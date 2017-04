Lilia Arellano

“¡Es la hora de cerrarle el paso al influyentismo, a la corrupción y a la impunidad!”: Luis Donaldo Colosio.

• Campeonato de corrupción

• Incumple Congreso funciones y genera impunidad

• Legisladores obstaculizan castigar a la corrupción

• Queda pendiente una abultada agenda en Cámaras

• Benefician a poderes fácticos al acotar al IFT: PRD

• Intocable dinero público para los partidos políticos

• Alerta en el TSJ de Q. Roo: va la SCJN sobre malos

• Sobre delfinarios, no hay todavía una última palabra

Ciudad de México, 28 de Abril de 2017.- ¿Necesitamos saber quiénes son los buenos y quiénes son los malos? ¿Ese conocimiento nos hará, nos transformará en ciudadanos practicantes de la democracia? ¿No sería suficiente con llenar, respaldados en la más absoluta de las verdades, los formatos de las declaraciones patrimoniales y dar el siguiente paso, el del conocimiento de proyectos y formas a establecer para gobernar? El hedor de la política es ya insoportable, extremadamente nauseabundo y la apeste va cubriéndolo todo. Enfrascados como se encuentran en logra triunfar en el Estado de México, principalmente, priístas y panistas dejan en el camino, cual granos de maíz, incongruencias, falsedades, señalamientos cuyas aclaraciones van hundiéndolos más, dejando a flor de tierra todo aquello con lo cual han forjado patrimonios y fortunas.

El primer punto de la estrategia es no dejar uno solo vivo, es decir, todos, absolutamente todos los partidos políticos, dirigentes y quienes han escalado al Poder Ejecutivo, ya sea al federal o a los estatales, son corruptos y permanecen en total impunidad; han saqueado al país, nadie sabe cómo pudieron hacerle para acumular extraordinarias fortunas. El chiste está en ofrecer a los más de cien millones de mexicanos un catálogo en el cual puedan escoger quién les parece es el más pobrecito, el que menos robó, aquel en el cual pueden confiar porque regaló planchas, sarapes, visitó escuelas, acarició niños, se tomó la foto con los ancianos, hizo un recorrido por el hospital y dio el banderazo a una nueva carretera, todo ello a cuenta y aplicado al pago de impuestos, los aplicados por los municipios, por los estados y, obviamente, por la federación.

De extracciones en el inventario de los partidos surgen los abanderados y empieza la carrera por quién de los mostrados es el peor, el más pillo, el protegido, el delfín. Al exhibirse los negocios que ligan al candidato del PRI a la gubernatura del Estado de México, de inmediato surgió el argumento cientos de veces escuchado, esgrimido. “Son golpes bajos de los opositores, quieren desgastarme pero los mexiquenses no nos dejamos engañar”. Las explicaciones, las cuentas claras, nunca se presentan. Tiran frases, reviran, pero no son capaces de desmentir sabedores de que algún “loco” periodista puede llevar a otro extremo las investigaciones y perjudicar a todo el grupo, a los cuates, a los cómplices.

Delfina Gómez, abanderada de Morena y en la realidad única contrincante de gran peligro para el PRI –con los del PAN siempre existirán formas de arreglarse-, ha recibido comentarios en los cuales los otros participantes en la contienda hacen el ridículo. La panista perdedora, Josefina Vázquez Mota, reclamó a su congénere el haber hecho reducciones al salario de la burocracia texcocana en su tiempo como presidente municipal. De esos descuentos, la candidata se mostró muy orgullosa. Hizo labor de convencimiento con regidores, directores y algunos otros empleados del Ayuntamiento cuyos sueldos daban para aceptar una determinación con la cual serían adquiridas patrullas, la situación de inseguridad en el municipio alcanzaba ya preocupantes niveles. Devolvió las decenas de unidades rentadas y se dio a la tarea de adquirirlas justo con ese dinero.

