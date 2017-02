Aretha Franklin anuncia su retiro (+video)

DETROIT, 9 de febrero (AlmomentoMX).- La Reina del Soul, Aretha Franklin sorprendió este miércoles a los televidentes y sus seguidores con unas declaraciones que hizo en la estación local de Detroit, WDIV Local 4, en las cuales anunciaba su retiro.

La artista, con 56 años de trayectoria, está trabajando en un nuevo disco producido por Stevie Wonder, que saldrá a final de año, pero afirmó que después de ese lanzamiento no grabará más y reducirá grandemente sus presentaciones.

“Este será mi último año… Estaré grabando, pero este año será mi último en concierto. Se acabó”, expresó la cantante.

La “Reina del Soul” dio como razón para su retiro poder pasar más tiempo con su familia, especialmente con sus nietos, que irán pronto a universidad.

“Me siento muy enriquecida y satisfecha respecto a de dónde vino mi carrera y dónde está ahora. Así que estaré muy complacida, pero no es que me voy a ir a un sitio a solo sentarme y no hacer nada. Eso tampoco sería bueno”, dijo la intérprete, quien el 25 de marzo cumplirá 75 años de edad.

Franklin ha asegurado que quería pasar más tiempo con sus nietos y que se sentía “muy satisfecha” con su trayectoria profesional.

En los últimos años, Franklin – que cumplirá 75 años- ha tenido problemas de salud. En 2010 tuvo que cancelar sus conciertos y ser operada de emergencia. Aunque negó que se tratara de cáncer, más tarde, reconoció que le habían extirpado un tumor. El pasado año también canceló su gira por recomendación médica.

Nacida el 25 de marzo de 1942 en Menphis, Tennessee, comenzó su carrera musical cantando con sus hermanas Carolyn y Erma en la iglesia de Detroit (Michigan) donde predicaba su padre. Con 14 años grabó su primer disco de música religiosa, The Gospel Soul of Aretha Franklin (1956).

Convertida en joven prodigio, a principios de los 60 pasó a cantar jazz con Columbia Records sin conseguir éxito. A mediados de la década, fichó por Atlantic Records, donde su estilo se movió hacia el soul y publicó el sencillo Respect, con el que consiguió dos premios Grammy y que se convirtió en un himno para la lucha por los derechos de los afroamericamos y en contra del racismo.

Con discos como Aretha Arrives (1967), Lee Cross (1967) o Lady Soul (1968), figuró en los primeros puestos de las listas de ventas. La dama del soul siguió cosechando éxitos y a mediados de los setenta, Aretha evolucionó hacia la música disco, reconvertida en una diva que no gustó al público. Para evitar su declive, pasó a trabajar con Arista, discográfica con la que volvió al soul para moverse luego hacia el R&B contemporáneo, consiguiendo nuevas canciones superventas.

Entre sus actuaciones más recientes destaca la de la ceremonia de investidura del presidente Barack Obama, en enero de 2009, donde cantó al igual que lo había hecho antes en la de Bill Clinton (1993-2001).

Además de sus 18 Grammy, incluido el que recibió en homenaje a toda su carrera en 1995, ha recibido la Medalla Nacional de las Artes y la Medalla Presidencial de la Libertad y fue la primera mujer en ser incluida en el Salón de la Fama del Rock en 1987.

