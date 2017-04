Aplazan elecciones en Israel por concierto de Britney Spears

CIUDAD DE MÉXICO, 6 de abril (AlMomentoMX).- El Partido Laborista, principal fuerza de la oposición en Israel, decidió aplazar un día la elección de su presidente para evitar que coincida con un concierto de la cantante estadunidense, Britney Spears, en Tel-Aviv.

La cantante visitará Israel el próximo mes de julio, en un breve tour que la sacará de su residencia fija en Las Vegas.

A decir del ex jefe del partido y ex ministro de Defensa, Amir Peretz, la coincidencia de las fechas podría convertirse en una pesadilla logística, en particular en lo que concierne al tráfico.

Además, la presencia de la ‘Princesa del Pop’ el 3 de julio en el parque Yarkon de Tel Aviv será un gran evento que pone en jaque la seguridad de la ciudad.

A través de un comunicado, el partido aclaró: “La fecha de las elecciones se ha retrasado una jornada debido al gran evento que tiene lugar en el parque Yarkon el tres de julio”.

Mientras que el portal Jerusalem Online destacó que el concierto puede causar parones en el tráfico de la ciudad y problemas varios de transporte lo cual podría dificultar el acceso de los miembros del partido a las sedes electorales.

Seguro que todos los militantes seguidores de Britney agradecen el detalle.

Comentarios

