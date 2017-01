Arrestan a Shia LaBeouf tras agresión

Your Rating User Rating : 0 ( 0 votes )

CIUDAD DE MÉXICO, 26 de enero (AlMomentoMX).- El actor Shia LaBeouf fue arrestado tras protagonizar una pelea junto a su instalación artística, Él no nos dividirá, situada fuera del Museo de Nueva York.

Según la policía, LaBeouf le quitó la bufanda a un hombre no identificado de 25 años en la madrugada del jueves fuera del Museum of the Moving Image en Queens, arañándole la cara en el proceso. Además empujó al hombre, que se negó a recibir atención médica.

El protagonista de Transformes fue puesto en libertad a las 3.45 hora neoyorquina, y regresó a su instalación, donde le esperaban algunos seguidores al grito de “él no nos dividirá”.

El actor ha pasado los primeros días de la presidencia de Donald Trump cantando “He will not divide us” (“No nos dividirá”) en frente de una cámara que emite en directo en el exterior del museo. La emisión forma parte de un proyecto de arte colaborativo de LaBeouf y otras dos personas que tienen intención de grabar las 24 horas al día los próximos cuatro años.

La cámara comenzó a emitir la mañana de la investidura, junto con un cibersitio (www.hewillnotdivide.us) invitando al público a acercarse y participar.

“Aquí estamos en contra de la división. Todo el mundo está invitado”, explicó LaBeouf. “Solo digo ‘Sé amable con los demás”’.

La policía indicó que la detención se llevó a cabo sin ningún incidente, le acusa de un delito menor de agresión. Sin embargo, no está confirmado, por ahora, qué desencadenó la pelea. Según las grabaciones el hombre pudo haber comenzado la palea, pues se oye que le grita “Hey, Shia, Hitler no hizo nada malo”, en ese momento, LaBeouf, que es judío, empuja al hombre no identificado en el pecho.

AM.MX/dsc

Powered by WPeMatico

Comentarios

Comentarios