De haberlo hecho de manera autoritaria como quiso referir Chepinita le hubiese provocado un escándalo mayúsculo fácilmente aprovechable por un gobierno cuyos priístas arremeten contra todo lo relacionado con AMLO, con Morena, con el PT y a últimas fechas no tanto con el PRD. Reclamaron hiciera la liquidación permitida por la ley al término de su mandato y, lo hizo, tomando como base únicamente su salario. Han insistido en el aumento del número de secuestros y la persecución de estos grupos mafiosos corresponde al estado y en ciertos casos a la federación. En el afán de denostar exhiben una ignorancia con la cual está en peligro la realización –aunque sea mediocre- de un gobierno desde donde se toman decisiones en beneficio o perjudiciales para millones de ciudadanos habitantes del Edomex. La policía municipal, es decir, la comandada por doña Delfina es… preventiva.

Como se sabe, Del Mazo participa en la contienda con una alianza del tricolor con el Verde, justo con el partido al cual pertenece el ex tesorero de Javier Duarte de Ochoa. Tarek Abdala, uno de tantos bonitos buscando lucirse y hacer negocios familiares en la organización propiedad de los González Torres y heredada a los González Martínez, no ha sido desaforado, recibió la protección que llega de la casa de Parque Lira después de una conversación entre el ex niño Verde y su gran cuate, el presidente de la República. Según César Camacho, no es impunidad lo brindado por los diputados de esta alianza sino una exhibición de procurar justicia y de no verla politizada. O sea que, estar justo en donde se maneja el dinero no tiene ninguna responsabilidad aun y cuando se hable y se demuestren desvíos y mal uso de fondos públicos.

Al priísta y a la panista les llueven señalamientos con suficientes bases, aunque seguramente debe haber pesado en el ánimo de los tricolores la expulsión de Humberto Moreira de esas filas bajo la consigna de estar participando en otro partido político. De no ser porque es otra de esas burlas con las cuales se logra uno enfurecer, habría de surgir la risa a carcajada limpia. ¿Acaso habrá quien crea que le juzgarán bajo el signo de “no encontrarse ya militando en estas filas”? Por supuesto, no. Es esta otra de esas formas con fondo de las cuales los tricolores tienen gran experiencia en manejo y resultados. Para muestra es suficiente el muestrario de corruptos en su haber y en las páginas de su historia a quienes no se les ha aplicado sanción alguna.

Y, de intentar darles por su lado en esa estrategia de no dejar títere con cabeza, ¿será más corrupta y delincuente electoral Eva Cadena, la ex candidata de Morena a la alcaldía de las Choapas, a quien se ha exhibido en dos ocasiones recibiendo dinero: 550 mil pesos y 10 mil dólares, que Luis Videgaray y los maletones para las campañas tricolores? ¿Es el señor de las ligas todo un ejemplo de deshonestidad frente a la presentada por los repartidores de tarjetas Monex? ¿Es modelo de aplicación de la justicia el encarcelamiento del ex tesorero del entonces gobierno del DF, exhibido jugando en Las Vegas y en contraparte la libertad de la que goza quien ocupó el mismo puesto en Veracruz, al lado de Duarte de Ochoa? ¿Quién resultará el más enriquecido en Nuevo León, su ex gobernador Rodrigo Medina o el líder cetemista Ismael Flores? ¿O los dos? Habrá de dedicarles a los integrantes de este tipo de clase política: “atásquense ahora que hay lodo”.

SILENCIO QUE ESTAN DURMIENDO…

Los legisladores federales, senadores y diputados, integrantes del Congreso de la Unión, incumplieron sus funciones constitucionales al cerrar sus periodos ordinarios de sesiones dejando sin concluir temas de interés nacional, de fondo y compromiso con los ciudadanos, anteponiendo sus intereses partidistas y exhibiendo sus inclinaciones a grupos fácticos de poder. En el Senado frenaron y obstaculizaron la operatividad del Sistema Nacional Anticorrupción y en la Cámara baja dejaron pendientes legislaciones en materia de seguridad y, en cambio, acotaron al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y evitaron sanciones a los radiodifusores cuando violen derechos de las audiencias en noticieros. El equilibrio de poderes en México es inexistente, ante la predominancia de una costosa e intocable partidocracia nociva a los mexicanos.

