Análisis a Fondo: Priístas, corruptos e hipócritas

• Les encanta rascarle los güevos al tigre

• ¿Y los delitos electorales de Del Mazo?

Prisitas y panistas, cual viles hipócritas, como si ellos fueran los padres de la honestidad, siendo tan corruptos como la corrupción misma, ahora se ceban en la mujer –Eva Cadena – que cometió el error de recibir quién sabe de quién 500 mil pesos para la campaña de López Obrador.

Son unos sinvergüenzas que no tienen llenadero y que se agarran de cualquier cosa para denostar al tabasqueño, porque tienen un enorme pánico de que les vaya a ganar las elecciones, primero en el estado de México y luego las presidenciales de 2018. El más cretino es el presidente del PRI, un tal Ochoa Reza, quien sin pruebas ha pedido hasta la cabeza de López Obrador; que renuncie a la presidencia de Morena.

Mientras, senadores del PRI piden a la PGR que investigue a Cadena “por lavado de dinero”. Qué no jueguen. Los que deben ser investigados son ellos desde Emilio hasta el último pelafustán que cobra pingües recursos como senador. No una mujer a la que le hicieron una inocentada y todavía le grabaron el video sin que ella se diera cuenta.

Dice un reporte periodístico que la bancada del tricolor presenta la proposición para que actúe la Unidad Especial de Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación de la PGR en el que se hubiera implicado la ahora ex candidata a presidenta municipal de Las Chiapas, Veracruz, Eva Cadena Sandoval (Ya renunció), al recibir 500 mil pesos, con el encargo de entregarlos al presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador. Inmediatamente, al darse cuenta de que había caído en un garlito, los devolvió)

Este lunes EL UNIVERSAL dio a conocer un video en el que la diputada federal con licencia, Eva Cadena Sandoval, recibe dinero en efectivo, con la petición de que lo entregue en Las Choapas a López Obrador, en días siguientes a dicho momento. La aspirante a la alcaldía por Morena, ya fue retirada de la contienda. En el Senado, la bancada priista en conjunto, en el orden del día de su sesión de este martes, presenta la proposición para que actúe la Unidad Especial de Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación de la PGR, y que aplique las sanciones que correspondan. También solicita que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales investigue la afectación a la legalidad y equidad del proceso electoral de Veracruz en curso en la entidad, y que se dicten las medidas precautorias que resulte aplicar.

Para los extremadamente corruptos del PRI, la diputada y ahora ex candidata es una criminal digna de la hoguera, pero lo que hay en el fondo del objetivo de sus armas es Andrés Manuel López Obrador a quien odian con todo su corazón porque si llega a la presidencia la van a pasar muy mal y Javier Duarte de Ochoa será todo un angelito en comparación con ellos que hay hecho y deshecho con el Erario como han querido. Y esto les consta a ellos que para eso se hicieron políticos para hacer negocios sucios con los dineros del pueblo.

Cómo recuerdo a una preclara diputada oriental – oriental porque es de Yucatán- que una vez, estando yo en un corrillo junto a las mesas donde los reporteros escribíamos la crónica parlamentaria del Senado, y pasando por nuestras espaldas el ahora jefe priista Emilio Gamboa Patrón, ella me dijo casi casi para que él lo escuchara: Paco, Paco. Ahí viene a tus espaldas Emilio. Cuídate la cartera… Ya pasaron muchos años de esa anécdota y ya entonces el sedicente yucateco tenía fama de ladrón y no entre la gente de la calle, sino entre sus propios pares senadores o diputados, o lo que fuera, hasta en los corrillos del PRI.

Así que ahora no vengan a rasgarse las vestiduras estos priistas, que son peores ellos que cualquier corrupto que pudiera vivir en México. Son tan corruptos que nadie, ni los corruptos de la calle, los quiere. Y no me vengan a decir que la señora diputada es corrupta nomás porque alguien de mala leche la grabó mientras recibía el dinero que alguien le estaba encomendando para que se lo entregara a López Obrador. Yo hace muchos años le lleve por encargo un cheque de cien mil pesos a mi amigo y compañero Amado Avendaño para que los utilizara en algunos de sus gastos de campaña porque era candidato a gobernador del estado y no me llamo a delincuente, pero si Ochoa Reza o Ricardo Anaya lo hubieran sabido habrían pedido la cárcel para mí, máxime que no eran muy querientes de Amadito. Así que no se llamen a escándalo nomás porque una bola de corruptos e impunes piden la horca para la diputada Eva Cadena. Lo que pretenden es que los bonos de AMLO bajen. Y seguro que van a bajar si no es que ya bajaron, porque hay gente que no lo puede ver.

