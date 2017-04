Caitlyn Jenner confirma que se sometió a cirugía de reasignación de sexo

CIUDAD DE MÉXICO, 11 de abril (AlMomentoMX).- Caitlyn Jenner, celebridad de televisión y medallista olímpica, reveló en su libro de memorias The Secrets of My Life que ya se sometió a la cirugía definitiva para cambiar de sexo.

De Bruce a Caitlyn Jenner

“La cirugía fue un éxito y no sólo me siento maravillosa, sino liberada. Les digo porque creo en la sincera. Así que todos pueden dejar de quedarse viendo. Querían saber, ahora lo saben. Por eso esta es la primera y la última vez que voy a hablar de ello”, escribió Jenner, según un extracto publicado por el portal Radar Online.

Caitlyn reveló que la cirugía tuvo lugar en enero de 2017, casi dos años después de haberse revelado públicamente como una mujer transgénero, y que fue una decisión difícil por los riesgos de salud que implicaba la intervención.

“¿Por qué considerarlo? Porque es sólo un pene. No tiene ningún don especial para mí más que lo que he dicho antes, la habilidad de orinar en el bosque. Sólo quiero tener todas las partes correctas y también estoy cansada de estar doblando la maldita cosa todo el tiempo”, añadió.

“Voy a vivir mi vida auténticamente por primera vez en mi vida”, continuó la expatriarca de las Kardashian antes conocido como Bruce Jenner. “Voy a tener un entusiasmo por la vida que no he tenido en 39 años desde los Juegos Olímpicos, casi dos terceras partes de mi vida”.

The Secrets of My Life está coescrito por Buzz Bissinger, el periodista que escribió el artículo de Vanity Fair con las primeras fotografías de Jenner como mujer trans. El libro saldrá a la venta el 25 de abril.