Más de tres años han pasado, y el Senado eludió su responsabilidad de nombrar al Fiscal Anticorrupción, por lo cual sigue incompleto el Comité Coordinador del Sistema Nacional Aticorrupción. Priístas y tucanes se negaron a incorporar reformas para garantizar la autonomía de ese cargo. Los senadores quedaron a deber la designación de 18 magistrados especializados en combatir la corrupción, la cual queda pendiente para después de las elecciones de junio. En su último día de sesiones, frenaron la Ley de Contratación de Obras Públicas, la cual pretendía poner fin a la discrecionalidad y corrupción en entrega de contratos, licitaciones y adjudicaciones.

Sólo lograron avalar en lo general y en lo particular –con 90 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones-, tras una lucha de 50 años y luego de dos años de discusiones y de violar sus propios plazos, la Ley Contra la Desaparición Forzada y Cometida por Particulares, la cual fue turnada a la Cámara de Diputados para su discusión. Senadores de oposición acusaron tiene fallas y deficiencias, alertaron sobre la falta de facultades de la Comisión Nacional de Búsqueda y lamentaron la insistencia del gobierno federal para incorporar a la misma ley el concepto de “persona no localizada”.

Condenaron no se haya atendido la exigencia de los familiares de las víctimas para que la Comisión cuente con sus propios agentes especializados en la búsqueda de personas. Además, la ley carece de consenso en materia de búsqueda de personas entre las autoridades, los colectivos de víctimas y organismos, cuestionó la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).

Hace medio siglo, el hoy Comité Eureka, de Rosario Ibarra, inició su lucha y lanzó el grito: “!Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”. Legisladores de izquierda recordaron a los desaparecidos durante la llamada guerra sucia de los 70 y la batalla que en los años recientes han emprendido cientos de familias para obligar al Estado a buscar a sus seres queridos, víctimas del crimen organizado, en complicidad muchas veces con autoridades para hacerlos desaparecer. Hace 14 años se presentaron las primeras iniciativas. Esta ley se hizo imprescindible luego de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. México se ha convertido en una gran fosa clandestina con cerca de 30 mil desaparecidos reconocidos oficialmente. Cada día 10 personas son víctimas de desaparición forzada, de acuerdo al dictamen de esa ley.

También avalaron los senadores, sin cambios, la reforma a la Ley de Inversión Extranjera aprobadas la semana pasada por la Cámara de Diputados, con lo cual se amplía de 25 a 49 por ciento la inversión extranjera en el mercado aéreo mexicano. El proyecto fue turnado al Ejecutivo y permitirá a empresas de otros países incorporar más capital a las aerolíneas mexicanas. Asimismo, aprobaron modificaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor y a la Ley de Aviación, para obligar a las aerolíneas a compensar a los usuarios por incumplimientos y demoras. Entre los cambios, destaca regresar 100 por ciento del boleto y una compensación adicional de 25 por ciento del costo del mismo, cuando la tardanza sobrepase las cuatro horas.

En el Pleno senatorial se constató también el sistema de “recompensas” a integrantes del Poder Judicial y de la clase política. Se aprobó el nombramiento de Rosario Balderas Fernández, como magistrada numeraria del Tribunal Superior Agrario. La nueva juzgadora es esposa de Alejandro Luna Ramos, ex presidente del Tribunal Electoral Federal. Dieron ratificación a los 19 nombramientos diplomáticos remitidos por el presidente Enrique Peña Nieto a esa cámara, entre los que destaca el del ex presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Édgar Elías Azar, como embajador de México ante el Reino de los Países Bajos; el del ex gobernador de Puebla, Melquiades Morales, de Dionisio Pérez Jácome y Mónica Aspe, como embajadores ante Costa Rica, Canadá y como representante permanente de México ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), respectivamente.

