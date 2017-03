Análisis a Fondo: Veracruz, cementerio clandestino

Francisco Gómez Maza

• Acaban de hallar 250 cráneos enterrados

• Podrían ser parte de los 27 mil en el país

Hace muchos años, pero muchos, México era un paraíso. Le llamaban el Cuerno de la Abundancia, la Tierra de Dios y María Santísima. Pero a un buen comerciante se le ocurrió que podía hacer negocios con la marihuana, que ya se sembraba en tierras mexicanas, no con el éxito actual ni con los multimillonarios que han salido de sus raíces.

Y desde entonces. Quizá desde aquellos años de la Operación Cóndor, México es uno de los más exitosos criaderos de drogas naturales y sintéticas, que exporta a las tierras de Donald Trump, porque esas tierras tienen un amplísimo mercado de consumo de estupefacientes. Se van las drogas por cualquier vía. Pasan a EU hasta por la garita más segura.

Y se venden como pan caliente de San Ramón en cualquier tardecita de San Cristóbal de Las Casas. Una marihuana deliciosa para el paladar, el olfato, los pulmones y los bronquios de cualquier mortal dedicado a la chupienda del humo de esa droga verde. Yo sólo la he usado, hecha bálsamo o pomada, para calmar el dolor de mi columna vertebral, junto con una pomada hecha a base de Peyote de la curandera oaxaqueña Sabina, que me calma el dolor una 48 horas.

Pues resulta que el mercado de las drogas tiene sus víctimas fatales, unas que tienen que ver con el mercado de los estupefacientes, y otras que ni siquiera las huelen. Ayer lunes los periódicos impresos publicaron una noticia escalofriante, fatal: No dice quién la encuentra. Sólo informan así: Encuentran más de 250 cráneos en fosas clandestinas en Veracruz. El Fiscal Jorge Winckler. Winckler dijo que los restos encontrados en las fosas parecen ser de víctimas de los carteles, muertas hace años. Winckler no dijo quién halló los cráneos ni cuándo.

Grupos defensores de las víctimas como Colectivo Solecito han realizado excavaciones y exhortado a las autoridades a que lo hagan en busca de restos de personas desaparecidas.. Winckler dijo que las excavaciones abarcan una tercera parte del campo donde aparecieron los cráneos y que puede haber más restos en el lugar.

El Fiscal y el Colectivo Solecito de Veracruz, una organización de búsqueda de personas desaparecidas, “chocaron” en Twitter. La organización consideró que el funcionario estatal fue sarcástico en una serie de mensajes publicados en Twitter, por lo que reiteró su petición de renuncia del Fiscal, que llegó con la administración del gobernador panista, Miguel Ángel Yunes Linares.

Luego que Jorge Winckler diera una entrevista en Televisa, sobre personas desaparecidas, el Colectivo Solecito aseguró que fue gracias a sus gestiones y el apoyo de la Policía Federal, para identificar los cuerpos, que encontraron en una fosa en el predio Colinas de Santa Fe, en el puerto de Veracruz. “@NTelevisa_com @CarlosLoret @AbogadoWinckler El apoyo de PF es logró directo del Solecito. Tampoco es para que lo use a conveniencia”, escribió el colectivo desde su cuenta oficial de Twitter @SolecitodeVer. En respuesta, el Fiscal General les respondió: “@SolecitodeVer @NTelevisa_com @CarlosLoret OK, todo es logro suyo, la verdad les felicito, las madres de colectivos son increíbles y únicas”, dijo Winckler.

No es poco el número de cráneos hallados en Colinas de Santa Fe. Son de 250 ejecutados. Es un grupo grande de personas, de seres humanos sacrificados, el fiscal dice que posiblemente por narcotraficantes. Yo no sería tan ligero porque también pudieron haber sido asesinados por fuerzas de seguridad. Es muy común que soldados de la Marina y del Ejército se cobren con la muerte favores no recibidos o favores mál tramados. No sólo los asesinos de los cárteles del narcotráfico. Esa es la gran duda de los autores de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, levantados en Iguala, hace poco más de dos años y cuyos cadáveres no han aparecido o, si están vivos, nunca aparecerán.

