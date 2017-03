Análisis a Fondo: Sin rival, aunque lo bañen de deyecciones

Francisco Gómez Maza

• López Obrador, imparable para las elecciones presidenciales del 2018

• Se ofrece el creador de “un peligro para México” organizarle la campaña

Un peligro para México era Andrés Manuel para los priístas y panistas. Hoy sabemos que los peligros para México han sido Vicente Fox Quezada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, junto con los barones de la delincuencia organizada, como Joaquín El Chapo Guzmán Loera. Esta es la verdad.

Y no me gusta Andrés Manuel por fundamentalista y reaccionario. Muchas veces, en vez de responder, reacciona como un político ignorante, analfabeta. Y muchos de sus seguidores son más fundamentalistas que él mismo.

No me agradan quienes no aceptan que los demás pueden tener la razón, al estilo Chávez, Peña Nieto, Calderón, Rajoy, y ahora Donald Trump, una ensalada diabólica de derechas, conservadurismos y fascismo de mercado, capitalismo social o sea de palenque, o de casino, o de garito.

Pero parece ser, por lo que he visto, que a la tercera puede ser la vencida y si no le hacen lo que le hicieron a Luis Donaldo Colosio, o le hacen un gran fraude, como en las dos ocasiones anteriores, coincido con el amigo Antonio Sola en que López Obrador cambió y en esta ocasión es imparable, aunque lo odie la mafia en el poder, comenzando por Carlos Salinas de Gortari y toda la diabólica banda de mañosos de Atracomucho. Siguen denostándolo aunque ciertamente a Peña Nieto sólo le asiste la razón del negocio fácil, de la acumulación de riqueza aprovechándose del puesto de presidente. No tiene conciencia social, abandonó los principios del PRI de democracia y justicia social.

Y grita grita por todos lados que, si llegase a ganar López Obrador, la presidencia sería un desastre para México. Mentira y lo están probando actualmente muchos ricos empresarios regiomontanos que están en el equipo de campaña del tabasqueño, y ahora los banqueros quienes han dicho que no le tienen miedo al ex jefe de gobierno del Distrito Federal.

Pero sus enemigos, sobre todo en el periodismo a modo, lo tratan de hacer papilla por cada presunto error que comete, de acuerdo con el criterio de los bandidos que usan la computadora para denostarlo, luego de que el PRI y Los Pinos les llenan su costal de chayotes, buenos chayotes, a cambio de echarle mierda al tabasqueño. Cómo será la cosa que hasta Sola, el que le hizo la campaña a de Calderón, en el 2006 está volteando los ojos hacia las canas verdes de López Obrador.

Yo conocí al buen Toño cuando Felipe era presidente del PAN y el chamaco, porque todavía era un jovencito, era ayudante de la oficina de prensa panista, y luego de la noche a la mañana salió experto en organizar elecciones. Creo que el PAN le paró una oficina en Miami. Esto no me consta pero parece lógico. Pues ahora acaba de declarar que “Me encantaría hacer la campaña de AMLO”, cuando al parecer él fue el autor de aquella frase tonta de que “es un peligro para México”, si ni conocía México el españolito. Pues Sola ahora es todo un señor consultor político, egresado quién sabe de qué universidad patito, y creador de la campaña “un peligro para México”, afirma que AMLO ha cambiado y hoy es casi imparable; señala que su único rival a vencer es él mismo y sus errores.

Antonio Sola, “consultor político” e integrante de campaña de Felipe Calderón en 2006.Sola dice que salió apasionado de la política, del poder de los políticos y de cómo lo consiguen. ¿O del billete grande, mi Toño? De acuerdo con Sola, López Obrador d ha evolucionado totalmente como evolucionaron otros líderes de la región como Lula da Silva, como pudo ser Correa, Evo Morales, incluso Néstor Kirchner cuando ganó Argentina, quienes evolucionaron dentro de esta izquierda, y se ha hecho hoy un candidato mucho más moderado y centrado”, explica.

Como yo he tratado de explicar, muchas veces no es una cuestión personal, sino una cuestión profesional en la que había, muy objetivamente, un estudio realizado muy amplio sobre lo que representaba Andrés Manuel López Obrador. Y aquí déjame explicarte algo muy sencillo, en las campañas electorales uno tiene derecho a decir lo que uno es y también, dentro de la pugna política, derecho a decir lo que cree que es tu contendiente. Es lo que hicimos en ese entonces y eso fortalece la democracia. No hay que asustarse, veamos a Estados Unidos u Holanda.

