1 de 6



Fotos: Twitter











ESTOCOLMO, SUECIA, 7 de abril (AlmomentoMX).- Esta mañana se registró un atentado terrorista en el centro de la ciudad de Estocolmo, dejando como saldo varios muertos y heridos luego de que una camioneta atropelló a una multitud y se estrelló contra un centro comercial.

Autoridades de los servicios de seguridad confirman que se trata de un atentado terrorista.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el sujeto que conducía la unidad arrolló a decenas de peatones en la calle de Drottningatan en el centro de Estocolmo, descendió, ingresó al centro comercial y disparó.

El primer ministro Stefan Lofven informó que hay una persona detenida.

Un testigo presencial, Dimitris, ha contado a ese diario que se encontraba en la calle principal de la zona comercial cuando un camión “salió de la nada”.

“No podía ver nada pero se salió de control. Vi al menos a dos personas ser atropelladas. Corrí tan rápido como pude”, ha dicho. La policía recibió una llamada de alerta a las 14.53 informando de que había gente herida. Sin embargo, las autoridades no pueden determinar todavía el número de afectados por el suceso ni qué le ha pasado al vehículo.

AM.MX/fm

The post Ataque terrorista en Suecia appeared first on Almomento.Mx.

Powered by WPeMatico

Comentarios

Comentarios