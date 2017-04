Análisis a Fondo: Y para qué debaten

Francisco Gómez Maza

• Muchos delitos electorales

• Pero el ganador será el PRI

La reportera Rebeca Jiménez Jacinto reporta, desde Toluca, la capital del Estado de México, que sólo seis candidatos participarán en el primer debate y que seguidores de Isidro Pastor, quien mantiene una huelga de hambre, ya analizan realizar protestas porque al candidato independiente lo desautorizaron las autoridades jurisdiccionales para presentarse como candidato independiente.

Este debate se escenificará el 25 de abril en las instalaciones del IEEM (Instituto Electoral del Estado de México), luego de que el Tribunal Electoral ordenó la revocación del registro de Isidro Pastor Medrano como candidato independiente a la gubernatura mexiquense, quien mantienen una huelga de hambre en las puertas del Instituto Electoral, reportó la representante del diario El Universal.

Los candidatos que participarán serán los de Morena, PT, PRD, PAN, de la candidata independiente María Teresa Castell y del de la alianza PRI-PVEM-Nueva Alianza y PES. Debatirán en ocho rondas temas y replicas sobre seguridad pública y justicia y combate a la corrupción y desarrollo social.

Yo realmente quisiera saber cuál es el sentido de un debate que ya está superado en la práctica. El representante del PRI ha debatido con la corrupción, repartiendo regalos, en especie, en dinero, a la mayoría de los electores que no saben para que sirven las elecciones. Es decir los pobres, los miserables, que venden su voto por una sopa maruchan. Son miles de millones de pesos los que Alfredo del Mazo ha usado para comprar la aprobación de las mayorías mexiquenses, es decir los que siempre votan por el PRI, que son los más pobres de los pobres porque no saben disernir entre un candidato que les ofrece las perlas de la virgen a cambio de un regalito y otro que no les da regalitos pero que les dice la verdad y les pide su voto por convicción porque el estado ya no aguanta más ser botín de corruptos y trampolín para la presidencia de la república.a

El debate, de suyo, no tiene ningún sentido. Lo van a trasmitir a través de la televisión pero las mayorías pobres, las depauperadas, los indígenas no tienen manera de verlo ni de hacer un análisis sobre las intenciones de cada candidato. Ellos ven en Del Mazo al próximo gobernador del estado y lo ven desde ya. No necesitan esperarse a ver los resultados de las elecciones y lo ven así porque así se lo dicen los operadores priístas. Y ganará en las urnas o gane o no gane él tendrá la mayoría de los votos.

La candidatura de la profesora Delfina Gómez Álvarez, por el Movimiento de Regeneración Nacional, vendrá siendo una candidatura de testimonio. Para que la izquierda no diga que no presentó candidato. Y a pesar de ser una persona honesta, una política que cumple sus compromisos, no pasará porque dejarla ganar sería como dejarle las puertas abiertas de Los Pinos y Palacio Nacional al PEJE y éste no llegará porque no llegará. Ya lo dijeron los voceros de Washington: A México no le conviene un presidente de izquierda y aunque López Obrador no sea más que un político demócrata y no tenga nada de izquierda, estos cretinos están seguros de que es el mismísimo Carlos Marx reencarnado en un tabasqueño tropicalón.

Los demás candidatos son relleno. La panista Josefina Vázquez Mota no pega, no repunta, nadie la conoce, los mexiquenses nunca han sido panistas, En realidad ni siquiera han sido priístas sino más bien responden los apapachos del PRI, y votan por él porque les conviene, porque les regalan una pantalla plana de tv, o les dan un monedero electrónico con equis cantidad de dinero. Creen que con 3,000 resuelven su problema económico durante seis años votando por el del PRI. Y el del PRI viene, se mete en el palacio de gobierno, manda llamar a los contratistas, y empieza la danza de la manzanilla y el quebradero de piñatas, como ha ocurrido en todos los sexenios, más particularmente en los de Enrique Peña Nieto y de Eruviel Álvarez.

Bueno. Ya lo dije. Y no soy brujo de Catemaco. El que va a recibir su constancia de mayoría es Alfredo del Mazo Maza. Ya lo verán. Es el que ha invertido más recursos del gobierno federal. Y lo sabe Peña Nieto, Y si lo investigara la Fepade caería ipso facto con sus huesos en la cárcel cargado de delitos electorales.

