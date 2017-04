Anuncia Serena Williams su embarazo en redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO, 22 de abril, (AlMomentoMX).- Serena Williams, la reina del tenis, generó una serie de especulaciones al subir una foto con un traje de baño amarillo y posando de perfil, junto a la leyenda “20 semanas”, en su cuenta de Snapchat.

Con la imagen, la ganadora de 23 títulos del Grand Slam insinuó estar embarazada de cinco meses y por lo tanto, de forma paralela, que logró su último título en el Abierto de Australia. Horas después, un representante resolvió el enredo y oficializó la primicia al anunciar que estaba “feliz” por la llegada del bebé, prevista para el próximo otoño.

En el momento que Williams compartió la foto, las felicitaciones por parte de colegas y organismos internacionales oficiales no se hicieron esperar.

With her pregnancy officially confirmed, @serenawilliams will skip the 2017 #USOpen. Read on for more details: https://t.co/SYTZPpdfh9 pic.twitter.com/sJjjkZruI8

— US Open Tennis (@usopen) April 20, 2017