaje mayoritario pertenece a un grupo de empresarios cuya dedicación a este tipo de entretenimientos ha sido totalmente profesional y demostrando un puntual cuidado en la conservación en las mejores condiciones de estos mamíferos marinos a quienes se les considera inteligencia. Dados los antecedentes del Verde y del heredero de la franquicia no se duda exista detrás de estas intenciones el inicio de otro negocio o por lo menos de una entrada económica no prevista a través de actividades lícitas.

La toma de este tipo de decisiones, inclusive de mantener el gobierno una postura, merece se cuente en Quintana Roo con un grupo de investigadores, de encontrar respaldo en la opinión de la comunidad científica, de quienes pueden emitir opiniones serias a problemas urgentes, fuera de posiciones partidistas o de pretensiones económicas en las cuales se pone en peligro a cualquier especie perteneciente al Reino Animal o se siga exponiendo el cuidado al medio ambiente.

DELEGADOS DE CUIDADO

Difícilmente cambia la federación a quienes les proporcionan ingresos. Por ejemplo, en el caso de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la delegación en Quintana Roo ha entregado sumas millonarias producto de las multas a empresas. Las inspecciones hechas giran en torno a seguridad, salud y capacitación. Sobra decir a las constructoras les hacen visitas “extraordinarias”. De los últimos 30 millones recaudados, el 90 por ciento se le quedó al estado y el 10 por ciento lo enviaron a las arcas federales. El destino final es secreto, nadie sabe a cuál renglón se aplican.

Y si de ese nivel es el ingreso por la vía federal es de imaginar su multiplicación a nivel estatal, justo a donde se han detectado acciones ilícitas, de la dependencia de donde han surgido nuevos elementos para sentir vergüenza de la corrupción vigente, porque por desgracia y por más declaraciones hechas no hay ningún avance, las acciones son ahora más cuidadosas y van por otros rumbos para alcanzar el mismo objetivo. La titular local sabe y mucho de lo anterior al haber determinado y encabezado procesos sobre los cuales son muchos los empresarios quejosos y en contra de haberla ubicado justo en donde se pueden seguir provocando daños.

Pero igual, en el oscurantismo, están los millones de pesos recaudados por concepto del 25 por ciento adicional de impuesto de la Zona Federal Marítima captado por la municipalidad y supuestamente ingresada a un fideicomiso de recuperación de playas. Ni el dinero, ni las acciones, ni información sobre el uso de estos recursos aparece y tan solo en los últimos cinco años la cifra captada alcanzó los 526 millones de pesos. ¿El uso a los millones recaudados por el pago de multas a UBER, cuál es? Porque son decenas, aseguran ya alcanzó la primera centena este monto y en el gobierno en donde se dijo se rendirían cuentas se guarda silencio.

Para mandar la atención a otros renglones y evitar exigir cuentas, ahondar en las demandas de seguridad, denunciar las corruptelas y peticiones “informales” a las pagadoras de nómina, nada mejor que Félix y Borge, sus guaruras, las irregularidades cometidas hace décadas procurando no salpicar a quienes, cometiendo prácticas iguales merecen las consideraciones del poder o las muy utilizadas concesiones de placas o el conocimiento del alarmante aumento al pasaje, autorización que mueven conforme les aprietan las cuentas. A nivel municipal sigue don Remberto haciéndose rosca con el informe sobre los millones de pesos gastados en “roscas de Reyes”.

Aunque poco podrá hacerse en contra de la corrupción si el 33 por ciento de ciudadanos que contribuye a ella no cambia su actuación.

DE LOS PASILLOS

La aprobación de la Ley de Seguridad Interior en este periodo ordinario de sesiones, el cual termina el próximo 30 de abril, fue descartada por las tres principales fuerzas políticas en la Cámara de Diputados (PRI, PAN y PRD). La razón: no hay acuerdos parlamentarios, aunque se perfila su aval para un periodo extraordinario. Panistas y perredistas exigieron primero se apruebe el Mando Mixto y, después, el marco regulatorio del Ejército… Marko Cortés, coordinador del PAN, evidenció la falta de consenso y mantuvo su posición de primero aprobar la minuta del Mando Mixto policial para fortalecer a los uniformados civiles y, posteriormente, la legislación con la intervención del Ejército en las tareas de seguridad. En tanto, el coordinador de los perredistas, Francisco Martínez Neri, señaló que la ley de seguridad interna es un tema que no se ha querido discutir, “nosotros propusimos desde hace algún tiempo el hecho de que pudieran estar aquí personas que pudieran hablar en pro y en contra, pero no se ha querido abordar”…

