Lilia Arellano.

“Leyes mezquinas engendran grandes crímenes”: Maria Louise Ramé

• Cabalga La Parca

• Tumbas clandestinas suman miles de cadáveres

• Homicidios se disparan: llegan a 20,799 en 2016

• Policía Federal infiltrada por “los Beltrán Leyva”

• Odebrecht ofreció 20 mdd para frenar escándalo

• Guerra en Siria, gran negocio impulsado por EU

• Remby y Cristi sueñan con curul o una reelección

Ciudad de México, 7 de abril de 2017.- A estas alturas del sexenio de Enrique Peña Nieto existen elementos para hablar de un Estado fallido en la actual administración federal. La vigencia del Estado de derecho es cuestionable en prácticamente todos los ámbitos de la administración y procuración de justicia. No existen garantías efectivas de los derechos fundamentales de los ciudadanos y el combate de las condiciones y fenómenos que los vulneran dejan mucho que desear, por decirlo conservadoramente,

a pesar de ser una prioridad del Estado y, particularmente, del gobierno, de sus tres poderes y en sus tres niveles. Una prueba más, contundente, de estos hechos se encuentra en el informe especial sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México, presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en donde se constata: de 2007 a 2016, se tienen registros oficiales de 855 tumbas de estas características donde fueron exhumados mil 548 cadáveres.

El número de personas desaparecidas ha crecido en los últimos años hasta llegar a casi 30 mil., de acuerdo al Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas. La explicación reiterada de las autoridades federales, estatales y municipales es que se trata de un resultado de las pugnas entre múltiples grupos del crimen organizado, pero lo que no dicen es que a menudo con la complicidad de las propias autoridades. Los estados con mayor número de fosas clandestinas son Guerrero, con 195; Nuevo León y Veracruz, 191 cada uno; Zacatecas; 83; Coahuila, 51; Colima, 35; San Luis Potosí, 34; Durango 18; Jalisco 17 y Sonora, 12. Adicionalmente, las instancias de procuración de justicia de Coahuila, Colima, Nuevo León y Veracruz reportaron la localización y/o exhumación de fragmentos de restos óseos y/o humanos: un total de 35 mil 958.

Pese a este alarmante número, el gobierno mexicano no dimensiona la gravedad de estos casos de desaparición, lamentó Ismael Eslava, Primer Visitador de la CNDH, quien explicó que los resultados de dicho informe se basan en más de 500 solicitudes de información a las diferentes instancias de procuración de justicia de los gobiernos federal y estatales, en información de los casos denunciados ante el organismo y en análisis de al menos cien investigaciones ministeriales entre 2009 y 2015, como una muestra representativa.

Es de lamentarse la respuesta oficial a ese informe de la CNDH. En un comunicado conjunto de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, así como de la Procuraduría General de la República (PGR), señalan que “analizarán exhaustivamente” el documento; resaltan “el compromiso y los esfuerzos gubernamentales permanentes y en diversos ámbitos”; y subrayan “toman debida nota” de las propuesta contenidas en el texto de la CNDH. En cuanto al poder legislativo, todavía sigue en proceso de discusión y aprobación la iniciativa de Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición de Personas, propuesto por el Ejecutivo federal.

ELEVADO ÍNDICE DE EJECUCIONES

El año pasado (2016), los homicidios aumentaron a un nivel no visto desde las peores épocas del combate al narcotráfico. En todo el país fueron asesinadas 20,799 personas, un incremento de 22% respecto al año anterior (2015), una cifra sólo superada en el 2011 (22,852 muertos) y en el 2012, años que supusieron el pico de violencia desde que se lanzó un combate frontal contra los carteles de las drogas. Desde entonces se prendieron las alarmas en algunos estados donde el incremento ha sido espectacular como en Colima, en el Pacífico, donde los homicidios dolosos crecieron 259% o Veracruz, donde se multiplicaron por dos.

