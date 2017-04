Análisis a Fondo: ¿Y por qué no lo detenían? Es Mugre de la Uña de EPN

Francisco Gómez Maza

• Duarte puede embarrar hasta a Peña

• Es peón clave de la generación perdida

(Bueno. ¿Y ahora? Ya lo detuvieron. Después de tanto tiempo de que no quisieron detenerlo. Sabían de él porque es la mugre de la uña del presidente de la república. Por eso querían evitar la detención.

Pero no aguantaron las presiones desde todos los frentes. Hasta de ellos mismos. Le pasaron a López Dóriga la versión de Los Pinos de que Duarte había sido cachado en un lugar público en Canadá. Y qué tiene que ver Canadá con Guatemala. En Chiapas decimos ir a Guatemala para entrar en Guatepeor. Y también lo dicen mis paisanos de Xelajú.

Y lo agarraron en un país detectable. Fácil de urgar. Fácil de peinar. El error que cometen todos los que creen andar a salto de mata es esconderse entre las faldas de una guatemalteca. Como si lo hubieran detenido en cualquier municipio chiapaneco. Claro que sabían dónde se “escondía”. Pero Duarte de Ochoa puede cantar, y cantar alto y claro. Si no le tapan la boca con un juicio falso, Un juicio que lo favorezca y que satisfaga al populacho que exige su cabeza, Duarte de Ochoa puede hablar ante su fiscal y embarrar hasta a Peña Nieto.

Ya lo dije. Pero no lo hará porque la detención, el juicio que sigue, son puras simulaciones. Duarte podrá ser procesado pero de mentiritas, Condenado a equis número de años, pero de mentiritas. Y no va a regresar nada de lo que se robó, porque tiene muchos cómplices de muy altísimo nivel.

Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador de Veracruz, fue detenido, informó la noche del sábado santo la PGR en su cuenta de Twitter. Y por qué en su cuenta de tuiter. Ya podía haberlo hecho en una conferencia de prensa ante los medios de información y no ante un mecanismo particular, dueño de falsedades, mentiras y manipulaciones. Pero bueno. Ya la PGR dio gusto al hambre de sangre, de cárcel, de venganza de una bola de idiotas que pueblan las llamadas redes sociales, tanto tuitter como feisbuc.

Dicen oficialmente que el ex gobernador de Veracruz llevaba desaparecido desde el 12 de octubre del año pasado, cuando solicitó licencia a su puesto para enfrentar cargos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.

El pasado 18 de octubre un juez federal otorgó a la Procuraduría General de la República (PGR) la orden de aprehensión solicitada en contra del ex gobernador por su probable responsabilidad por esos tres delitos. Desde entonces el Gabinete de Seguridad aseguraba ante los medios que buscaba al mandatario.

Duarte también era buscado por la Interpol en 190 países que forman la organización. Y qué curioso que la Interpol tampoco lo pudo detener, si es como dios padre porque está en todas partes y detiene a medio mundo, a no ser que tuviera órdenes de hacerse guaje y no detenerlo,

Bueno. Ahora podremos asistir al gran teatro de la PGR. Un juicio que parezca verdadero contra Javier Duarte de Ochoa., uno de los mejores amigos del presidente Enrique Peña Nieto, y miembro de lo que se ha dado en llamar, precisamente en la redes, la generación perdida, es que está encabezada por tolucrata Enrique Peña Nieto.

Unas obra de teatro digna de las mejor actuadas en este mundo en donde el teatro es la vida y la vida es la mejor obra de teatro digna de los trágicos griegos, como Esquilo, Sófocles o Eurípides.

Comentarios

