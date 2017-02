Análisis a Fondo: Que no hay crisis, asegura Peña

Your Rating User Rating : 0 ( 0 votes )

Francisco Gómez Maza

• ¿Usted se la creyó, señor presidente?

• El producto desciende año con año

De dónde saca Peña Nieto que obras y resultados son muestra de que no hay crisis. Asegura que hay aumento de empleos e inflación “razonable”. Y ya habló del impacto de sus ocurrencias económicas en su partido, el PRI. Y del costo político de la liberación de los precios de la gasolina.

“No he ayudado mucho a mi partido con esta decisión, pero no soy líder de un partido, son presidente de un país. Qué no se da cuenta o no le informan que su popularidad está por los suelos y que quienes se juntan por montón en los actos que encabeza se llaman acarreados, que cuando uno les pregunta qué demonios están haciendo en tal o cual acto presidencial no saben responder qué.

Cuando afirma EPN que la economía crece o trata de engañar a la gente, o se engaña a sí mismo, o lo engañan sus asesores y los encargados de medir el comportamiento de la economía, los del INEGI, los de Hacienda, los del Banco de México.

Es precisamente el INEGI quien pone los puntos sobre las íes. El crecimiento de la economía es un sueño guajiro de Peña. Es lo que los estadounidenses llaman wishfullthinking. Enconcharse en un mundo subrreal, un mundo feliz, en el que todo marcha con encanto sin igual y las nubes son color de rosa. No nos hagamos. Andamos mal y esto no sólo es resultado del impacto de la economía global en la economía local. No sólo es resultado de la crisis global. Es resultado de la ausencia de política económica.

Los pobres están cada vez más pobres. Las clases medias están empobreciendo. Los políticos, enriqueciéndose a mil por hora. Los Javieres se multiplican y nadie se da cuenta. Y la economía, incluida la de los poderosos, ahí va, en la más completa mediocridad y como el cangrejo, caminando para atrás.

Los datos duros del INEGI no mienten. Mucho ojo:

Crece economía 2.4% en el cuarto trimestre de 2016. Detalla el Inegi que, durante todo el año pasado, la economía mexicana registró un crecimiento de 2.3%,tasa inferior al 2.6% alcanzado en 2015

Al cierre del año pasado, la economía mexicana registró un crecimiento superior al estimado inicialmente por las autoridades. Durante el cuarto trimestre de 2016 el Producto Interno Bruto (PIB) alcanzó un incremento de 2.4% respecto al mismo periodo del año anterior, tasa superior al 2.2% reportado de manera provisional por el Inegi.

Producto de lo anterior, durante todo el año pasado la economía mexicana registró un crecimiento de 2.3%, tasa inferior al 2.6% alcanzado en 2015, similar al 2.3% de 2014, y superior al 1.4% reportado en 2013.

Por componentes, el PIB de las actividades primarias relacionadas con el sector agropecuario registró un aumento de 6.4% en el cuarto trimestre de 2016 con relación a igual lapso de 2015, tasa superior al 6.2% reportado inicialmente. Producto de lo anterior, el crecimiento de esta división de la economía durante todo el año fue de 4.1%, tasa superior al 1.5% reportado el año pasado Las actividades terciarias relacionadas con el sector de servicios y comercio, registraron una tasa anual de 3.4% en el cuarto trimestre del año pasado, tasa mayor al 3.2% anunciado inicialmente.

Producto de lo anterior, el crecimiento de esta división económica en todo 2016 fue de 3.4%, tasa ligeramente menor al 3.5% reportado un año antes. Finalmente, el PIB de las actividades secundarias, relacionadas con el sector industrial, se mantuvo sin variación en el cuarto trimestre del año pasado respecto al mismo periodo del año anterior, resultado diferente a la disminución de 0.2% que se había estimado inicialmente.

De igual forma en todo 2016 el PIB del sector se mantuvo sin cambios, dato menor al crecimiento de 1% alcanzado en 2015. Por otra parte, el Inegi informó que el Indicador Global de Actividad Economía (IGAE), un aproximado al PIB mensual, registró un crecimiento anua de 2.1% en diciembre de 2016, tasa menor al 3.6% alcanzado en noviembre del año pasado.

Mi señor presidente. Los números no mienten. Son infalibles. Y qué le vamos a hacer. Ni el señor Videgaray ni el señor Meade tienen idea de qué hacer para que la economía crezca realmente y que cree empleos que es lo que se necesita para activar los mercados internos y no depender más del hígado de los gringos, y menos ahora que nos maltratan por indocumentados y por documentados. La verdad, si se aplicaran los principios de la ciencia económica no estaríamos como estamos. Y no tendría que inventarse mentiras. Es tan fácil aplicar las reglas, el recetario de la ciencia económica. Nomás que los que roban, aunque sea un poquito como lo hace Layín, candidato independiente al gobierno de Nayarit, ya no roben. Pero son cochis y trompudos. Muy trompudos.

analisisafondo@gmail.com

analisisafondo@gmx.com

www.analisisafondo.com

@AFDiario

@analisisafondo

Comentarios

Comentarios