Fernando Castro Trenti fue confirmado como embajador ante Suiza; Jorge Castro Valle Kuehne en Noruega; y David Nájera Rivas en Hungría. María Angélica Arce Mora, Gerardo Lozano, Pablo Macedo Riba, Bernardo Córdova Tello y Norma Bertha Pensado Moreno, fueron palomeados como embajadores en Marruecos, Filipinas, Israel y la Federación Rusa. A Salvador de Jesús Arriola y Barrenechea, Luis Manuel López Moreno, Mabel del Pilar Gómez Oliver, Óscar Arturo Esparza Vargas, Jaime Manuel del Arenal Fenochio, como titulares en las embajadas de Brasil, Guatemala, Argentina y el Vaticano. Todos ya rindieron protesta ante el pleno senatorial.

CONGELADORA EN SAN LÁZARO

En la congeladora legislativa quedaron los principales temas de interés nacional en la Cámara de Diputados, tras cerrarse el periodo de sesiones. En el Palacio de San Lázaro no fueron abordados ni el mando mixto ni la Ley de Seguridad Interior, ni la reducción del financiamiento público a los partidos políticos. Todo quedó pendiente para el siguiente periodo ordinario de sesiones el cual inicia el 1 de septiembre. Hasta el momento no se ha definido ningún periodo extraordinario. Aunque tal vez eso fuera lo mejor por los peligros que implica una ley tendiente a militarizar al país.

César Camacho, coordinador parlamentario de los priístas, acusó a los panistas de condicionar la Ley de Seguridad Interior, la cual regularía el papel de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen a la aprobación del mando mixto. En junio del año pasado, el Senado avaló el mando mixto, los diputados recibieron la minuta el 6 de septiembre, pero el PRI sólo acepta el mando único y la propuesta se quedó en la congeladora.

El dinero público hacia los partidos políticos fue intocable. La reducción al financiamiento para los institutos políticos no fue tomada en cuenta por los diputados federales. La más reciente iniciativa fue impulsada por el diputado independiente de Jalisco, Pedro Kumamoto, y entregada a la Cámara a nombre del Congreso estatal el 17 de enero. A la fecha, la bolsa se calcula multiplicando 65 por ciento de la Unidad de Medida y Actualización (UMA, que antes era el salario mínimo) por el total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral. La propuesta busca considerar sólo el total de ciudadanos que votan, con lo cual el presupuesto para los partidos se reduciría de 4 mil millones a mil 800 millones. No prosperó.

Pero los diputados federales si exhibieron su inclinación a legislar a favor de los poderes facticos. Sin debatir ni responder a los cuestionamientos y reclamos opositores, mayoritearon y aprobaron -228 votos a favor, 114 en contra y 18 abstenciones- la cuestionada reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión. De esta forma, acotaron las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y evitan sanciones a los radiodifusores cuando violen derechos de las audiencias. Así, se retorna a la autorregulación de los concesionarios de los medios electrónicos y se abre la puerta para incluir en sus contenidos información política con el molde de publicidad.

De acuerdo a las modificaciones, los concesionarios no podrán ser sancionados con la suspensión de su programación al violar derechos de las audiencias; se deroga la obligación de los radiodifusores de diferenciar con claridad la información noticiosa de la opinión de quien la presente; y se agregan disposiciones para la autorregulación, en materia de derecho de audiencias, por lo cual los concesionarios tendrán que emitir códigos de ética.

Esta reforma es un retroceso de la reforma constitucional en Telecomunicaciones, aprobada en 2013, consideró el perredista Guadalupe Acosta Naranjo. “Hemos dado luchas muchos años para que nuestra democracia avance y para eso se tiene que limitar el poder de los poderes fácticos. Hoy estamos, no nos hagamos, los que conocemos el tema, haciéndole un favor a Televisa y a TV Azteca, quitándole facultades a Ifetel, (al) quitar posibilidades de sanción”. Reclamó que el dictamen haya sido debatido “en lo oscurito” y consideró también se favorece a las televisoras al eximirlas de sanciones por parte del IFT.