Para Pablo Escudero (PVEM), presidente del Senado, es de “gran irresponsabilidad” la actitud de los diputados federales, porque, dijo, la consecuencia será que los estados de la República se podrían quedar sin la presencia de las Fuerzas Armadas en acciones contra el crimen organizado. “Lo que va a suceder, seguramente, es que las propias secretarías de Gobernación y de la Defensa Nacional no van a renovar con los gobernadores los convenios de colaboración en curso y se van a ir las Fuerzas Armadas de los lugares que protegen”, advirtió. También el panista Roberto Gil, autor de uno de los proyectos debatidos, lamentó que las fuerzas políticas se hayan sostenido en los extremos y se nieguen a votar un marco jurídico para el Ejército, Armada y Fuerza Aérea… Entre algunos legisladores circuló la última versión del dictamen de seguridad interior. En el se establece que la temporalidad de las Fuerzas Armadas en intervención en amenazas a la seguridad interior “no podrá exceder de un año. Agotada su vigencia, cesará dicha intervención, así como las acciones de seguridad interior a su cargo”. Pero, a petición del titular del Ejecutivo, las acciones se pueden prorrogar…

A sólo cinco días de trabajo del actual periodo ordinario de sesiones, la Junta de Coordinación Política del Senado acordó realizar un último esfuerzo a fin de nombrar al fiscal anticorrupción, el cual debió designarse desde el 2014. Para ello, deberán aprobar también la reforma constitucional del presidente Enrique Peña Nieto, la cual suprime el pase automático del titular de la Procuraduría General de la República (PGR) a la fiscalía general, en que se habrá de convertir la dependencia encabezada por Raúl Cervantes. En la sesión de este jueves podría aprobarse esa reforma, que impide pasar de la PGR a la fiscalía general de forma directa. Esa es la condición del PAN para votar al nuevo fiscal anticorrupción…Cada grupo parlamentario presentará seis o siete precandidatos de entre los 23 aspirantes al cargo que fueron declarados idóneos por las comisiones dictaminadoras. Entre ese grupo estarán los tres que propuso el Comité de Acompañamiento al Senado para la elección del primer fiscal anticorrupción: César Alejandro Chávez Flores, Miguel Ángel González Félix y Manuel Luciano Hallivis Pelayo; ya que la cuarta propuesta renunció… Emilio Gamboa, coordinador del PRI, aclaró no puede comprometer el voto de los 128 senadores para la elección del fiscal Anticorrupción, pero insistió en que ésta y la próxima semana se hará el trabajo para nombrarlo en lo que resta de este periodo de sesiones, el cual concluye el próximo 30 de abril. Pero para la coordinadora de los senadores perredistas, Dolores Padierna, “no existen condiciones, ni siquiera de ánimo en otros partidos políticos, ni veo tampoco el tiempo suficiente” para nombrarlo.

Javier Nava Soria, uno de los presuntos cómplices de Javier Durarte, ex gobernador de Veracruz, fue localizado y detenido con fines de extradición en la ciudad de Cabril, Barcelona, España, derivado de una orden de aprehensión por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, según informó la PGR…. Nava Soria forma parte de la red de lavado de dinero para construir empresas fachadas de giro inmobiliario para filtrar ahí los recursos públicos que desvió el gobierno de Duarte de Ochoa… En el organigrama de esa red, Moisés Mansur Cysneiros encabeza el grupo delictivo…

El Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) retiró la candidatura independiente de Isidro Pastro Medrano a la gubernatura para la próxima elección. El ex funcionario y ex dirigente estatal del PRI, calificó este hecho como un exceso por parte de la autoridad electoral e inició una huelga de hambre frente a las instalaciones del TEEM. Ocho de los 10 partidos contendientes en los comicios del Estado de México habían impugnado su candidatura. Ahora, “creo que se pusieron de acuerdo para argumentar lo mismo, hablando de este concepto tan abstracto que es la exhaustividad”, apuntó Pastor… La autoridad electoral del Edomex tiene un plazo de 14 días para determinar si devuelve o no la candidatura independiente a Isidro Pastor.