De acuerdo con los expertos, como Alejandro Hope, el incremento de homicidios se debe a diversos factores: un efecto de la fragmentación de los cárteles, la reactivación de los conflictos entre el Cártel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, que cada vez está más fuerte, o el hecho de que en 12 estados hubo un cambio de gobierno. En los periodos de transición queda un periodo de vacío de poder, “donde los jefes de policía salientes ya no son creíbles para los delincuentes, ya no pueden hacer compromisos con ellos y no están (operativos todavía) los nuevos para hacer algún tipo de arreglo”.

El primer bimestre de este 2017 fue el más violento del que se tenga registro en México: se reportaron 3 mil 799 averiguaciones y carpetas de investigación por homicidio doloso. Los homicidios se dispararon casi 30% en comparación con el primer bimestre de 2016. De hecho en el primer bimestre del año pasado, los homicidios ya se habían incrementado 14.6% respecto de 2015, de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Así, simplemente, se observa: seguridad no hay. Y, paz, la de los sepulcros.

POLICÍA FEDERAL INFILTRADA

La infiltración de la Policía Federal por parte del Cártel de los Beltrán Leyva fue exhibida con la captura de Iván Reyes Arzate, mando de la División Antinarcóticos de esa corporación. El ex policía mexicano compareció el 27 de marzo en Chicago ante la jueza Sheila Finnegan, quien ordenó mantenerlo detenido mientras se tramita su proceso. Ante oficiales de la DEA, Reyes Arzate admitió se reunió en noviembre pasado con un capo que le ofreció reducir la violencia en Tamaulipas. Por otro lado, Sergio Villarreal Barragán, alias “El grande”, uno de los ex líderes de los Beltrán Leyva, declaró en EU que al menos desde 2008, Reyes Arzate era “un oficial corrupto de la PF que apoyó a los Beltrán” junto con otros tres mandos de la corporación. Detalló que en 2009, en un encuentro en Cuernavaca, Morelos, Reyes Arzate y otros dos agentes informaron a Arturo Beltrán Leyva los detalles sobre un informante de la DEA que había facilitado el decomiso de cargamentos de cocaína desde Colombia. Esto llevo al secuestro, tortura y ejecución de dicha persona. “Beltrán le pagó 3 millones de dólares a Reyes y los otros mandos por esta información”, precisó Villarreal Barragán.

Entre 2008 y 2009, Iván Reyes estaba bajo las órdenes directas de Ramón Eduardo Pequeño García, ex jefe de inteligencia y luego titular de la División Antidrogas, en la extinta Secretaría de Seguridad Pública, encabezada por Genaro García Luna. Reyes traicionó a la DEA, con la cual llevaba años cooperando como el mando de más alto nivel de la Unidad de Asuntos Sensibles de la División Antidrogas de la PF, luego de ser entrenado en Quantico, Virginia. De ahí su captura.

El ingreso de Iván Reyes Arzate a la AFI fue en 2001; en 2005 ascendió a comandante. Un año después se integró a la nueva SPP federal como subdirector de Coordinación de Inteligencia para la Prevención e Investigación de Delitos bajo las órdenes de Ramón Eduardo Pequeño García. En 2009 fue nombrado director de inteligencia; en 2011 fue transferido a la División Antidrogas de la Policía Federal. En noviembre pasado fue separado de su cargo; en enero renunció a la PF; y en febrero se entregó a la DEA. Compareció ante agentes de la DEA y fiscales federales en la embajada estadounidense en México.

Estas declaraciones muestran muy claramente la infiltración del narco en las jerarquías dedicadas a procurar seguridad y por ende a combatirlos. Los diarios POR ESTO! se anticiparon a lo expuesto en Estados Unidos al señalar las componendas de la Policía Federal con el cártel operando en Quintana Roo y al cual se le deben las masacres ocurridas durante semanas y meses anteriores, recrudecidas a partir de la llegada de un nuevo gobierno de cuya adaptación al cargo se genera un vacío de poder debidamente aprovechado para las nuevas alianzas.

Dados los cargos asignados a Reyes Zárate durante el largo periodo de permanencia en distintas dependencias policiacas, surge la interrogante sobre su actuación, la cual no pudo haberse mantenido en solitario durante tanto tiempo. ¿Con quién compartía ganancias semejante seudo-funcionario? Su asignación justo cuando se programa el Año de Hidalgo del sexenio de Felipe Calderón a la División Antidrogas de la Policía Federal y llevando consigo un legajo proveniente de la Unidad de Inteligencia suena a movimiento para fortalecer las ligas entre las altas autoridades y los capos.

