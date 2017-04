Análisis a Fondo: Ya ni la hipocresía les funciona

Francisco Gómez Maza

• ¿Será, Meade, que hay blindaje?

• Pero si han regalado dinero a pasto

José Antonio Meade Kuribreña está blindando los recursos de Hacienda, del Presupuesto, para que no sean usados para la compra de votos a favor de Alfredo del Mazo Maza, como si no supiéramos que él mismo ha participado en la promoción de la candidatura de ese enfermizo hijo de la mafia que garantizaría loa vida de la corrupción y la impunidad en tierra de indios, donde lo único que sabe la gente – unos 17 mil indios – es de hambre y miseria gracias a los caciques políticos de Atlacomulco, de donde brota el estercolero más pestilente de México y creo que del mundo.

Y mientras Delfina Gómez Álvarez, la bella candidata del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), por el cual acusan, sus enemigos, a Andrés Manuel López Obrador de populista, agradece a la desbandada de senadores, diputados, bases del perredismo para apoyarla a ella como candidata a hacerle frente al bandidaje peñamientista, los panistas, con el amante del spiritum vitae, Calderón Hinojosa, y la lavandera de billetes tratan de desvirtuar a Morena, cuando saben que lleva las de ganar y si no gana será porque le hagan trampa los corruptos ingenieros electorales del amo del taxímetro.

Muchos taxistas cobran mucho las dejadas porque manipulan los taxímetros, como lo hace Clavillas desesperado porque las próximas semanas podrían ser las últimas de lo que queda del otrora partidazo. Y es que en el estado de México hay mucha gente cansada. Es tierra de indios y los indios están tristes mientras el búho canta la desaparición de la gran familia de mafiosos que fundó el profesor Carlos Hank González en las épocas de oro de la corrupción, aquella corrupción que salpicaba a los mexicanos.

Siempre hemos sido objetos de la corrupción priísta los mexicanos, pero ahora no tienen madre los corruptos porque ellos se quedan con todo, como lo hacen los Peña Nieto, los Del Mazo, los Montiel, los Salinas de Gortari, y uno que otro vivales panista, así como Los Chuchos que acabaron con el PRD ya que están supermillonarios.

Vamos a ver los acontecimientos en estas ocho semanas que quedan para el día de las elecciones. Falta mucho realmente. Delfina puede remontar tranquilamente; Josefina es una candidata de papel y Del Mazo puede quedarse en el camino hartado de la corrupción en la que pretende revolcar a los votantes mexiquenses para continuar con la obra maldita del Chapitas.

Y la de Peñamiento, a quien le queda muy poco tiempo para convertirse en el más importante magnate de los negocios de miscelánea a lo grande, con el Grupo Gigante (Soriana) convertido en Comercial Mexicana, para que no digan que ha entregado o regalado esos negocios a Cotsco, el gigante de las ventas al menudeo en Estados Unidos.

Debo decirles, a propósito de Soriana, que muchos estamos esperando que comiencen a repartir el monedero electrónico de esa firma para los que vayan a votar por Del Mazo, como lo hicieron en 2012 por quienes votaron por Peñamiento. No sabemos si también convertirán en tarjeta milagrosa la de Monex. Pero es muy posible que la de Soriana, sí, que ya con ella están haciendo algunos cambios, que por cierto la gente mayor no entiende de que tinglado se trata.

Las dudas, los miedos, los pánicos de los priístas, de Del Mazo, de Peña, se disiparán el 4 de junio cuando el INE saque sus mesas de recepción y sus casillas para votar con la nueva credencial con foto. Entonces veremos, si es que no hay chanchullos de parte de los albañiles del PRI, de qué cuero salen más correas. Pero ciertamente lo que quiere este escribidor, que no está afiliado a ningún partido, que no es simpatizante de López Obrador, que el estado de cosas cambie en el país y concretamente en el Estado de México, soy de Zacazonapan donde nací. Ya no quiero más latrocinios a los mexiquenses, como ya no los quiero para mis paisanos chiapanecos.