SE LE MUEVEN LAS PATITAS

Existen temas y asuntos todavía no del todo perdidos en Quintana Roo. Uno de ellos, dada la violencia y los atracos registrados en los últimos tiempos así como el descubrimiento de un sinnúmero de felonías auspiciadas por el Poder Judicial, gira en torno al avance de la denuncia presentada ante la Suprema Corte de Justicia contra el titular del Tribunal Superior de Justicia, Fidel Villanueva Madrid. El ministro Luis María Aguilar Morales, presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la judicatura sentenció: “una sociedad dolida, escéptica y victimizada, tiene su esperanza puesta en el nuevo Sistema de Justicia Penal y los jueces no pueden fallarle”.

Fidel Villanueva ha fallado en todo, incluso en la instalación correcta de juzgados y por supuesto en lo relacionado a toda la cadena de capacitación. En la perla del Caribe mexicano ha resultado ésta aplicación mucho más perjudicial que el sistema antiguo. Aunque para quienes están acostumbrados, como es el caso del cozumeleño, al manipuleo de la ley, a su aplicación a través de recomendaciones y relaciones importantes, da lo mismo el de antes y el de ahora. Sólo que, según el ministro, sancionará a los malos servidores públicos incluidos los juzgadores que no cumplen con su deber de honestidad y debido trabajo hacia la sociedad. Habrán de ser revisados algunos expedientes en donde tierras, lotes urbanos y otros tipos de propiedades supieron de las manipuladoras e ilegales prácticas para, a través de un entramado de complicidades, beneficiar conocidos delincuentes.

Tampoco pueden poner los empresarios un punto final al tema delfinarios. Va haciéndose cada vez más voluminoso el expediente con el cual surten de información a los senadores, grupo a cual le han cedido los diputados la última palabra. Como el tema ha quedado para su discusión en el pleno hasta el próximo periodo legislativo, tienen tiempo suficiente los integrantes de la Asociación Mexicana de Habitats para la Interacción y Protección de Mamíferos Marinos para cabildear y tumbar el objetivo de los verdes. La tarea no es sencilla pero hay puntos sensibles. Uno de ellos, por ejemplo, se encuentra en el marido de la hija de Manlio Fabio Beltrones, miembro al igual que Ninfa Salinas, hija del dueño de Azteca, del PVEM. Los priístas, comandados por Emilio Gamboa, son otro filón en el cual deben apretarse las tuercas adecuadas porque obedientes, obedientes, obedientes… si son.

Ahora que, no se trata de movimiento de pata, sino literalmente, de estirarla. Y eso fue lo que pasó en los motines de miércoles y jueves en la cárcel de Playa del Carmen. La presidente municipal, Cristina Torres, ha sido señalada en varios renglones a partir de estos hechos. Primero: al igual que sucedió con la jefa de la Policía Turística, una de sus allegadas ocupaba la dirección del penal, Emma Luisa Robles. Segundo: dadas las irregularidades de estos nombramientos, es lamentable se exhiba, como se viene haciendo, la vida muy personal de la alcaldesa. Tercero: es también un fuerte rumor –aunque tal vez sea más que eso- la relación de algunos personajes mafiosos con la autoridad municipal y en esto incluyen participaciones en campaña, tanto de tipo económico como en el movimiento de masas. Cuarto: la vinculación existente entre la fallecida lideresa, la asesinada justo en los días de carnaval, y algún tipo de venganza por promesas realizadas con los malos y no cumplidas recorre de extremo a extremo a Solidaridad, llega inclusive a Cancún, también a la cárcel y atan muchos, muchos cabos.

No hay que perderse el show protagonizado por célebres, cumplidos, preparados, honestos legisladores y los juicios políticos, esos llevados a cabo con rigor, sin contemplación, cabalmente aún por encima de amparos o cualquier otro ordenamiento. Total, para eso se constituyeron en autoridad, ¿o no?