Lo declarado por quien sirvió durante un largo tiempo a la DEA lleva consigo, por lo menos, el inicio de una exhaustiva investigación sobre la conducta de Ramón Eduardo Pequeño García y Genaro García Luna. Si se estuviese en cualquier otro país, ésta ya estuviera en curso e incluso llevaría a Felipe Calderón a ser sujeto de la misma ya que García Luna se constituyó en el brazo derecho de su fallida y absurda y mortal Guerra Contra el Narcotráfico. ¿Puede encontrarse un absurdo o contrasentido o falsedad mayor? De ahí nace también la necesidad de, a sabiendas de encontrarse en complicidad, fincarles responsabilidades sobre todas las muertes y secuestros durante el tiempo de los encargos.

ODEBRECHT OFRECIÓ EN MÉXICO 20 MDD PARA FRENAR ESCÁNDALO

A fin de detener cualquier cargo en México, los directivos de Odebrecht ofrecieron a las autoridades mexicanas un acuerdo reparatorio de más de 20 millones de dólares, pero el Ministerio Público Federal rechazó el acuerdo y prefirieron integrar el expediente, según funcionarios consultados cercanos a la investigación.

La PGR averigua por actos de corrupción a los principales directivos de Odebrecht y a funcionarios mexicanos por su participación “directa e indirectamente” en la asignación de cuatro contratos a la compañía brasileña. Aún no se conoce la identidad de los ejecutivos de Pemex que aceptaron los sobornos por 10.5 millones de dólares. De acuerdo a la legislación brasileña, hasta el 3 de junio entregarán esos datos en respuesta a una solicitud de asistencia internacional. Pero la PGR reservó la información del caso por un plazo de cinco años, con lo cual se encubre a funcionarios del actual sexenio y los anteriores.

Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) de diciembre de 2012 a febrero de 2016, no ha recibido ninguna notificación de autoridad alguna para declarar sobre el escándalo de corrupción de la empresa brasileña Odedebrecht. Pemex presentó una denuncia por presuntos actos de corrupción en la asignación de contratos asignados a Odebrecht, los cuales fueron adjudicados entre 2011 y 2014 por un monto superior a mil 100 millones de dólares. La PGR tiene abierta una carpeta de investigación. Su indagatoria incluye la toma de declaraciones al ex presidente de la compañía sudamericana, Marcelo Odebrecht, quien se encuentra preso en Brasil, así como a Olivio Rodríguez Junior y Luiz Eduardo da Rocha Soares, quienes fueron liberados en días pasados por autoridades brasileñas.

También se citará a declarar a los representantes de la compañía subsidiaria Brasken, Cleantho de Paiva Leit Filho, director de Relaciones Institucionales, Desarrollo de Nuevos Negocios y Comunicación Externa de Braskem-Ideasa; y Roberto Bischoff, director general de Braskem-Idesa.

GUERRA EN SIRIA, UN GRAN NEGOCIO

A la vista están los primeros efectos del ataque de Estados Unidos a una base militar en Siria: por un lado, empresas de Defensa subieron en la bolsa. Los inversores tomaron posiciones en empresas como Lockheed Martin, Boeing, Raytheon y General Dynamics. Las acciones del fabricante de crucero Tomahawk Raytheon subieron hasta 2.1 por ciento. El primer ataque militar ordenado por el presidente estadounidense, Donald Trump, en Oriente Medio refuerza la apuesta de los inversores por las mayores empresas contratistas estadounidenses de Defensa. Antes incluso de su llegada a la Casa Blanca, Trump destacó la necesidad de reforzar la inversión en Defensa. Una vez asumido el mando en el gobierno estadounidense, el resultado ha sido un sustancial incremento del gasto en esta área. Defensa se llevará más de 600,000 millones de dólares en presupuesto, un 10% más.

