Análisis a Fondo: Epidemia de Amlofobia

La enfermedad, que por tercera ocasión les prende a la derecha de todo signo, derecha inocente, melilota destra, derecha perversa, derecha corrupta, derecha alcohólica, derecha impune, se llama Amlofobia. Es peor que la gonorrea, o que el Sida. Muy proclives los de la clase política – hombres y mujeres – a pepenarlas en cualquier relación sexualoide o trasfusión de billetes del Erario a las cuentas bancarias particulares.

AMLOFOBIA. Qué horrible que un solo nombre los ponga a temblar, los meta en el torbellino del pánico en vista de que, si López Obrador, se convierte en presidente ellos perderán todos sus privilegios, todas sus oportunidades de hacer negocios sucios, todas sus chances de meterle la mano al Erario para enriquecerse como ha ocurrido siempre con los políticos cochinos, sucios, socios de las mañas del crimen y del narcotráfico.

Y son muy ignorantes porque acusan al hombre de Macuspana, que debo aclarar no es santo de mi devoción, no comulgo con muchas de sus pretensiones, no comparto su ideología, porque no voy con la ideología sino con la conciencia de clase, y los partidos políticos, sean del signo que sean, a mí no me convencen, de populista, pero no saben definir el populismo. No saben que el populismo es una estrategia basada en la mentira, en la propaganda sin fundamento, en las promesas falsas, en la corrupción, en la compra de conciencias, en la compra de votos, en el reparto de monederos Monex o Sorianam en el reparto de toda suerte de regalitos y baratijas para obtener el voto de los deshauciados.

Y hay populismo de izquierda, de ese que practican los falsos, los sedicientes izquierdistas – estoy seguro porque le he seguido la pista que López Obrador adoleces de muchas actitudes fundamentalistas, falsedades, engaños, pero no le llega ni a los tobillos a los políticos priístas y satélites, o a los albicelestes al estilo de Fox Quesada o inspirados por el spiritum vitae de un compulsivo por los humos del alcohol.

Al respecto, alguien totalmente ignorante, analfabeta de la ciencia política, es la panista Eloísa Talavera (Ahí le falló a su encargado de prensa que, también un ignorante, puso de pechito a la señora Talavera y sólo la evidenció al mandar a la prensa sus declaraciones sobre el populismo.

Pues esta señora, integrante de las oscuras fuerzas neoanalfabetas que pueblan el mundo albiceleste, mundo en el que habitan o han habitado personajes de gran prosapia intelectual – recuerdo a mi amigo, amiguísimo, el desaparecido emeritense Carlos Castillo Peraza, un genio de la ciencia política que yo nunca entendí por qué permanecía en las filas de un partido creado para oponerse al gobierno de mi general Lázaro Cárdenas del Río; de las adoradoras del becerro de oro, advirtió que Populismo en México lleva nombre y apellido (Para mi tiene muchos nombres: López Obrador, Peña Nieto, Ricardo Anaya, Manlio Fabio Beltrones, Carlos Salinas de Gortari, y muchos próceres de la excecrable pardidocracia pueblerina que se sirve con la cuchara grande de las riquezas del Erario y permanece el resto de sus días en la más completa impunidad,

De acuerdo con la señora de su casa (no parece funcionaria pública), el nombre y apellido de populismo es Andrés Manuel López Obrador. ¡Uyyyyyyyyyyyy que meio!

Según la señora Talavera, populismo tiene nombre y apellido: AMLO. Nomás que olvida decir que el populismo puede ser de izquierda o de derecha, o de extrema derecha, o fascista. Los panistas, como Calderón Hinojosa, Márgara de Calderón, Gustavo Madero, Cecilia Romero. el jefe Diego, y demás próceres como los Bárbaros del Norte – Fox Quesada, Ruffo Appel, etc. -, son populistas de derecha, de extrema derecha y algunos, fascistas. Enrique Peña Nieto no puede negar la cruz de su parroquia. Es populista hasta las cachas. Le hemos cachado utilizando mentiras para engañar al pueblo, como aquello de que este año ya no habría aumento de los precios de las gasolinas, por mencionar un solo ejemplo

Y el máximo populista del fascismo de mercado es, hoy por hoy, Donald J. Trump, héroe de muchos panistas. Y de Luis Videgaray y el mismo Peña Nieto, a pesar de que el personaje que ganó las elecciones en EU sea antimexicano, racista, excluyente, enemigo de la raza prieta mexicana y se burle constantemente del mismísimo Peña Nieto y nunca reciba en su despacho oval al delfín Vide Garay. Como la ve, Eloísa. Si Don Manuel, si el profe Avilés, si Carlitos El Piolín, vivieran volverían a su tumba tan sólo de leer tantas sandeces de los nuevos panistas, Meones de agua bendita les llamaba su fundador, el mismísimo Don Manuel Gómez Morín.

Así que, doña Eloísa, para no quedar mal, para no ser vista como una redomada ignorante de la ciencia política, mejor póngase a estudiar, por lo menos lo que significa populismo, populista, populachero, popular y todas las acepciones que comienzan con pop, porque, ´por sus mentiras, me está usted resultando muy populista.

