CANACINE da a conocer los nominados al premio Luminus 2017

CIUDAD DE MÉXICO, 3 de marzo (AlmomentoMX).- La CANACINE dio a conocer los nominados a los premios Luminus 2017, en sus diferentes categorías.

Desde el año 2004 la CANACINE ha reconocido a todos aquellos que han hecho historia en la Industria del Cine en México.

Los Premios CANACINE salen a la luz en el año 2004 como parte de la convención anual de la Industria Cinematográfica, que se celebraba en distintos estados de nuestro país.

Desde sus orígenes, los Premios CANACINE surgen con la finalidad de reconocer el esfuerzo de aquellos que enriquecen nuestra Industria Cinematográfica con talento, pasión, dedicación, y creatividad. Éste es un reconocimiento histórico que celebra lo mejor del cine hecho en nuestro país y marca la pauta para apreciar, valorar y aplaudir el gran talento que vive y respira en tierras mexicanas.

Hace algunos años, los Premios CANACINE dieron un giro buscando que los reconocimientos otorgados a los creadores de la industria del cine en nuestro país cobraran mayor relevancia en un evento más grande, denotando el significado de lo que representan.

De esta manera, la presencia del talento mexicano y las diferentes personalidades del mundo del cine ha crecido, congregándose y fortaleciéndose año con año para culminar en una magna celebración en 2015, en el Auditorio Roberto Cantoral.

Comprometidos con la constante transformación y en un acto de trascendencia histórica, los Premios CANACINE cambian su nombre a Premios Luminus, reflejando la luz del reconocimiento y el brillo de todos aquellos que iluminan esta industria, sin dejar atrás la opinión del público; ya que son ellos, junto con todos nosotros los que generamos el crecimiento favorable de la Industria Cinematográfica en México.

Nominados 2017

Mejor Documental

Bellas de noche

El patio de mi casa

Matria

Mejor Cortometraje

Dobro (Marta Hernaiz)

Verde (Alfonso Ruizpalacios)

Evocaciones (Sarai Cureño Prado)

24°51′ Latitud norte (Carlos Lenin)

Campaña Publicitaria de una Película Mexicana

¿Qué culpa tiene el niño?

No manches Frida

Treintona soltera y fantástica

Un padre no tan padre

La vida inmoral de la pareja ideal

Mejor Canción de una Película Mexicana

We only have tonight (Reik) (por su aparición en “No manches Frida”)

Rumbos paralelos (Motel) (por su aparición en “Rumbos paralelos”)

El mundo bajo el brazo (Leonardo de Lozanne) (por su aparición en “La vida inmoral de la pareja ideal”)

Amar de nuevo (Beny Ibarra) (por su aparición en “Un padre no tan padre”)

Hasta el cielo alcanzar (Aleks Syntek) (por su aparición en “El americano”)

Mejor Película Animación

El americano

La leyenda del chupacabras

Promesa Masculina

Ricardo Abarca (por su actuación en “¿Qué culpa tiene el niño?”)

Martín Castro (por su actuación en “El Jeremías”)

Américo Hollander (por su actuación en “La delgada línea amarilla”)

Óscar Torres (por su actuación en “Las elegidas”)

Promesa Femenina

Nancy Talamantes (por su actuación en “Las elegidas”)

Ximena Romo (por su actuación en “La vida inmoral de la pareja ideal”)

Natasha Dupeyron (por su actuación en “La vida inmoral de la pareja ideal”)

Mejor Actor

Héctor Bonilla (por su actuación en “Un padre no tan padre”)

Gael García Bernal (por su actuación en “Desierto”)

Damián Alcázar (por su actuación en “La delgada línea amarilla”)

Tim Roth (por su actuación en “Chronic: el último paciente”)

Mejor Actriz

Karla Souza (por su actuación en “¿Qué culpa tiene el niño?”)

Bárbara Mori (por su actuación en “Treintona, soltera y fantástica”)

Cecilia Suárez (por su actuación en “La vida inmoral de la pareja ideal”)

Ludwika Paleta (por su actuación en “Rumbos paralelos”)

Mejor Director

Gustavo Loza (por su dirección en “¿Qué culpa tiene el niño?”)

Jonás Cuarón (por su dirección en “Desierto”)

Anwar Safa (por su dirección en “El Jeremías”)

Roberto Sneider (por su dirección en “Me estás matando Susana”)

Michel Franco (por su dirección en “Chronic: el último paciente”)

Mejor Película

La delgada línea amarilla

Desierto

El Jeremías

¿Qué culpa tiene el niño?

Me estás matando Susana

