Análisis a Fondo; El Impuesto de los pobres

Francisco Gómez Maza

• El petróleo, venero del diablo

• La gasolina, escupitajo de EPN

México, lo hemos reconocido en este espacio, es un gran país rico en recursos naturales, en agricultura ganadería, en recursos pesqueros, en minerales, cobre, plata, oro, energía atómica, carbón, petróleo, gas natural, entre otros no menos valiosos.

Es México un país rico, pero sus habitantes han sido empobrecidos –depauperados, dicen los especialistas- por las clases dominantes tanto de la política, agarrada a la corrupción, al atraco del presupuesto, a la rapiña de las reformas estructurales protegida por la impunidad que se reparten entre sí, como de la clase potentada económicamente, que se aprovecha de la mano de obra pagándola a precios del miedo.

Este es México. Este ha sido siempre México. Sólo que con sus asegunes. Todos los políticos son ladrones. Todos, aunque algunos se curen en salud, se digan puros. Sólo que todos han tenido tienen su manera de robar, Los priístas del viejo cuño robaban con los dedos abiertos. Jalaban dinero con ambas manos, pero iban dejando algo en el camino para infraestructura carretera, médica, agropecuaria, energética, grandes presas por ejemplo, servicios de salud, grandes hospitales, universidades públicas de primerísimo nivel como la UNAM, sistema escolarizado también de primer nivel aunque los toluqueños digan lo contrario, entre otras muchas superestructuras. Los priístas del pasado robaban, pero salpicaban al pueblo.

Llegaron los priístas neoliberales, hijos de Bush, entenados de Margaret Tatcher, hermanos siameses de la gorilada sudamericana, especialmente del asesino de Augusto Pinochet y empezaron a asaltar, a atracar el Erario sin ningún miramiento, sin vergüenza, sin ninguna pena, como Carlitos Salinas de Gortari, el famoso Chupacabras, aí aprendieron viejos porfirianos como los Mancera, como los Arrnella Maza, como los Del Mazo Maza (Qué vergüenza que lleven mi apellido, de prosapia porque así se apellidaba doña Margarita Maza de Juárez, aunque fuera una niña expósita).

Luego vinieron las acciones de desmantelamiento del Estado. La venta de por lo menos un millar de empresas en las que, por arte de la mala leche neoliberal campeaba la corrupción, como la Conasupo donde hacía de las suyas Raulito Salinas de Gortari para engordarle la cartera a su hermano Carlitos, Se acabaron las empresas estatales cuyo origen era justo, sólo que las corrompieron primero los moralistas, los de la renovación moral de la sociedad, luego los salinistas, que hicieron su agosto en primavera de ahí pal real: los Zedillistas, los foxistas, los calderonistas. Estos ya no robaban con los dedos abiertos. Llegaron a la silla tan hambrientos de riqueza de poder que agarraron cuanto pudieron sin salpicarle nada al pueblo. Fueron verdaderos ladrones que tendrían que estar refundidos en la cárcel de por vida, Y por fin regresaron los priístas cuando ya el neoliberalismo estaba en decadencia pero se sirvieron con la cuchara grande, vinieron a hacer negocios sucios con el Erario y con las arcas del narcotráfico,

Y se creyeron maestros de la Universidad de Chicago, gurúes del Fondo Monetario Internacional, dueños de la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, socios principales del otrora llamado Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, desde hace mucho Banco Mundial, y dictaron cátedra, decidiendo que México, una nación rica llena de prietos muertos de hambre ya podía ser parte integrante de la comunidad internacional con una economía moderna, productiva, competitiva, cosa que les falló terriblemente porque resultó que la economía se les deshizo entre las manos y sólo brillo la riqueza que ellos acumularon mediante el robo el atraco del Erario y los negocios turbios con los grandes contratistas, algunos veteranos ladrones de la clase política lopezportillista y panista.

Vendieron Petróleos Mexicanos, v hendieron la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, dejando en la miseria a miles de electricistas, repartieron la Comisión Federal de Electricidad y van por más en estos dos años que les quedan en el poder,

Que se apuren porque puede llegar otro que les desmantele todo.

Y creyeron que los millones de pobres estaban ya preparados para el auténtico libre mercado. Liberaron e mercado de las gasolinas subiendo estratosféricamente los precios de ese combustible. Tanto que hasta ahorita persisten las rabiosas manifestaciones ciudadanas en todo el país, manifestaciones que pueden derivar en violencia revolucionaria y en caída del sistema panpriista, o prianista como le quiera decir,

Pero lo más grave es que la población ya no vive ni sobrevive. Las cosas están tan caras que es imposible adquirirlas.

Este domingo vi a una indígena contando su morralla de peso en peso para pagar un medicamento en una farmacia de Similares. Júrelo que no puede comprarlas en las farmacia del Ahorro o en cualquier otra de patente porque no le alcanza el dinero y no tiene ni ISSSTE, ni IMSS ni el tan cacareado Seguro Popular ni menos el tan cacareado Seguro Universal, que le importa un pito a los tolúcratas y menos a los pachúcratas.

Hoy la gasolina espasmó la inflación, que es el impuesto que pagan los pobres como la india de los medicamentos del doctor Simi, quien ya se ha convertido en el gran benefactor de los pobres, El peso sigue devaluándose y a Carstens lo único que le importa es ganar su salario en euros, Y a Meade Kuribreña le importa menos porque lo único que le interesa es que nadie lo mueva ya de empleo porque ha pasado ya por todos y en donde más gana es en Hacienda de donde saldrá forrado de dólares al término del sexenio.

Ya quedan menitos de dos años y hay que prolongar el año de Hidalgo en el que “chingue a su madre el que deje algo”.. Se llevarán hasta las cortinas y cortijeros, los juegos de cubiertos y los kilos de servilletas. Y los jodidos seguirán siendo jodidos y pagando el impuesto de los pobres una inflación que medirá la carestía de la vida en dólares. Ah. Y todavía nos queda pagar el muro que mandará a construir Tremp para que no entren al reino del Leviatán los pinches prietos y prietas de México.

