Análisis a Fondo: Malos Farios o el Error de Enero

Your Rating User Rating : 0 ( 0 votes )

Francisco Gómez Maza

• 2017: Habrá pobreza y hambre

• Una entrella más en la bandera

Jamás de los jamases, ni si quiera el error de aquel diciembre, o la declarada guerra de los zapatistas al ejército mexicano, una decisión de gobierno había causado tanto desasosiego, tanta rabia, tanto odio entre los mexicanos. Vale decir que el señor Peña Nieto, aconsejado por su seudo economista idiota, unió a la inmensa mayoría de los mexicanos, salvo los neoporfiristas, pero en su contra. Y le valió …

Porque subir el precio de la gasolina con tanta enjundia, con tanta avaricia, desalmadamente. De un romplón, en un país de jodidos, es planear en seguirlos jodiendo desde que se despierta hasta que se va a la cama por la noche. Y eso es lo que hace Peña Nieto. Despierta pensando cómo joder a los mexicanos, aunque lo niegue. No se mide. La inmensa mayoría de la población es pobre. Pobrísima. No paupérrima.

No se dan cuenta los idiotas economistas venidos de Toluca que en un país de indios jodidos y de prietos aún más jodidos no aplica el neoliberalismo. Y menos el capitalismo de casino (si acaso el capitalismo de peles de gallos). No funciona.

La gente se va a morir de hambre, aunque eso es lo que menos le importa a Peña Nieto. Con que haya buenos platillos para él, su mujer, sus hijos y sus entenados es suficiente. A los mexicanos que se los lleve la chingada. Aquí vamos a instaurar el libre mercado, aunque se dispare la inflación y se devalúe el peso.

México tiene que ser un país moderno al estilo americano, sin darse cuenta de que la mayoría de los gringos son pobres y tienen que trabajar dos y tres turnos para poder vivir como la gente y no como los animales prietos mexicanos que trabajan en los campos o en los lavaderos de las cocinas de las porquerías que venden los chinos en los pueblos y ciudades.

Ese es el asunto. Peña Nieto ya aceptó, mediante pago, que México es otra estrella de la bandera gringa. Ya aceptó que los recursos naturales del subsuelo mexicano son de los gringos. Que los campos petroleros son de los gringos. Aceptó que hasta las prietas son carne de uso de los gringos. Duro es decirlo, pero los hechos no dicen lo contrario. Y la gasolina es sólo el comienzo. Que la inflación se disparó ya. Y a quien en Los Pinos le importa.

Si quienes la van a pagar son los pobres. No la van a pagar ni los políticos, ni los ricos. Lo van a pagar las clases medias y los trabajadores, los millones de trabajadores. Pero no importa. Estos no caben en los planes de gringuización porque son muy prietos. Son indios, pues.

La gasolina es el pretexto. El objetivo es hacer de México un estado más de la llamada unión americana. Como Puerto Rico.

Y no se crea. Pero hay muchos mexicanos contentos de esa decisión. Los que andan haciendo manifestaciones sólo andan ejerciendo el derecho de pataleo.

No son capaces de coger un fusil y lanzarse para tumbar al gobierno. Ya no hay panchos villas, ya no hay zapatas. Ya no hay Lucios ni Jenaros. Todo es ahora Alharaca de Peña Renuncia. Y ¿saben cuándo va a renunciar Peña? Pues será el primero de diciembre de 2018 cuando le entregue el gobierno a otro Santana.

Pero mejor esperemos a ver qué dice la vida. Porque lo que aquí se hace aquí se paga. El Infierno de Dante está aquí. En esta tierra. Ya puedes ser un gran terrateniente y tener muchas casas blancas. Todo es efímero. Y más efímero será el payaso del tupé anaranjado.

analisisafondo@gmail.com

analisisafondo@gmx.com

@AFDiario

@analisisafondo

www.analisisafondo.com

Comentarios

Comentarios