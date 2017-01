Análisis a Fondo: Lo mejor es que se vaya

Your Rating User Rating : 0 ( 0 votes )

Francisco Gómez Maza

• Puede que Trump tenga razón al rechazar el libre comercio

• En 23 años el TLCAN enriqueció a las grandes globalizadas

El Tratado de Libre Comercio llamado de América del Norte (TLCAN) más que una oportunidad fue una maldición para los mexicanos. Y duraron toda una generación: 23 años. La perversidad del Chupacabras acabó con las posibilidades de un desarrollo integral para los mexicanos.

En vez de ello se globalizó la enorme riqueza de las empresas globalizadas, la riqueza de las grandes empresas ya de por si exportadoras (no por el tratado) y la pobreza de los millones de trabajadores que fueron y siguen siendo explotados en su fuerza de trabajo y que ahora si, aunque ateo y rechazante de esa mercancía que expenden las grandes religiones, puedo decir que gracias a dios siguen sobreviviendo, en las condiciones más deprimente, pero siguen viviendo, a veces comen, a veces se compran un vestido, a veces los atienden en un hospital por medio del seguro popular, a veces se ganan un terrenito para enterrar a sus muertos.

El libre comercio sólo sirvió para enriquecer a los más ricos, a las grandes mantenedoras, a las llamadas holding, y a las autoridades encargadas de coordinar que recibían y reciben moches muy atractivos en estas operaciones de exportación e importación de bienes y servicios. La verdad es que todos los beneficios del libre comercio, aunque lo niegue el Payaso de las Bofetadas, se quedaban en suelo estadounidense, La inmensa mayoría de las maquiladoras que producen bienes globales son de capital estadounidense (habría que cobrarle ahora derecho de piso, impuestos sobre la renta, impuestos sobre producción y servicio, impuestos por la exportación de de bienes terminados y por la importación de materias primas y herramientas y equipos para su proceso de producción de bienes exportables.

En mi opinión, la de Francisco Gómez Maza, el libre comercio fue o es el mecanismo más perverso para globalizar la pobreza, más que la riqueza, que ésta se concentra más en menos manos. No sé si en esto piense Trump cuando decide ir en contra de los acuerdos de libre comercio. Pero por mi que los desbaraten, que los destruyan, que para comerciar en el mundo hay leyes y mecanismos un tanto olvidados como la Organización Mundial de Comercio, sustituta en 1994, cuando se firmó el TCAN) DEL GATT.

El 1º de enero de 1995, la OMC sustituyó al GATT, que llevaba en funcionamiento desde 1947, como organización encargada de supervisar el sistema multilateral de comercio. A los países signatarios del GATT se les denominaba oficialmente “Partes Contratantes del GATT”. Con la firma de los nuevos acuerdos de la OMC (entre los que se incluye el GATT actualizado, conocido como GATT desde 1994) se convirtieron oficialmente en “Miembros de la OMC”.

Así que el TLCAN salió junto con pegado y generó enormes huecos en la relación comercial trilateral, En vez de crecer y ponerse al tu por tu con los mercados estadounidenses y canadienses, la economía mexicana se convirtió en asalariada de las grandes empresas, sobre todo automotrices, que hicieron su agosto en todos los años aprovechando mano de obra regalada, grandes beneficios fiscales, como no pago de impuestos, agua gratuita, entre otros para llegar a ser el motor de una economía maltrecha, fallida, como la mexicana. Pero ahora el Payaso de las Bofetadas ya nos las quiere en México y si insisten les cobrará altísimos impuestos por exportación de productos terminados a los mercados estadounidenses.

Yo no sÉ si las autoridades que dicen gobernar en México – LOS tolucopachucrátas, se habían dado cuenta de estas perversidades del TLC para la mayoría de los mexicanos (y eso que no he hablado aquí de los impactos del libre comercio en sectores muy sensibles como el agropecuario, o el farmacéutico, o el de servicios. Estos están prácticamente muertos gracias a la acción del librecambismo.

Los mexicanos están reaccionando, quizá obligados por las actitudes idiotas e inconscientes de Trump, que no quiere ya libre comercio porque dice que le roba puestos de trabajo a la demanda laboral interna. Cosa que es mentira, porque los americanos en general son güevones y no trabajan si no les pagan como a príncipes.