DE LOS PASILLOS

Dicen las malas lenguas que a Eva Cadena, la ex candidata de Morena a quien señalan como una fuerte, pesada, inconcebible delincuente electoral, podría alcanzar hasta 15 años de cárcel por haber recibido 550 mil pesos y mil dólares en total, supuestamente para apoyar la campaña de AMLO. De acercarse este dicho a la realidad, ¿se imaginan cuantos años alcanzarían los miembros del gabinete de Peña Nieto a quienes se ha visto muy activos en la campaña de Alfredititito del Mazo? ¿O que tal la merecedora de imponerse a Luis Videgaray y su recolecta permanente con instrucciones dadas, según él, en Los Pinos? Ya entrados, ¿al inquilino mala paga de la casona de Parque Lira?…

Vamos a constatar la capacidad del gobierno mexicano para recuperar bienes producto del saqueo de las arcas públicas. Resulta que el ex gobernador de Aguascalientes, a quien incansablemente señalamos durante su gobierno en estas líneas, inclusive por su liga con munícipes quintanarroenses a quienes les compró en 40 mil pesos cada palmera de las sembradas en el camellón cuyo destino es el Casino de la Feria de Agüitas, mandó cinco millones y medio de dólares a Estados Unidos para comprar propiedades. Este dinero, afirma la propia autoridad del vecino del Norte, fue enviado desde Cancún –para que después no digan que exageramos al señalar a esta Ciudad como punto de refugio para hampones y de salida de dinero sucio- y extraído de las arcas públicas, por lo tanto debe exigirse que, de hacerse cualquier decomiso en las adquisiciones: 4 casas, dos terrenos y un lote comercial, éste debe ser reintegrado a México, a los hidrocálidos…

¡Que curioso!… Justo cuando en Quintana Roo, con once municipios, presiden las alcaldías cinco mujeres, sale un grupo de féminas a reclamar la existencia de violencia política en su contra y, por ello, Laura Fernández Piña, quien revela solamente parte de sus cuitas en este terreno, presenta una iniciativa para dar por terminadas estas acciones. Pero no solamente puede causar risa el encontrar a una mujer, a Cristina Torres en Solidaridad, sin duda un Ayuntamiento rico e importante; o en un naciente, floreciente y apto para hacerse multimillonario Puerto Morelos, con doña Laura a la cabeza; con sus asegunes pero Cozumel ya también sabe del matriarcado con Perla Tun; al frente del punto con el cual se exhibe a Quintana Roo en todas las postales: Tulum, también está otra congénere cuya batalla es todavía más dura que la que mantiene la de Felipe Carrillo Puerto. Además, resulta que las políticas luchadoras han sido, se han visto, desde hace varios años, beneficiadas por el poder estatal en turno y algunas han hecho de sus relaciones material hereditario. Según los cánones de la caballerosidad, de la educación, agredir a una mujer es muy mal visto. Pero, si profundizamos: ¿no mitotearon con la igualdad sin ser lo suficientemente claras? Si a ellas se les inquiere, critica, califica, por su vida privada y hasta les llaman sexoservidoras, a los señores también les pasa lo mismo y cuando se ha dicho bastante de ellos los incluyen en la tercera vía. Si por lo menos usaran la sensibilidad femenina desde los cargos que ocupan para velar por todos, unos y otras, tal vez …

De acuerdo con el reporte del Inegi, la economía mexicana creció 2.5 por ciento en el primer trimestre del año, respecto al mismo periodo de 2016. Sin embargo, las actividades industriales, las cuales contribuyen con una cuarta parte del Producto Interno Bruto (PIB), se contrajeron a una tasa anual de 1.3 por ciento. En comparación con el cuarto trimestre de 2016, el PIB del periodo enero marzo de este año mostró un avance de 0.6 por ciento, según las cifras preliminares de la actividad económica…

Para poder cumplir con la disminución del déficit público, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) apretó aún más el gasto, ante la caída de los ingresos tributarios y petroleros. De acuerdo al informe trimestral de la dependencia, en el primer trimestre el gasto sumó un billón 176 mil millones de pesos, monto que fue inferior en 46 mil 363 millones de pesos al programado para el periodo… Además, la recaudación de impuestos cayó 3.5% respecto de lo observado en el mismo periodo de 2016, sobre todo por un caída de 4.1 por ciento en los ingresos del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Lo invitamos a visitar nuestra página www.liliaarellano.com

Esperamos sus comentarios al correo: Lilia_arellano@yahoo.com ; Facebook.com/Liliaarellanooficial y Twitter @Lilia_Arellano1.

Comentarios

Comentarios