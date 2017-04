Análisis a Fondo: Es ya hora de la jubilación del PRI

Francisco Gómez Maza

• No sé si vaya a gobernar el PRD; creo que no

• Mas puede ser la profe del Morena; por qué no

A escaso un mes de celebrarse la jornada electoral en el estado de México, se antoja que ha llegado el momento cumbre, solemne, sacrosanto, de la jubilación del PRI, después de haber sido, por años, por sexenios, el amo y señor de la vida y hacienda de los pobres, de los pueblos y comunidades indígenas de esa entidad vecina y entrelazada con la ahora flamante Ciudad de México.

Ya es tiempo de que por su propia cuenta, los caciques de Santiago Tianguistenco y de Atlacomulco, coludidos con lo más granado del crimen de cuello blanco, de la clase política criminal como Tomás Yarrington, de Tamaulipas, o Javier Duarte de Ochoa, de Veracruz, ahora ambos en manos de la “justicia”, aunque ya advirtió Luis Videgaray Caso que el segundo podría quedar libre por indebido proceso, den paso a las nuevas generaciones de partidos que no son mal vistos por los mexiquenses para encabezar el gobierno estatal.

Alfredo del Mazo Maza es parte de, es cómplice de, es socio de, es primo de… y lo que va a defender, en caso de llegar a palacio de gobierno en Toluca, la capital estatal, son los intereses de su parentela, de sus amigos, y los suyos propios. Ciertamente le importarán un comino los de los millones de indios que habrían votado por él, como les ha importado un bledo al resto de quienes han sido gobernadores de Mazahuas, a quienes tienen que hablarles en castellano, que las mayorías de gobernados no entienden, porque no saben hablar ni entender la lengua de sus opresores y ellos, indios aplastados y explotados por caciques, menos.

No creo que los hijos de caciques, caciques también, pero de casimir inglés, con olor a loción fina que contrasta con la fetidez del sudor de los mazahuas trabajadores, quieran, estén dispuestos a abandonar esos privilegios – vivir, enriquecerse a costa de los pobres muy pobres, muertos de hambre –pero los signos de los tiempos podrían estar indicando que lo tendrán que abandonar a fuerzas, si es que respetan las leyes y los usos y costumbres populares.

Desde ya estamos viendo que la izquierda está tomando camino en ese proceso electoral, por lo menos en las encuestas – debe este escribidor confesar que no es muy creyente de esas prácticas seudo científicas, que ya nos han hecho pasar malas jugadas – y si los órganos jurisdiccionales que manipulan los procesos y las jornadas electorales se comportan a la altura de su deber legal, es muy posible que el ganador sea la candidata del condenable Morena, que dirige el odiado por la derecha corrupta, Andrés Manuel López Obrador, la profesora Delfina Gómez Álvarez. (Qué curioso. La Morena lleva mi apellido paterno. El priísta, mi apellido materno). Realmente no me siento halagado porque yo, si no fuera periodista, jamás escribiría de los partidos políticos porque no creo en ellos como no creo en el dios de los grandes hipermercados religiosos, cuya más cara mercancía es un dios que para cada una de ellas es el verdadero, con lo que la humanidad tiene por lo menos unos cinco o seis dioses verdaderos cuando menos.

Según las encuestadores, ahí la van llevando la maestra Delfina y el Emilio primo en tercer grado de Enrique Peña Nieto, Alfredo del Mazo Maza (No vaya a resultar, líbreme dios, que el presidente tiene también algo de maza. ¡Dios de mi arma!). Por lo menos eso es lo que concluye el ejercicio seudocientífico de Roy Campos.

Según los sondeos, la lucha va cerrándose entre dos candidatos de sentido absolutamente contrario: izquierda y derecha. En poco más de tres semanas, Delfina Gómez Álvarez, de Morena, saltó del tercero al primer sitio; Josefina Vázquez Mota, del PAN, se quedó en el camino. Y Del Mazo, candidato del gobiernista PRI arropado por el PVEM, Nueva Alianza y Encuentro Social, muy cerca de la profesora morenista.

En febrero los encuestadores registraban eso llamado empate técnico entre Del Mazo, con 19.8% de la intención del voto; Josefina Vázquez Mota, del PAN, con 19.6%, y Gómez Álvarez, 17.8%. La encuesta de Roy (Mitofsky), del 17 de abril, reveló que Gómez Álvarez ocupó el primer puesto con 24.4%; seguida por Del Mazo Maza, con 23.6%, y Vázquez Mota con 14.9%; el perredista Juan Zepeda alcanzó 13.6%. ´

Nomás que la maestra morenista no debe cantar victoria porque los priistas ganan o a la buena o a la mala. Son muy chanchulleros, tramposos, gandallas y corruptos porque compran los votos de los pobres, como lo hicieron en el 2013 mediante monederos electrónicos de Soriana y Monex. En estas elecciones de 2017 han repartido millones de pesos del gobierno federal para comprar las conciencias de millones de votantes. Así que las encuestas pueden decir su verdad histórica, que la verdad histórica del PRI es la que se impone y no sería nada extraño ver que el ganador es el pariente de EPN y mi pariente.

Pero es de risa, de celebración, de alegría para muchos el gesto del aspirante perredista, Juan Zepeda (que seguramente no va a brillar en los resultados electorales), quien alzó su vaso de plástico con pulque para brindar por todos los habitantes del Edomex: “Quiero hacer un brindis por todos los mexiquenses con la bebida típica mexicana que es el pulque. Un brindis porque el 4 de junio va a cambiar este sistema, va a empezar a gobernar el PRD y vamos a jubilar al PRI, a los Del Mazo y al grupo Atlacomulco, a Peña Nieto y a todos ellos”, dijo. Es hora de la jubilación del PRI en el Estado de México y en México.

Antes, los comerciantes del tianguis de Santa María Ajoloapan le invitaron una quesadilla de nopales y, más tarde, una tostada de pata de res. De postre le dieron una paleta de limón. Los vecinos querían agasajarlo porque en esa comunidad que limita con el estado de Hidalgo, que es gobernada por el PAN, es la primera vez que acude un candidato a la gubernatura mexiquense.

Faltan 38 días para que se despeje la incógnita. Veremos aún de que cuero salen más correas. Si de la zalea corrupta del priismo o de la bien intencionada de Delfina. Josefina debe irse despidiendo. Si gana el pariente es por la transa, la trampa, el chanchullo. Esto que quede claro. Me consta desde Chiapas hasta Tijuana. Los conozco. Son los mañosos de generación en generación. Seguidores de Barrabás, aunque aquel no negociaba con taxis.