Ahora, dígame usted por qué, si los funcionarios mexicanos ya están en Washington para la negociación y fueron con los pantalones a media nalga, especialmente Luis Videgaray Caso, secretario de relaciones exteriores ahora dicen que podrían rechazar el acuerdo. No se descarta pues que México abandone el TLC pero como para que no digan que son lacayos del Payaso de las Bofetadas, que ayer firmó asuntos verdaderamente vergonzosos y vergonzantes de beneficios que dejó para las comunidades el señor Barack Obama.

El canciller asegura que podría adoptarse esa decisión si las condiciones son desfavorables; el Senado da su respaldo al canciller y le desea éxito en encuentro bilateral con EU. México tiene como opción dejar el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN), planteó el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, previo a su viaje a Estados Unidos en compañía de Ildefonso Guajardo, titular de la Secretaría de Economía (SE), para encontrarse con integrantes del gabinete del presidente Donald Trump. “Dejar el TLCAN (…) es una alternativa que tiene México, pero es de alto costo porque son literalmente millones de empleos mexicanos que dependen de las exportaciones a Estados Unidos”, dijo Videgaray Caso.

“Por lo tanto, no debe ser nuestra primera opción; lo prioritario es encontrar una negociación como dijo el presidente [Enrique Peña Nieto], ganar-ganar”, detalló el funcionario. Luego a recibir el respaldo del Senado e instalar una mesa de trabajo permanente entre el Ejecutivo y el Legislativo, Videgaray Caso reiteró que no se aceptará cualquier renegociación del TLCAN, puesto que planteó que ante condiciones desfavorables siempre existe la posibilidad de abandonar el tratado.

El propósito de la reunión de alto nivel entre ambas naciones, a partir de hoy, es establecer mecanismos, formatos de discusión y temáticas sobre una eventual negociación en materia comercial, además de preparar la reunión que sostendrán a finales de mes los presidentes Peña y Trump. Por cierto, Peña Nieto debería rechazar tal encuentro en protesta por el anuncio dado este miércoles por Trump del levantamiento del muro para que los mexicanos no traspasen las fronteras hacia Estados Unidos, Ya sabemos que el muro es un mito y que los mexicanos lo brincan con la facilidad de un deportista del garroche.

Pero bueno, Peña Nieeto no se atreve. Le tiene miedo a Trump. El canciller dijo que México debe estar preparado para todos los escenarios en esas conversaciones con Estados Unidos. “Debemos buscar cuáles son los escenarios que más convienen a México y trabajar para ellos con claras definiciones de cuáles son nuestros principios de negociación y cuáles son nuestros objetivos puntuales”. Explicó que si Estados Unidos decidiera o México lo hiciera, ante el escenario que se presenta, activar la salida por completo del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, “hay un planteamiento establecido en el propio tratado, que es un procedimiento en el cual un país anuncia su salida con seis meses de anticipación y lo que ocurrirá es que prevalecerían las reglas de la Organización Mundial de Comercio”.

Aún así consideró que no es el escenario para el cual México trabaja, pero sí para el cual debe estar preparado. Videgaray Caso agregó que cualquier acuerdo que vulnere o lastime la dignidad de los connacionales en Estados Unidos será inaceptable y aseguró que nada estará por encima de los intereses de los mexicanos.

“Los temas que no vamos a aceptar son aquellos que le hagan daño al interés nacional. Somos un país soberano y nada habrá de estar por encima del interés de México y de los mexicanos. Cualquier acuerdo que se proponga y que lastime o vulnere el interés económico, social de México o que lastime la dignidad de la nación por supuesto, será inaceptable”. El funcionario consideró que en este proceso Canadá es parte fundamental de las conversaciones: “En las reglas de comercio e inversión, éstas se determinan en un acuerdo trilateral y, por lo tanto, habremos de promover la participación de Canadá en este diálogo”.

Agregó que “Canadá es un socio importante de México, es no solamente un socio, es una nación amiga, con la que existe una magnífica relación”. La misma importancia que se adjudica a la relación que tiene nuestro país con los integrantes del Triángulo Norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador, con los que hay un papel importante de carácter económico y social.

Indicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) entrará en contacto con los países integrantes del Acuerdo Estratégico Transpacífico (TPP), para crear acuerdos binacionales con aquellas naciones con los que todavía no se tengan, mientras que con aquellos con los que se tienen tratados comerciales, se enfocará en su modernización. En el caso de China, la relación es creciente, cercana y se amplifica en la Asociación Estratégica Integral, la cual es un proceso que se construye a lo largo del tiempo.

Yo quisiera creer que los personeros del gobierno mexicano son sinceros, verdaderos, que no están diciendo mentiras como acostumbran. Entonces, Videgaray, ya súbase los pantalones y quítese las rodilleras.