La cifra de desaparecidos en México es alarmante. No lo puedo creer. Yo podría estar en esa lista. Tú podrías estar. Él podría estar. Según fuentes gubernamentales, hay 27 mil 659 desaparecidos; reporte oficial del gobierno. Unos 989 casos están relacionados con delitos del fuero federal y 26 mil 670 son del fuero común. Hasta diciembre pasado, da cuenta el registro nacional.

La Organización Nacional del Poder Popular se manifestó a las afueras del Palacio Nacional por la desaparición de los 43 normalistas,. En el fuero común, en 2014 hubo cuatro mil 929 reportes y al año siguiente, tres mil 300, una baja de mil 629 casos, según el registro nacional. Los reportes de ausencias disminuye 51.6% respecto de 2014 en casos federales. Hasta el 31 de diciembre de 2015 había reportados en el país un total de 27 mil 659 desaparecidos, de los cuales 989 estaban relacionados con casos del fuero federal y 26 mil 670 con casos del fuero común.

De acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), la tendencia de este fenómeno registró una baja entre 2014 y 2015. Se detalla en las estadísticas que, con relación a los casos del fuero federal, en 2014 hubo 265 reportes, mientras que el año pasado fueron 128 registros, lo que representa una disminución de 137 casos, equivalentes a 51.6 por ciento.

Con relación al fuero común, en 2014 hubo 4 mil 929 reportes y al año siguiente, fueron 3 mil 300, una disminución de mil 629 casos, lo que representa una baja de 33%. En el RNPED se establece que en materia federal los tres estados con más casos de desaparecidos son Guerrero con 247, Veracruz con 165 y Tamaulipas con 137; mientras que en materia de fuero común Tamaulipas encabeza la lista con 5 mil 583, seguido de Estado de México con 2 mil 662 y Nuevo León con 2 mil 224.

De acuerdo con las cifras del RNPED, 19.5 % de los casos en materia de fuero federal corresponde a personas que están entre los cero y los 19 años edad, con un total de 193 registros al 31 de diciembre del año pasado. Un total de 556 casos corresponden a personas que van de los 20 a los 49 años, equivalentes a 56.2 %, mientras que 47 de los 989 registros son de personas de 50 años o mayores, el 4.75%, mientras que en 193 casos no se especifica la edad de la víctima.

En el RNPED se establece que los 989 casos de desaparecidos del fuero federal corresponde a denuncias que van de 2007 o anteriores, y hasta el pasado 31 de diciembre de 2015. En lo que va de la presente administración los reportes de desaparecidos o personas cuyo paradero se desconoce, entre 2013 y el año pasado, son 589 equivalentes a 59.5% del total de los reportes. En total 824 son hombres, 165 son mujeres, 910 son mexicanos y en 79 casos las víctimas corresponden a otras nacionalidades.

En materia de fuero común, el RNPED detalla que la fecha de corte de los registros al 31 de octubre del año pasado, pero los resultados están integrados con el fuero federal, al corte del 31 de diciembre de 2015. El total de 26 mil 670 reportes de personas no localizadas también está compilado desde 2007 o años anteriores y hasta 2015, de los cuales 6 mil 358 casos corresponden a personas de entre cero y 19 años, el 23.8% de los casos.

En el rango de los 20 a los 40 años hay un total de 15 mil uno (15,001) registros que representan el 56.2% del total; además hay 2 mil 567 reportes de víctimas de 50 años o más equivalente a 9.6%, mientras que en 2 mil 722, el 10.2%, la edad no está especificada

Así que los 250 cráneos hallados en Veracruz sólo revelan que continúan las ejecuciones. Y que el gobernador panista no las va a parar. Y así por el estilo está todo el país, todas las zonas donde florecen las flores con olor a muerto de los cementerios clandestinos. Si aparecen los desaparecidos, pero como dije al principio de esta nota, aparecen en las fosas clandestinas, Y van a seguir apareciendo en Veracruz, en Guerrero, en Sinaloa, en Oaxaca, en Chiapas, en Tamaulipas, en Jalisco, y en tantos lugares en donde la confrontación se da entre cárteles que pretenden controlar los territorios controlados ya por otros, o por las fuerzas de seguridad.

