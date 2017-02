Análisis a Fondo: Meto las manos al fuego por Dolia

Your Rating User Rating : 0 ( 0 votes )

Francisco Gómez Maza

• La periodista sonorense es reportera de cepa

• Y confirma hasta una mentada de madre recibida

In Memoriam Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza

Dolia Estévez y un servidor hemos hecho periodismo juntos, en el mismo medio, por lo menos durante dos décadas. La conozco y me conoce.

Y se lo voy a decir de una vez, señor Peña Nieto, señor Videgaray, señor Eduardo Sánchez, señor José Cárdenas, señor Francisco Garfias.

Si a alguien no le creo es a todos usteds por separado y juntos. Le creo a Dolia.

Y señor Garfias. La señora Sota demandó a Dolia por difamación. Pero fue Dolia la que ganó el pleito. Así de simple. Eso no lo publica

usted. Lo oculta. Por qué.

Me extraña que dos periodistas que se dicen estrellas del periodismo nacional, que se dicen grandes, como usted don Francisco y como usted, don Pepe, se conviertan en voceros de la Cancillería, del señor Sánchez, vocero de la presidencia, para denostar a una colega que ha dado pruebas de profesionalismo durante toda su carrera periodística, primero como corresponsal de El Financiero, cuando yo era el jefe de información, y luego en la radio con Gutiérrez Vivó y ahora con la señora coductora, Carmen Aristegui.

No voy a discutir si la conversación telefónica entre Peña Nieto y Trumpo fue tersa o conflictiva. Eso no me toca ni a mi, ni a Dolia, ni mucho menos a don Francisco y a don Pepe Cárdenas. De lo que sí estoy seguro es que la compañera Estévez reporteó la nota en ese periodismo de investigación que no practican ni el señor Garfías, experto en chismografías politiqueras, ni el señor Cárdenas especialmente lector de noticias en la radio y la televisión. Nunca le he visto meter los pies en los lodazales para urgar una noticia.

Es denigrante el lenguaje del señor columnista de Excélsior. Escribe que lo escrito por Dolia son “puras jaladas”, como si la colega estuviera especializada en jaladas, como lo está el señor Garfias. á el señor Garfias. Agrega que no aporta un dato sólido que confirme su versión”. ón”. Usted, señor Garfias, ¿aporta un dato sólido, que le haya dado la presidencia de la república, para negar la versión dada por Estévez, que no es una versión de ella sino producto de lo que investigó en sus fuentes. Obviamente, como usted sabe, un reportero no revela sus fuentes. A mí me consta. Yo he tenido que ocultar mis fuentes porque si las revelo me quedo sin fuentes y sin información de primera mano.. Y eso usted, más que el señor Cárdenas, debiera saberlo. Usted presume de reportero y diariamente anda con su libretita y su pluma. Le aventaja al señor Cárdenas que nunca ha sido reportero y sí conductor de programas noticiosos en la televisión y en la radio.

El hecho es que Dolia Estévez reporteó la nota, la confirmó – me consta que, antes de divulgarla, confirma hasta una mentada de madre que recibe de sus adversarios. Y mucha gente la conoce y mucha gente mete las manos al fuego por ella. No me preocupa que la conozca o que meta la mano por ella la señora Aristegui, porque me cuesta trabajo creerle a esa gentil dama. Publica muchas cosas robadas, sin darle crédito a quienes hicieron el trabajo. Ella se lo adjudica.

Así que no le creo lo que me digan Peña Nieto, Eduardo Sánchez, Luis Videgaray (a estos no les creo ni el Credo y el Persigno), pero voy a aceptar sin conceder que como miembros de un gobierno pueden ocultar la verdad a los periodistas y ciudadanos, cosa que por supuesto no se vale. Y a propósito, sería muy saludable para la política que la presidencia de la república diera publicación a la versión estenográfica de la conversación del presidente Peña con el señor Trump, si es que en verdad buscan evitar suspicacias. Aunque, a decir, verdad, les importa un bledo lo que piense yo, lo que piense Dolia, lo que piense cualquier vocero oficioso dentro de las filas del periodismo mercachicles.

Pues ya para terminar un asunto que me abochorna porque jamás creí que dos personas que se dicen periodistas se prestaran al juego de las perversiones, les diré que me quedo con Dolia Estévez. Le creo a ella. Es reportera de tiempo completo.

