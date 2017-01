Capitalismo vs. Socialismo

Your Rating User Rating : 0 ( 0 votes )

Partiendo del sentido “moral”, debemos entender a la moral como un concepto humano e incluso como lo describe perfectamente Schopenhauer como voluntad moral. Una vez establecido esto de forma muy somera cabe aclarar que cualquier sistema de organización social es establecido por la voluntad y por ende por la moral que de este hecho deviene. El concepto ético de bien y mal queda estructurado por esa misma voluntad moral ejercida por un ente o ser que es capaz de cuestionar y calificar la moral.

Y he aquí donde comienzo mi disertación, la herramienta fundamental del hombre para sobrevivir no es la razón, es la voluntad. Por tal principio se puede deducir que la razón no determina la moral o la ética sino la voluntad determina la moral, la voluntad del acto razonado que genera esa disyuntiva entre el bien y el mal, llamado ética.

Es el instinto y la voluntad la fuente del valor por la vida y no la razón o la mente.

Es la razón la que califica la moralidad, más no la genera, es la voluntad la que establece los niveles de moralidad que la razón califica a través de la historia. La voluntad siempre es constante, la moral siempre es condicionada a las circunstancias y calificada por la razón.

Así se establece la diversidad moral de distintas sociedades en base a sus distintas necesidades y circunstancias que mediante la voluntad y el razonamiento se enfrentan.

Voluntad significa actuar, pensar en la moralidad del acto y razonar necesidades y efectos .

La vida no requiere egoísmo, baste acentuar la existencia de seres simbióticos que en armonía dependen y se benefician mutuamente, ¿por qué el humano habría de ser diferente?.. ¿acaso no teníamos un convivir armónico con otras especies vegetales y animales? los antiguos pobladores de muchas culturas practicaban una convivencia pacífica y respetuosa con su ambiente, sacrificando la ambición personal por el equilibrio de las comunas.

El sacrificio es una constante en todos los seres vivos de la tierra, de ello depende la evolución, justamente es el egoísmo del hombre por cubrir su ambición desmedida, y sin control, la que ha causado este impasse en la evolución social.

El sacrificio es incompatible con la moderna moralidad humana por que pone en riesgo ese egoísmo y ambición que unos cuantos detentan con el sacrificio de muchos, pero ello no concede un status natural a tal estado, sino condicionante llamado parasitos pues no hay simbiosis.

Una vez establecido lo anterior coincido en la idea del ejercicio de la voluntad con razonamiento y consciencia; es decir respetando nuestro entorno y beneficiando para ser beneficiado.

Implicar que son los competentes y los productivos los que se sacrifican en aras de cargar sobre sus espaldas a individuos menos capacitados ha sido el argumento de los peores pasajes de la historia humana como en las monarquías o tiranías.

Somos seres gregarios, y vivimos en grupos desde los albores de nuestra historia, sustentar la supervivencia de nuestra especie en únicamente la individualidad olvidando los lazos, responsabilidades familiares, grupales, comunales y sociales (bienestar social) es de una ridiculez faraónica.

La raza humana no se esta deteriorando por sacrificar a unos cuantos exitosos, productivos como ellos se describen pero parasitos en realidad, se esta deteriorando por que esos cuantos exitosos lo son a base del sacrificio de muchos que no pueden o no les dejan ser exitosos (proporción simbiótica).

Un gobierno que sustente semejante barbaridad es atroz y fallido, por ello se establecieron los derechos naturales después llamados derechos humanos primero en 1776 en Virginia y en 1789 en Francia. Derechos que establecían la igualdad entre los hombres.

Y finalmente describir el siglo XIX como el epítome de la humanidad no merece más definición, solo basta indicar cualquier buen libro de historia para corroborarlo.

Establecer hoy día cual sistema es mejor que el otro es francamente inútil, el socialismo no ha logrado establecer sus beneficios y avances libremente, solo basta recordar a Cuba con un bloqueo de 60 años por parte de USA que nunca permitió su desarrollo como sistema social, así se podrían establecer muchos ejemplos más que solo demuestran el interés de USA por mantener al socialismo bajo asedio constante.

Ahora queda más que establecido que el sistema capitalista tampoco resulto favorecedor para las sociedades, solo algunos “exitosos parasitos” han sido beneficiados, entretanto ellos mismos mantienen con la zanahoria de la esperanza a millones que trabajan afanosamente para algún día probar las mieles del éxito, claro, sin conseguirlo nunca, porque el capitalismo no permite riquezas materiales para todos. Y mucho menos ahora que se ha vuelto neoliberalismo, un sistema en donde se pretende que los gobiernos no regulen el libre mercado, dando por finiquitada cualquier idea de igualdad social y bienestar equitativo.

No, ya no queda más alternativa que la búsqueda de un sistema social que ponga fin a la ambición desmedida de unos cuantos, autoimpuestos al cuidado y explotación de muchos millones que gracias a la mala distribución alimenticia mueren diariamente.

La elevación del status de ser humano por la correcta aplicación de los derechos humanos establece que ya no podemos seguir estratificando a la humanidad por su nivel económico, no podemos seguir mintiendo y mintiéndonos sobre un futuro materialista, de consumismo, despreocupado y egoísta sustentado por quienes nos explotan y nos corrompen, debemos despertar y darnos cuenta que solo cambiando el sistema, no sacrificandonos, podremos salir adelante como humanidad.

-Victor Roccas