Por el otro, Rusia reaccionó cortando una línea de comunicación directa diseñada para impedir colisiones aéreas, una respuesta que demuestra la disposición de Moscú para desafiar a Washington. La decisión de Moscú significa concretamente que aviones rusos y estadounidenses podrían aproximarse unos a otros en misiones de combate, lo que eleva el riesgo de colisiones imprevistas o deliberadas en los transitados cielos de Siria. Esto podría llevar a las dos superpotencias nucleares hacia un enfrentamiento militar. El presidente Vladimir Putin indicó estaba dispuesto a correr el riesgo de un choque con Estados Unidos y descartar las esperanzas de reparar los lazos con la Unión bajo la presidencia de Donald Trump, antes que aceptar la humillación de observar en silencio el bombardeo a un aliado.

El viernes, en la ONU, durante una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad, Rusia acusó a Estados Unidos de haber violado la ley internacional al lanzar un ataque militar al régimen de Damasco la noche del jueves. Bolivia también calificó el ataque de EU como una violación del derecho internacional. Se comportó como “investigador, abogado, juez y verdugo” en Siria, dijo el embajador boliviano, Sacha Lorenti. Francia y Gran Bretaña dijeron que la respuesta estadounidense era “apropiada” y culparon al presidente sirio, Bashar al Assad.

Es clara la diferencia entre PAZ Y SEGURIDAD, con estos enfrentamientos la paz del mundo peligra. En México peligramos por la inseguridad.

DE LOS PASILLOS

Suben precios. La inflación en marzo fue de 0.61 por ciento, un alza que multiplica por cuatro la registrada en igual periodo del año pasado, de 0.15 por ciento, y que es la más elevada desde 2013… Medida en términos anuales, la inflación en marzo fue de 5.35 por ciento, el doble de la registrada en el mismo mes del año pasado –también en su medición anual-, que fue de 2.60 por ciento, de acuerdo al reporte del Inegi…. El objetivo de inflación del Banco de México, el cual no se ha cumplido, es de 3 por ciento, con un intervalo de variación de más o menos un punto porcentual… En febrero de este año, la inflación medida a tasa anual fue de 4.86%, por lo que el resultado de marzo implica un rebote en la dinámica de los precios…

Alrededor de 12 mil millones de pesos vale en este momento la liquidación de los trabajadores de Mexicana, resultado de la explotación que otras líneas siguen haciendo de los más de 2 mil 400 slots que tiene asignados en México y Estados Unidos, y no los 138 millones que se anunciaron con “bombo y platillo”. Joaquín Ortega Esquivel, abogado de los trabajadores, detalló que dicho pago anunciado como “liquidación” corresponde en realidad a salarios devengados entre el 28 de agosto de 2010 y el 25 de noviembre de 2010, sólo tres meses. A partir del 28 de agosto se determinó topar el salario de los trabajadores que siguieron en sus labores “formalmente”, en diez mil pesos, y quienes ganaban más tenían la diferencia entre su salario y el tope, como adeudo contra Mexicana…

Ofrecemos una disculpa por el error cometido en el texto del miércoles próximo pasado bajo el subtítulo o cabeza de descanso: MANO POBLANA MECE LA CUNA EN QUINTANA ROO. Quienes tienen la vista puesta en la reelección son Cristina Torres –coqueteando o por lo menos escuchando dulces expresiones de los Morenos- y el jovenazo Remberto Estrada –por un error involuntario tal vez producto de la edad, se mencionó Paul Carrillo y Cristina Torres-. La primera, presidente municipal en Solidaridad; el segundo, homólogo en Benito Juárez, Cancún. Por cierto, su dirigente el ex niño verde Jorge Emilio González Torres ha declarado, una vez más, no tener ninguna intención de gobernar Quintana Roo, aunque hace años sacó su credencial de elector en la entidad, ahora vive permanentemente en estas tierras y, no hay manera de creerle porque, cuando se casó, manifestó estar plenamente enamorado y en reciente entrevista realizada por una revista local se dijo estar a la búsqueda del amor, del enamoramiento. Antes negó cualquier participación en el trágico evento en el cual se ha visto involucrado una y cien veces argumentando, como es costumbre, las versiones de enemigos. Ya veremos.

