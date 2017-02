Análisis a Fondo: Torruco Marquez con AMLO

Your Rating User Rating : 0 ( 0 votes )

Francisco Gómez Maza

• Buen secretario de Turismo de Mancera

• Pero llegó la hora de la definición y se fue

Miguel Torruco Marquez, Suena el nombre. Tiene fuerza y tiene grandes influencias entre el gran capital y el trabajo. Es el nombre de un hombre congruente, dedicado de por vida a la actividad turística y de corte progresista, casi de izquierda, pero no de esa izquierda balín del PRD o del PT, o de Dante Delgadom y menos de la izquierda tricolor, porque acá en este país todos presuen de izquierda. Hasta muchos panistas.

Pero Miguel Torruco Marquez lo trae en la sangre, Es hijo de dos personajes trabajadores que alguna vez vivieron en San Cristóbal si mal no recuerdo, Una espléndida actriz de cine – María Elena Marquez, congruente como ella sola, y Miguel Torruco Castellanos, capitán piloto aviador y actor. A Miguel no lo concibo haciendo tretas para vivir del presupuesto por aquello de que vivir fuera del presupuesto es vivir en el error, que decía el Charro Garizurieta. Es hombre, empresario turístico, académico, político de una pieza.

Quizá por eso se lleva muy bien con Andrés Manuel, a quien los del PRI, los del PAN, los del PRD, principalmente, odian con todo su corazón porque representa la conciencia del político que no roba, que no le mete la mano a la piñata como ciertos politicastros del Estado de México, de Coahuila, de Sonora, de Chiapas, de Quintana Roo, y el mayor ladronzuelo protegido por sus amigos de Los Pinos, el pillo de pillo, la rata de ratas, Javier Duarte de Ochoam que curiosamente nadie puede agarrar porque es amigastro del presidente.

Torruco Marquez es de fiar. Es hombre y empresario honrado. Trabajo casi cinco años como secretario de Turismo del ternurita de Miguel Mancera Espinosa, que ilusamente busca ser candidato del PRD para la presidencia de la república, en momentos en que los propios perredistas andan paseando el cadáver de ese partido por todos lados, especialmente por el Senado de la República en donde muchos senadores se irán con López Obrador para hacer la grande.

De esta estirpe es Miguel Torruco Marquez. Fiel hasta la muerte. Y siendo empresario, y de los poderosos porque controla prácticamente el sector turístico y es muy cercano, casi familiar político, de Carlos Slim Helú, no se deja llevar por lo que dicen los que odian a Andrés Manuel, que ya vimos que él no fue el que resultó un peligro para México, sino los Salinas de Gortari, los Del Mazo Maza, los Peña Nieto, los Calderón, los Fox, los proceres de Santiago Tianquistenco y de Atracomucho.

Ahora López Obrador va por su tercera oportunidad de que las autoridades jurisdiccionales le reconozcan su triunfo. En todas ha ganado realmente pero a los que él llama La mafia en el poderlos ha logrado, con el apoyo de los panistas, hacerlo desaparecer del mapa electoral. Como estaría el triunfo de Calderón que le ganó, dicen que le ganó al pelado este de La Chingada, por medio voto.

Ahora es posible que no sean así las cosas. Hay vigilancia en las llamadas redes sociales. Y mucha gente que participa en ellas está y estará muy pendiente de la evolución del proceso electoral y de las elecciones. Muchos empresarios de prosapia, que no tienen el miedo de los empresarios en general, están en el equipo de López Obrador y aa él se agrega Torruco Marquez, con sus galardones.

Con respecto a su trayectoria en el sector privado, Torruco Marquez comenzó como “bell boy” hasta alcanzar la Subgerencia General del Hotel del Paseo en la Ciudad de México. Fungió en dos administraciones como Vicepresidente de Turismo de la Confederación Nacional de Cámaras Nacionales de Comercio Servicios y Turismo, CONCANACO-Servytur. También asumió el cargo de Presidente nacional de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles para el periodo 2000-2004.

A lo largo de estos cuatro años, consolidó y unificó a esta organización al pasar de 60 a 100 asociaciones filiales en todo el país, e incluso la hizo trascender en el ámbito internacional al presidir y fundar la Confederación Latino Americana de Asociaciones de Hoteles y Restaurantes (FLAHR) y al asumir también la Vicepresidencia para América Latina de la Asociación Internacional de Hoteles y Restaurantes (IHRA). A la postre, se convirtió en Presidente nacional de la Confederación Nacional Turística (CNT), organismo cúpula del sector turístico de nuestro país, que agrupa a 160 asociaciones, sindicatos, cámaras, uniones y organizaciones representantes de empresas pertenecientes a diversos giros de esta actividad.

Me voy con AMLO, le dijo a un reportero de El Universal que lo entrevistó. El ex secretario de Turismo de la Ciudad de México rechaza haber traicionado al jefe de Gobierno; experiencia acumulada favorece a López Obrador en 2018, afirma Miguel Torruco Marqués Ex secretario de Turismo de la CDMX y asesor de Andrés Manuel López Obrador Y rechaza que haya distraído su actividad como secretario de Turismo de la Ciudad de México por apoyar a Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena.