Al parecer López Obrador no fue el único que cambió, también el estratega político ahora ve en el líder de Morena el candidato a vencer para 2018, “un personaje casi inalcanzable si no se equivoca”. Ahora ve un personaje ganador. —Por supuesto. Lo ha dicho en Twitter: que es el personaje a vencer en 2018 y que será invencible. —Claro, yo pienso que casi no hay ya poder humano que detenga a Andrés Manuel López Obrador, salvo él mismo porque pienso que él ha cometido muchos errores en sus campañas y que han sido esos errores los que lo han llevado al fracaso. He mencionado abiertamente que siento que es un candidato mucho más moderado. A mí me encantaría poder trabajar y hacer su campaña.

Y banqueros como Luis Robles Miaja, Ernesto Torres Cantú, Eduardo Osuna entre otros, que asistieron a la 80 convención bancaria en Acapulco, aseguran no temer a López Obrador Dicen que hay disposición para trabajar con quien gane en 2018; piden respeto a instituciones y mantener estabilidad económica Y pues sí. Los principales bancos del país ven sin mayor preocupación ni temor las elecciones presidenciales en México en 2018 y la posibilidad de un cambio de gobierno con la victoria del presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador. La Asociación de Bancos de México, BBVA Bancomer, CitiBanamex, Santander, HSBC Banorte y Banco Azteca coincidieron en que, mientras siga la estabilidad económica y se respeten las instituciones, los bancos en México podrán trabajar con cualquier candidato que gane el año próximo.

Esto es lo que piensa el sector banquero del aspirante presidencial, Andrés Manuel López Obrador, en sus propias palabras… “El sistema bancario va a trabajar con cualquier persona que ocupe los cargos públicos. Va a trabajar con mucho ahínco, con la misma confianza en el país pero sí hay que cuidar las instituciones. Me refiero a cualquier candidato, porque la tentación es decir populismo igual a López Obrador y no, el populismo puede ser de derechas, izquierdas, nacionalista, xenofóbico”, dijo el presidente de la Asociación de Bancos de México, Luis Robles Miaja. Para el director general de CitiBanamex, Ernesto Torres Cantú, lo que no debe cambiar en México en las elecciones de 2018 es la estabilidad macroeconómica reciente, así como la implementación de las reformas.

“Lo que necesitamos es que el modelo de país se consolide y los actores se comprometan con este modelo de país. Eso es fundamental. Comprometidos con ese modelo de país, gane quien gane”, dijo el banquero. Para el director general de BBVA Bancomer, Eduardo Osuna, un cambio de política sería negativo si no va en la ruta del crecimiento del país y sus instituciones, aunque confió en la fortaleza de instituciones como el Banco de México. “Siempre hemos estado preocupados con los cambios sexenales pero también hay que ir construyendo el futuro en el largo plazo. Hay elecciones en junio que ya veremos qué ocurre; 2018 está lejísimo. Bancomer está aquí de largo plazo y van a haber muchos cambios sexenales. Tenemos que aprender a vivir como en muchos países donde llega un partido y se va otro”, destacó el directivo.

El presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Santander, Marcos Martínez, dijo que no importan las tendencias políticas, porque la banca tiene un rol en el desarrollo económico y lo mantendrá. “En todos los sistemas, no importa si el presidente tiene un perfil o el otro, hay sistema financiero. El presidente que venga tendrá sus ideas de qué país quiere y qué tiene que hacer la banca y la banca tendrá una respuesta dependiendo de los planes”, dijo.

El director general de Banco Azteca, Alejandro Valenzuela, opina que en el cambio de gobierno de 2018, lo importante será el andamiaje jurídico y legal que evite cualquier exceso de quien gane las elecciones. “México tiene elecciones importantes y tengo fe y confianza absoluta de que el pueblo mexicano ha madurado y tomará la decisión que le conviene al país, pero tenemos que fortalecer las instituciones para que no haya excesos.

Siempre cuando se habla de un tema presidencial o empresarial se habla de pesos y contrapesos. En la medida que un país los tiene no debemos temer a nada”, dijo.

El director general de HSBC México, Nuno Matos, dijo que la firma está presente en 71 países, donde la mayoría son mercados emergentes, donde hay episodios de incertidumbre.

Así que, amigos de Atracomucho, amigos panuchos, no tengan miedo perder las elecciones del 18. Parece que, si ustedes, sobre todo los del PRI, no hacen chanchullos el sucesor de Peña Nieto será López Obrador asesorado o no por Toño Sola, que tampoco es un genio. No hay que olvidar que Felipe Calderón ganó “aiga sido como aiga sido”. O sea que hubo fraude, como lo hubo como Peña Nieto, ayudado fuertemente por Monex y Soriana. Dicen que ahora él es dueño de esa cadena de almacenes, junto con la Comercial Mexicana.

Comentarios

