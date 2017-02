Análisis a Fondo: ¿Será cierto? ¿Le crees a Kelly?

Your Rating User Rating : 0 ( 0 votes )

Francisco Gómez Maza

• Donald J. Trump, a través de John Kelly, modera sus amenazas; ¿Será?

• Dice el Secretario que no habrá deportaciones masívas ni uso de fuerzas militares

Ya no es posible creer en Donald Trump, ni en ninguna autoridad del Ejecutivo estadounidense y menos de los representantes en el Congreso que están peor que los más timoratos y débiles en esta comedia de agresiones constantes hacia un país que lo único que les ha dado a los gringos es su fuerza de trabajo, gracias a la cual su economía llegó a ser la más poderosa del mundo.

El problema, ahora, con los Estados Unidos, o mejor dicho con el gobierno de Trump, es de fe, y la fe es confianza. Y no no confío en los que llegaron a la Casa Blanca por medio de un voto groseramente mayoritario, porque los que votaron por Trump, muchos mexicanos y latinos, cansados del viejo sistema llamado demócrata o republicano que ahora que está de moda la palabreja, porque Trump inunda de mentiras las páginas de los periódicos y los tiempos de la tv y la radio, podríamos llamar Frake Democracy.

Pero bueno, mi desconfianza aparte, debo reconocer que me llamaron la atención los anuncios que este jueves hizo en México, durante su visita a Peña, John Kelly, el secretario de Seguridad Nacional de EU:

No habrá deportaciones masivas y no se usará fuerza militar: Este es el titular de esta primicia. Kelly enfatizó que “no habrá deportaciones masivas” y que las fuerzas armadas no participarán en los operativos migratorios. Durante un mensaje conjunto con los secretarios mexicanos de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, Kelly reiteró que “quiero dejar muy claro que no habrá deportaciones masivas.

El Departamento de Seguridad Nacional de EU actuará conforme a derecho, respetando los derechos humanos”. Añadió que, pese a los reportes de lo contrario en días recientes, las fuerzas armadas de EU no se involucrarán en los operativos para las deportaciones. “No se hará uso de la fuerza militar en esos operativos de deportaciones y en la frontera.

Será un operativo sistemático organizado enfocado a la entrega de resultados, defendiendo la dignidad humana. No se hará uso de la fuerza armada en las deportaciones”, apuntó. Señaló que el enfoque de las deportaciones del gobierno estadounidense “será sobre gente con antecedentes criminales, conforme a nuestro marco legal, y todo esto se hará como siempre con estrecha colaboración con el gobierno de México”.

Kelly aseguró que no es la primera vez que visita México y la CDMX, y aseguró que el gobierno estadounidense está comprometido “con el éxito y la prosperidad del comercio en ambos lados de la frontera y para beneficio de nuestras dos naciones. Lo que ocurre en México afecta la seguridad de EU y viceversa”. “La migración debe ser segura, legal y ordenada. Tenemos que reconocer la peligrosa travesía que emprenden muchos centro y sudamericanos para llegar a EU y el tráco de personas que buscan mejores oportunidades en nuestra nación. También es cierto que se tiene que reconocer el ujo de armas y capitales de EU a México ”, apuntó Kelly. Kelly aseguró que espera con ánimo la reunión que sostendrá con el presidente de México, Enrique Peña Nieto. (Con información de Ariadna García).

Bueno. La verdad es que mi desconfianza está fundada en los actos intimidatorios, agresivos, terriblemente locos, que ordena cada vez que se acerca un eventual encuentro entre su gente y el gobierno mexicano. Y a este no le queda más que hincarse y esperar, A Trump le encanta que cualquiera, mujer, hombre o marimacho se hinque frente a él porque de esa manera brinca los devaneos de su impotencia. Pero bueno. Voy a hacer un esfuerzo y voy a darle el beneficio de la duda a l secretario Kelly. Dice mi siquiatra que confíe. Que quien no cumple, quien no es digno de confianza, solo se quema ante mi.

