Así explotó la potente ‘madre de todas las bombas’ (+Video)

CIUDAD DE MÉXICO, 14 de abril (AlMomentoMX).- El Departamento de Defensa de Estados Unidos difundió un video del momento de la explosión de la ‘madre de todas las bombas’, que lanzó este jueves sobre una red de túneles y cuevas del Estado Islámico (EI), en Afganistán.

A través de su cuenta de twitter, el Departamento publicó el video de 30 segundos, en el que se aprecia el momento en que el dispositivo cae y estalla.

“Una bomba MOAB golpea un sistema de cuevas y túneles de ISIS, al oriente de Afganistán. El ataque fue diseñado para minimar el riesgo para las fuerzas afganas y estadounidenses”, indicó la dependencia.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa del país asiático, el ataque dejó al menos a 36 presuntos militantes del Estado Islámico muertos y ningún civil resultó herido.

La bomba pesa nueve mil 525 kilos y tiene formalmente la denominación GBU-43/B, pero es conocida por su acrónimo como MOAB o Masive Ordinance Air Blast Bomb (Bomba de Aire de Explosión Masiva). Es guiado por GPS y nunca antes había sido utilizada en combate desde su primera prueba en 2003.

El poder destructivo de la bomba, equivalente a 11 toneladas de TNT, es mucho menor en comparación con las relativamente pequeñas bombas atómicas lanzadas sobre Japón al final de la Segunda Guerra Mundial, que produjo explosiones equivalentes a entre 15 mil y 20 mil toneladas de TNT.

A #MOAB bomb strikes #ISIS cave & tunnel systems in eastern #Afghanistan. The strike was designed to minimize risk to Afghan and U.S. Forces pic.twitter.com/7pfBYQzk5F

— U.S. Dept of Defense (@DeptofDefense) April 14, 2017