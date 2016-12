Análisis a Fondo: Los esperados infortunios del 2017

Your Rating User Rating : 0 ( 0 votes )

Francisco Gómez Maza

• 2017 será mucho mejor, pero que 2018

• Con eso de que la vida va de mal en peor

Siempre que empieza un año, yo digo una gran verdad y que me desmientan: 2017 será mejor pero que 2018. Empezando, empezando, rapidito, rapidito – como dice Natalia cuando va a cocinar – comenzará el año con la primera gran joda.

Y eso que el presidente dice que no hay ningún presidente que se despierte pensando cómo va a joder a México. No. Éste ya planeo joderlo desde que terminó de repartir las tarjetas Moner y los monederos de Soriana hace poco más de cuatro años para agandallarse el poder y continuar con la maldición de los azules y salió más azul que los azules.

Para empezar, los gobernantes del presente sexenio además son mentirosos. Prometieron que ya no habría aumentos a las gasolinas para no seguir jodiendo a la gente. Pero lo que nunca dijeron es que se ceñirían religiosamente a las más descaradas leyes de la necesidad y del abuso, que no las de la oferta y la demanda, que éstas, ante las primeras van resultando leyes justas.

Ni Peña Nieto ni sus cómplices se dan cuenta de que la vida se pasa rápido. Que nadie, ni el más multimillonario de los millonarios, la tiene comprada. Ayer martes murieron muchos que esperaban celebrar las navidades en familia quemando cohetes y juegos pirotécnicos. Y quién les asegura la vida a los que forman parte de la idiota clase dominante. Se murió el rey don Juan y los Infantes de Aragón.

Se murieron todos los galanes que en el mundo han sido y estos de Peña para abajo se creen inmortales, bajados de un Partenón nacual en donde Huitzilopoxtli les da cuerda. No se dan cuenta y les atornillan a las grandes mayorías de trabajadores pobres. De qué les va a servir la riqueza que se han apropiado del Erario. La verdad es que de nada. Sólo para joder, como decía aquel gallego amigo mío. Por joderrrrrrrrrrr, coño.

Pero como dice mi tocayo Paco Rodríguez, todos semos iguales, pero hay unos más iguales que otros. Y los más iguales son los miembros de la clase política que ya ni los de la clase ricachona, aunque dicen que Trump había planeado solicitar la presencia del presidente de México, pero que mejor prefirió tratar con el dueño, Carlos Slim Helu, con quien limó las clásicas asperezas que a veces se dan por las envidias de los ricos, aunque sí de ricos hablamos, a veces resultan menos perversos que los políticos que ab ovum intentan, y lo logran gracias al robo, llegar a tener sus valores en las Bahamas o en Panamá, ya no tanto en Suiza porque ya está más controladito.

Pero cómo engañan. Ahora resulta que la liberalización de las gasolinas será la maldición que le endilgarán a la gente el primero de enero venidero. Ya no va a haber alzas a las gasolinas de parte de Hacienda. Se lava las manos Meade Kuribreña y le deja el paquete al mercado, no a las leyes del mercado, sino a las que yo llamo leyes de la necesidad y del abuso.

Pero sus cálculos son mentirosos. Dicen que la tal liberalización de gasolinas generará inversiones por más de 16 mil mdd. “más de… es una expresión que puede significar el doble: 32 mil milones, o el triple: 48 mil millones, lo que sea”. Ni el idioma saben usar correctamente.

Pero bueno, correcciones aparte, explica, yo creo que es Meade aunque en la nota no se mencionan nombres, que la construcción de precios de los combustibles dependerá de los costos logísticos, el tipo de cambio y el petróleo para cada región del país, según la Comisión Reguladora de Energía. Aj, cómo son de embusteros estos señores, que no tienen ni idea de lo que están haciendo porque se los dictan.

Es como Pedro Joaquín Coldwell, que se quedó mudo el otro día ante la repasada que le dio la ingeniero Rocío Nahle en su comparecencia en la cámara de diputados. No dijo ni pío. Y siguió con las necedades de hacer alianzas con capitales extranjeros. O sea con la idea de terminar de vender a México a los ricos estadounidenses. Que realmente se llevan su buena comisión por cada dólar que entra por concepto de venta de Pemex al extranjero.

Cómo se atreven, digo yo. Cómo saben que la liberalización de las gasolinas podría generar una inversión de alrededor de 16 mil 131 millones de dólares en materia de infraestructura logística y nuevas estaciones de servicio, además de dar mayor seguridad en el abasto y mayor competencia. Estaciones de servicio que seguirán echando de menos a los automovilistas y al transporte en general, lo que continuará generando mayores porcentajes de inflación, el impuesto que pagan los pobres para sobrevivir en este mundo matraca.

Pemex Logística es la quinta empresa más grande del mundo en ese rubro y representa aproximadamente 15% del valor de las ventas de la petrolera. El comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo Ignacio García Alcocer, dijo que bajo el nuevo esquema cada una de las cinco regiones tendrá un precio diferente, con un tope máximo controlado por la Secretaría de Hacienda hasta que entre la liberalización. Una vez que se dé esta acción, la construcción de precios de los combustibles dependerá de los costos logísticos, el tipo de cambio y el petróleo para cada región del país.

De acuerdo con el cronograma de liberalización para las distintas regiones del país empezará el 30 de marzo y culminará el 30 de diciembre de 2017, que será precedida del proceso de Temporada Abierta que estableció la CRE el pasado 24 de noviembre. Así será el proceso de liberación de precios de gasolinas.

La Etapa 1.1 iniciará el 30 de marzo de 2017.

Asimismo, expuso que para el próximo año los mercados de gasolinas y diésel transitarán de un modelo de proveedor único, a un esquema abierto y competitivo, en el que diversos jugadores llevarán combustibles a todo el país. Qué pena me dan estos sinvergüenzas. Más pena me dan los mexicanos agachones que se dejan explotar por un puñado de malandrines.

analisisafondo@gmail.com

analisisafondo@gmx.com

www.analisisafondo.com

@AFDiario

@analisisafondo

Comentarios

Comentarios