Cada 9 minutos una persona es víctima de abuso sexual, muchas de ellas son niños: CIC

CIUDAD DE MÉXICO, 7 de marzo (AlmomentoMX).- De acuerdo a cifras presentadas por ADIVAC se estima que, en México, cada nueve minutos se violenta sexualmente a una persona, lo que sólo en el Distrito Federal representa sesenta mil víctimas por año, señala el Centro de Integración Ciudadana.

Indica que el abuso sexual es uno de los delitos más graves cometidos contra la integridad y los derechos de la otra persona y cuando las víctimas son menores de edad, la gravedad de esta agresión aumenta y las consecuencias son aún más devastadoras, pues por desgracia muchas veces el abuso comienza en la infancia y continúa durante años perpetuándose incluso hasta la adolescencia o vida adulta de la víctima.

Se entiende como abuso sexual infantil: aquella forma de violencia que atenta contra la salud física y psicológica de un menor de edad; es el contacto y actividades sexuales entre un (a) niño (a) o adolescente y un adulto, o entre dos menores de edad siendo el agresor siempre mayor que la víctima ejerciendo de esta manera una posición de poder sobre él o ella para estimularse sexualmente o estimular a otras personas.

Existen tres criterios a tomar en cuenta cuando hablamos de un abuso sexual ya confirmado:

Diferencia de edad entre la víctima y el agresor. El agresor siempre es mayor que la víctima aunque también sea menor de edad. Tipo de estrategias que el abusador utiliza para conseguir sus fines. Que pueden ser coacción, uso de la fuerza, la sorpresa, seducción, engaño, manipulación o chantaje y amenazas, entre otras. Conductas sexuales realizadas. Con o sin contacto físico, consistentes en proposiciones verbales, exhibición de órganos genitales, caricias o peticiones sexuales, mostrar películas o imágenes pornográficas, pornografía donde participen menores, sexo oral, penetración anal o genital con pene o cualquier otro objeto o parte del cuerpo. Basta con que esto suceda 1 sola ocasión para considerarse abuso sexual.

OTRAS CARACTERÍSTICAS A CONSIDERAR

-No existe un perfil del abusador. Puede ser cualquier persona sin importar su edad, sexo, posición sociocultural y económica.

-No existe un perfil de la víctima. Cualquier persona puede ser víctima no importa la edad ni el sexo ni otras características pues incluso los niños muy pequeños pueden serlo.

-No hay ninguna circunstancia que justifique el delito. Ni siquiera el hecho de estar bajo el influjo de alguna droga.

-Muchas veces no hay evidencia física del abuso. Esto sucede por varias causas, por ejemplo 1)si el abuso sexual no consistió en contacto físico como en el caso de pornografía infantil, 2)cuando el delito fue por tocamientos que no incluyeron penetración y/o forcejeo, 3) porque no lo detectamos a tiempo y 4) porque los(as) niños(as) revelan el abuso mucho después de que éste sucedió. Pero las evidencias o consecuencias emocionales suelen permanecer por más tiempo sobre todo cuando la víctima no ha sido atendida profesionalmente.

-El abusador puede ser otro menor de edad. No son casos aislados aquellos en que el agresor es otro menor de edad, el problema es que éstos son aún menos reportados. No existe acción penal en contra de menores de 12 años. En nuestro estado, a partir de los doce años se castiga penalmente hasta antes de cumplir 18 por la Ley del Sistema Especial de Justicia para Adolescentes del Estado de Nuevo León. Cuando el agresor tiene 11 años o menos el delito puede ser reportado pero administrativamente se trabajará, entre otras cosas, sobre el tratamiento psicológico de los menores ya que existen altísimas probabilidades de que el que delinque esté siendo o haya sido abusado sexualmente y en consecuencia esa desviación del comportamiento pueda incluso ser considerado como un síntoma de abuso.

-El abusador no dejará de abusar voluntariamente. Para detenerlo es necesario denunciar los hechos y atender judicial y psicológicamente a las víctimas y familiares.

