Análisis a Fondo: El muro de las lamentaciones

Francisco Gómez Maza

• Va y una empresa beneficiaria sería Cemex

• Planea, Trump, gastarse unos 20 mil millones

Y ya hay que dejar de lamentarnos. Asegura Peña Nieto que México no lo pagará. (Veremos, dice Trump) El muro fronterizo va.

El gobernante intentará cerrarle el paso a los mexicanos que, para brincar muros o cavar túneles, son campeones, sobre todo los de Sinaloa. Levantarán el muro, pero no estoy seguro de que paren la migración ilegal. Seguirán las expulsiones masivas por un lado, pero los ingresos masivos de indocumentados por otro, en un cuento de nunca acabar.

Lo que si es cierto es que una de las principales empresas beneficiadas será la mexicana Cemex,, que ve en el muro fronterizo una oportunidad de crecimiento en EU. La cementera mexicana ve en la posible construcción del muro un factor de crecimiento para sus operaciones.

Cemex ve en la construcción del muro fronterizo un factor de crecimiento para la industria cementera en Estados Unidos, donde la firma mexicana ocupa una posición relevante, lo cual se sumaría al impulso de un ingente plan de gasto en infraestructura.

Todos los presidentes han pretendido levantarlo, parar en seco la migración que es un cuchillo de dos filos porque, por un lado, cientos de empresas de todo tipo requieren de la mano de obra mexicana, documentada o indocumentada. La mano de obra estadounidense no se da abasto con la ingente economía del vecino país.

El presidente demócrata Barack Obama también ordenó expulsiones masivas. Y levantó nuena parte de la valla.

Ninguno se salva de la culpa de quitarse de encima a los prietitos. El presidente Trump acaba de anunciar un presupuesto de unos 2 mil 600 millones de dólares para iniciar la construcción de la barda. La ojeriza de los estadounidenses hacia los mexicanos no es sólo de la extrema derecha republicana. La mayoría de los estadounidenses nos trata con desprecio.

El proyecto de presupuesto del presidente de EU sobre seguridad interna también incluye fondos de 314 millones de dólares para contratación y entrenamiento de 500 agentes fronterizos y mil agentes migratorios. El asunto de la prohibición va en serio. Como va en serio el asunto del retorno de indocumentados expulsados, ab ovum. Les están robando la vida. Esos mexicanos ya no son mexicanos. No son estadounidenses. Ya no tienen nacionalidad. Son indocumentados que buscan trabajo en la casa donde pueden tener un futuro más prometedor que en el pueblito de donde un día salieron a probar fortuna.

El proyecto de presupuesto del presidente Donald Trump asigna 2 mil 600 millones de dólares apenas para la “planificación, diseño y construcción” del controvertido muro en la frontera con México, como lo informó este jueves la Casa Blanca. Pero podría llegar a costar todo unos 20 mil millones.

En el capítulo dedicado al Departamento de Seguridad Interna (DHS), el proyecto de presupuesto también asigna recursos adicionales por mil 500 millones de dólares, con relación al presupuesto de 2017, para ampliar la capacidad de “detención, transporte y remoción de inmigrantes ilegales”. Estos fondos asegurarán que el DHS tendrá la suficiente capacidad de detención (de personas) de forma de contener a extranjeros considerados prioritarios, incluyendo criminales violentos y otros individuos peligrosos, que están en trámite de remoción”, apunta el resumen del presupuesto, de 62 páginas, distribuido por la Casa Blanca.

En tanto, en el capítulo dedicado al Departamento de Justicia, se asigna un aumento de 80 millones de dólares a la contratación de 75 nuevos jueces de tribunales migratorios (elevando su número a 449), para determinar “más rápidamente los procedimientos de remoción” de extranjeros. El proyecto determina el establecimiento de 60 nuevos fiscales migratorios en la zona de frontera.

En relación con el muro, el Departamento de Justicia, un equipo de 20 abogados para actuar en la obtención de tierras donde se realizará la construcción, y otro equipo de 20 abogados con sus respectivos auxiliares para ayuda en juicios migratorios. Desde la campaña electoral del año pasado, Trump ha reiterado que México pagará por los costos del polémico muro, aunque las autoridades mexicanas ya descartaron cualquier posibilidad de que eso pueda ocurrir.

Los primeros estudios sobre el costo del muro que Trump desea construir indican que la cuenta será de por lo menos 15 mil millones de dólares, aunque podría llegar a más de 20 mil millones

Cemex ve en la construcción del muro fronterizo un factor de crecimiento para la industria cementera en Estados Unidos, donde la firma ocupa una posición relevante, lo que se sumaría al impulso de un ingente plan de gasto en infraestructura. Cemex, una de las mayores cementeras del mundo, dijo el jueves, además, que en 2017 planea reducir su deuda -de poco más de 13 mil millones de dólares- en entre mil 200 millones y mil 700 millones de dólares y que su plan de venta de activos alcance hasta 2 mil 500 millones de dólares.

En una presentación ante analistas en el “Cemex Day”, la empresa dijo que la muralla impulsada por el presidente Donald Trump, sumado a un enorme plan de infraestructura, impulsarían la demanda por cemento en Estados Unidos. Trump quiere construir un muro a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos, de 3,200 kilómetros para frenar la inmigración ilegal y el narcotráfico, una idea que el país latinoamericano rechaza.

La empresa también espera verse beneficiada de un aumento de precios en Estados Unidos en 2017, al tiempo que contiene sus costos y logra un mayor flujo de efectivo libre.

