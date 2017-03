Análisis a Fondo: Y siguen matando periodistas

Francisco Gómez Maza

Según el poeta cantor, Veracruz es un rinconcito donde hacen su nido las olas del mar; Veracruz es un rinconcito de patria que sabe sufrir y cantar…. Y Veracruz, los veracruzanos, siguen sufriendo a pesar de su diluvio de estrellas y palmeras… Cualquiera que esté en la silla gubernamental no puede con los graves problemas de Veracruz. Unos se dedican a robarse todo lo que es del pueblo; otros dicen que van a castigar a los ladrones, pero al final yo espero que no sean lo mismo. Lo que si queda claro es que nadie puede con la criminalidad, con los asesinos de periodistas. Siguen matando periodistas en Veracruz. Cuántos periodistas han sido asesinados. Por ahí andan los números. Pero las cantidades no importan mucho.

Que Veracruz sigue siendo tan peligroso como Bagdad, como Centroamérica, como Brasil no cabe la menor duda. Hace unos días, el día 17 de marzo, asesinaron a otro chavo, Ricardo Monlui Cabrera, y todo por cualquier quítame estas pajas. Antes del ahijado de la maestra, decían que quien los mandaba matar era el desaparecido sujetoide, Duarte de Ochoa. Ahora, en la era de Miguel Ángel Yunes Linares, quién mandó a matar a Monlui? Mo vayan a decir que el gobernador panista, ¡por dios! Todo será MAYL, pero ¿asesino de periodistas? Nooooo

Veracruz, rinconcito donde hacen su nido las olas del mar pedacito de patria que sabe sufrir y cantar. Veracruz, son tus noches diluvio de estrellas, palmera y mujer. Veracruz, vibra en mi ser. Algún día hasta tus playas lejanas tendré que volver…

Veracruz, rinconcito, el más peligroso para los periodistas. Los funcionarios de Derechos Humanos de la ONU están tan compungidos como lo están los sobrevivientes del atentado terrorista en el parlamento británico. Sólo que allá debieron de caer políticos. Acá, un periodista que es posible que estuviese cumpliendo con su deber de informar. El representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONUDH), Jan Jarab, informó que, del año 2000 a la fecha, han ocurrido 20 asesinatos de periodistas en la entidad.

Luego de condenar el asesinato de Ricardo, el representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab, enfatizó que Veracruz es el estado de mayor peligro para los que ejercen el oficio que ejercemos tú, colega, y yo en este mundo en el que a muchos no les gusta lo que escribimos. Es decir, que los periodistas que se aprecien de periodistas tienen que escribir precisamente lo que no quieren leer los malos políticos, los malos empresarios, los miembros de la delincuencia organizada y desorganizada y burocratizada.

Jarab hizo un recuento y dijo que, del 2000 a la fecha han ocurrido 123 asesinatos de periodistas de los que 20 ocurrieron en Veracruz. “La mayoría de estos asesinatos han quedado impunes; y para empezar a poner fin a esta impunidad es indispensable la conducción de investigaciones efectivas, exhaustivas y apegadas al debido proceso, cuyos resultados sean comunicados a la sociedad por el interés público que existe en el esclarecimiento y sanción de estos delitos”.

En noviembre de 2015, el Mecanismo Federal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas decretó una Alerta por el riesgo que enfrentan los periodistas en Veracruz y suscribió un convenio de políticas públicas con dicha entidad federativa.

“La Alerta está pensada como una herramienta estructural para prevenir que las agresiones contra la vida de quienes ejercen el periodismo en Veracruz continúen, lo cual no ha sucedido. Mi Oficina reitera su disposición para dar un mayor impulso a este instrumento en colaboración con las autoridades de Veracruz, involucradas en su implementación, incluyendo a la Fiscalía General del Estado, la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas y la Secretaría de Seguridad Pública, con quienes ya se han sostenido comunicaciones sobre el lamentable asesinato del señor Monlui Cabrera”, agregó el comisionado.

Pero igual. Se fue Duarte de Ochoa con quien todo el mundo estaba indignado porque hasta se expresaba despreciativamente de los periodistas. Y huyó y llegó el ex priísta y ahora panista, y comenzó de nuevo el círculo de la agresión y el asesinato de periodistas.

La Unesco condenó también el crimen de Ricardo, asesinado precisamente en el municipio de Yanga. Irina Bokova, directora General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educacion, Ciencia y Cultura (Unesco), condenó el asesinato y aseguró que éste no sólo arrebató una vida, sino que también es un ataque a la libertad de expresión.

“Condeno el asesinato de Ricardo Monlui Cabrera. Este crimen violento no sólo arrebató una vida, sino que afecta a cada miembro de la sociedad, puesto que supone un ataque contra el derecho fundamental a la libertad de expresión. Agradezco a las autoridades locales que hayan tomado la iniciativa de asegurarse de que la justicia procese a quienes han perpetrado este crimen”, dijo. Monlui Cabrera era reportero desde hace más de 30 años, dirigía el diario El Político y era columnista de los periódicos El Sol de Córdoba y Diario de Xalapa.

Las condenas de la Directora General por los asesinatos de profesionales de los medios se realizan por la resolución 29 adoptada en 1997 por la Conferencia General de la UNESCO y titulada “Condena de la violencia contra los periodistas”. Figuran en la página web que la UNESCO dedica a los periodistas asesinados.

Qué lástima, ¿verdad? Qué dolor. Muchos colegas ya no están entre nosotros porque fueron asesinados. Pero sus asesinos andan libres y posiblemente el asesino de Monlui ya lleve en su haber varios asesinatos de periodistas, sea miembro de algún grupo de delincuentes, sea un asesino al servicio de algún político asesino, sea parte de la estructura gubernamental. Porque estoy seguro que a muchos no gustaba lo que escribía el amigo Molui. Y el siguiente puede que seas tú; puede que sea nuestro vecino; puede que sea yo. Nadie está a salvo. Menos si las autoridades no tienen capacidad de castigar a los asesinos. Creo que nadie está condenado a ninguna cadena.