¡CIFRAS PARA ESTAR ALERTA!

El abuso sexual infantil es 65 veces más común que el cáncer pediátrico, 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 6 niños es abusado sexualmente durante la infancia o adolescencia. Al menos el 20% de las personas han sufrido o sufrirán abuso sexual durante su infancia. El último número oficial(2013) refleja que el total de denuncias realizadas por este delito fue de 5 mil 736, sin embargo se estima que éste representa tan sólo el 10% del total de abusos sexuales que suceden y de éstos en solamente el 1.5% de los casos se consigna al agresor.

Otra cifra alarmante, es que en 6 de cada 10 casos de abuso sexual a niños el agresor es familiar directo; el incesto ocurre en todos los tipos de familia. Por otra parte, 1 de cada 5 víctimas de abuso sexual infantil es contactado a través de Internet número que, de no supervisarlos de forma adecuada, se prevé irá creciendo rápidamente debido a la gran accesibilidad versus escasez de información sobre medidas de autocuidado que poseen los niños.

¿QUÉ PUEDO HACER PARA PREVENIRLO Y EVITARLO?

Este delito es uno de los más complicados debido a que en la mayoría de los casos la víctima es el único testigo de los hechos, y se vuelve especialmente difícil cuando son niños pues es poco frecuente que éstos hablen de la situación recién sucede, regularmente pasa un largo periodo de tiempo hasta que hacen la revelación o hasta que el abuso es descubierto por alguna persona gracias a la identificación de signos y síntomas, los cuales puedes revisar a detalle aquí.

La mejor forma de prevenirlo es proporcionando la información adecuada a los niños. Habla con ellos sin alarmarlos, muéstrate comprensivo(a) para que tengan la confianza de hablar contigo sobre cualquier tema. Enséñales que tienen derecho a la privacidad de su cuerpo y que nadie debe de tocarlos, mirarlos, grabarlos o fotografiarlos si no quieren, que tienen derecho a decir “NO”. Explícales la diferencia entre expresión de cariño y caricia sexual. Diles que los agresores pueden ser desde miembros de la familia hasta conocidos como maestros(as), vecinos(as), extraños o personas en Internet y que éstos tratan de agradar o de asustar y amenazar para que guarden el secreto pero que si eso sucede deben contarlo para que no suceda más.

La naturaleza particularmente sensible de este delito suele desincentivar la denuncia sin embargo, es obligación de todos denunciarlo ya que es un derecho de los niños y niñas recibir atención profesional en busca de resarcir las consecuencias originadas a raíz de la agresión.

¿CÓMO PROTEGE LA LEY A LOS MENORES ANTE ESTE DELITO?

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas es la institución que vigila que se cumpla la Ley General de Víctimas. Esta Ley indica que todas las instituciones públicas y privadas deben velar por la protección de las víctimas y darles ayuda, asistencia y reparar integralmente el daño.

-Todos los menores tienen derecho a que una vez que se identifica o sospecha de abuso sexual sean llevados a consulta médica inmediata y posteriormente a realizar la denuncia al Ministerio Público.

-La atención hospitalaria que reciban debe ser de emergencia. El abuso sexual debe tratarse siempre como emergencia muestren o no lesión aparente y deben de recibir los servicios de profilaxis, anticonceptivos de emergencia e interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por la Ley.

-Tiene derecho a que se les reciba y atienda en cualquier institución de salud. No se les debe exigir condición previa de admisión.

-Todos tienen acceso gratuito a la justicia. Además deben recibir medidas de ayuda, protección, atención y reparación del daño así como un trato igualitario sin discriminación y sin que se les soliciten requisitos para acceder a este derecho.

Recuerda que todos podemos ayudar a prevenir y tratar este delito, estar bien informados es el primer paso. Ponte en contacto con nosotros si identificas o sospechas que un menor sufre de abuso sexual, tenemos un equipo de abogados y psicólogos capacitados que podrán asesorarte al respecto.

