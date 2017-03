Análisis a Fondo: México como irrenunciable botín

Francisco Gómez Maza

• El Edomex no puede ser botín de AMLO

• Lo es ya de la gran familia de Atlacomulco

No sé, no lo conozco ni me conoce, pero o es ingenuo o navega con esa bandera. Es, hoy por hoy, el priísta number one porque, de hacer trampa como tantos otros priistas, Alfredo del Mazo Maza, de la familia atlacomulquense, será el sucesor de Eruviel Ávila, y contra lo que él afirma, ese estado, el más grandote en votos, seguirá siendo botín de los caciques disfrazados de priístas.

Perdón, pero cuando leí el titular de El Universal, en su página web – “Edomex no debe ser botín de AMLO: Alfredo del Mazo” -, empecé a reírme. Claro que da risa. Mañoso que es el cabecero de El Universal. De pechito, Del Mazo Maza se pone en evidencia. Claro que el estado de México no debe ser botín de AMLO. Por supuesto que no debe ser su botín.

De acuerdo con los intereses de Del Mazo Maza, el estado de México sólo puede ser botín del PRI, como lo ha sido siempre, como son los estados donde gobierna un priísta. Por ejemplo, no cabe ninguna duda, ni la menor duda, que Veracruz siempre ha sido botín del PRI y más en el sexenio que ha concluido con la desaparición (¿forzada?) del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa. Un bandidazo que esquilmó al Erario pero en grande. No se midió. Ni su mujer. Pero quién los lleva a juicio, sino pareciera que hasta el gobierno priísta lo protege. Nadie sabe dónde anda. A salto de qué matas huye. Y las autoridades no lo hayan ni menos lo van a encontrar.

“Sería lamentable que AMLO usara la entidad como botín#, le advirtió el “precandidato electo” del PRI al gobierno del Estado de México, Alfredo del Mazo. Ciertamente, para Del Mazo Maza y toda la runfía de politicastros, politiqueros, negociantes de la política, venidos de Atlacomulco, sería lamentable que AMLO tomara su lugar.

Pero yo creo que Del Mazo Maza debe entrar en razón y no ponerse de pechito para que los periodistas lo hagan pedazos. Bueno. Los periodistas. No los propagandistas que viven de la propaganda que hacen a los políticos que pagan. Aquello del que paga manda es un axioma verdadero. Axioma es una verdad evidente que no necesita demostración. Y no necesita demostrarse que el estado de México es botín del PRI. Siempre lo ha sido.

Nomás que en la actualidad, el PRI está desfigurándose, está desmoronándose, está a punto de desaparecer en los albañales de la podredumbre y sus dirigentes le están tendiendo la cama para amortajarlo y llevarlo al panteón, o inclusive puede ser a una fosa común de esas donde los malosos entierran a los muertos que ejecutan.

Al PRI le está ocurriendo lo que al PRD. Pasó la era, el tiempo del PRI y del PRD. Se van ambos al carajo. La gente ya no los quiere. Y así le pasará al PAN, y a Morena, si no toman conciencia de que un partido político es sólo un instrumento para acceder al poder del pueblo y no es una secretaría de estado

Mis augurios son que Del Mazo Maza va a ser el próximo gobernador porque tendrá más votos, mediante el embarazo de urnas, el reparto de despensas, de dinero, de alimentos, de lo que sea para tener más votos que Morena o el PAN juntos por obra y gracia del chanchullo y de la corrupción.

Del Mazo está convencido de que él tiene la experiencia y la formación para resolverle las necesidades de la gente. ¡Magazo, carajo! y coincidió con el Presidente de la República en que el PAN representa una parálisis y la izquierda un salto al vacío.

Qué horror. Y pensar que hubo políticos priístas de pura cepa, geniales, imaginativos, honestos, amigos. De esos ya no se hacen en el PRI. Uno que otro anda en los pisos y escaleras del revolucionario como alma en pena, Estamos ya en otro tiempo. En otra dimensión. Y no hay lugar ya para tramposos. Ni para cínicos. ¡Ay, mi inolvidable Negro! Cuando tú y otros, priistas, querían un país justo y equitativo. Esos tiempos se fueron en el cajón donde guardaron tu cadáver hace unos días.

analisisafondo@gmail.com

www.analisisafondo.com

Comentarios

Comentarios