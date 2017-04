Campesinos del FAC toman sedes de la SRE y de la SCT

CIUDAD DE MÉXICO, 27 de abril (AlmomentoMX).-Campesinos del Frente Auténtico del Campo (FAC) tomaron las sedes de las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Comunicaciones y Transportes en la ciudad de México. La primera, por acuerdos incumplidos del secretario Luis Videgaray y la segunda en demanda de atención a los propietarios afectados por la construcción del nuevo aeropuerto capitalino.

En la Secretaría de Relaciones Exteriores, los dirigentes de las cuatro organizaciones que conforman el FAC: Álvaro López de la UNTA, Federico Ovalle de la CIOAC; Marco Ortiz de CODUC y Francisco Chew del MST encabezaron la toma de la Cancillería y se instalaron en plantón hasta ser recibidos o agendar una reunión con el titular de la SRE.

A su vez, otro grupo de campesinos y propietarios de la zona conocida como Los Tlateles llegaron hasta las oficinas del secretario de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, donde fueron recibidos por el Oficial Mayor, Rodrigo Reyes a quien le plantearon la inconformidad por las obras de mitigación vinculadas al nuevo aeropuerto que se están haciendo sobre terrenos de los cuales no han recibido ninguna indemnización.

Al ingresar a la sede de la SRE, Álvaro López de la UNTA explicó que la movilización de los campesinos hacia las instalaciones de la Cancillería era fijar una posición en torno al tema de los migrantes y la injerencia del gobierno mexicano en los asuntos del pueblo venezolano.

“Venimos 30 mil mexicanos a decirle al gobierno que el pueblo de México no comparte la posición que ellos tienen y en la reunión de la OEA no van a impedir que nos manifestemos y declaremos persona non grata a Almagro”, indicó.

Criticó Álvaro López la permanencia de México en el TLC porque México, dijo, no puede estar sujeto a los caprichos del presidente norteamericano, sino tener una actitud más decidida y digna. México debe salirse del Tratado y si después a Estados Unidos y Canadá les interesa un acuerdo comercial lo discutimos, dijo.

A su vez, Francisco Chew del MST expresó que el secretario Videgaray ha tratado de poner en el banquillo de los acusados a Venezuela, tema que rompe la tradición de la política exterior de México en el sentido de que no se inmiscuye en los asuntos internos de otros países y respeta la libertad y soberanía de otros pueblos.

Marco Ortiz de la CODUC mencionó que entre las exigencias que plantean se encuentra la de que los mil millones de presupuesto extraordinario que se canalizaron a los consulados, se queden en México para apoyar a los migrantes que son deportados.

