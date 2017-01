Análisis a Fondo: Como el Coco de los Petaqueros

Your Rating User Rating : 0 ( 0 votes )

Francisco Gómez Maza

• El Coco llegó a la casa presidencial

• La inundó de ansiedad y depresión

Como el Coco de los Petaqueros, el perverso Trump es el Coco de Don Gato y su Pandilla, o lo que es lo mismo Peña Nieto y sus adherentes, y paniaguados, forzando falsas unidades en torno a su personalidad y presencia, unidad que no se le refleja en el rostro, marcado por la ansiedad y la depresión. Lo demostró Luis Vide en la entrevista que le hizo en estudio el equipo de Televisa del Canal de las Estrellas, en el espacio que arranca a las 6 y media de la mañana.

Este Trump es el manipulador ideal para meter a raya a gobiernos amigos y enemigos. ¿Asesorado por Vladimir Putin, el Coco de los comunistas y de los grandes empresarios rusos? Pareciera ésta una diabólica ensalada de hojas verdes de todo tipo, incluyendo marihuana y chipilín chiapaneco.

Se quejan ahora, dixit Vide al locutor de televisa, de la agresividad del nuevo presidente gringou, quien se está cobrando viejas rencillas con empresarios quintanarroenses por lo de la cancelación del mercado persa que iba a celebrarse en Cancún, y que fue suspendido porque los mexicanos siempre no le entraron con su parte, hecho que hizo anidar en el hígado de Trump el odio más diabólico contra todo lo mexicano, aunque gracias a lo mexicano buena parte de la economía de los Estados Unidos baila la manzanilla.

Peña Nieto no puede ya esconder los descoloridos de su rostro. La angustia que se refleja en su mirada y en los carrillos de su cara. Todo porque no tiene ni idea de cómo presentarse ante los mexicanos sobre cómo actuar ante muros y deportaciones de paisanos indocumentados, criminalizados como un hijo criminaliza al padre hasta el cansancio.

Ahora están ideando algo que jamás habían previsto y a las leguas que lo van a hacer para aparentar solidaridad con la gente, pero si fuera por ellos les valdría y ni siquiera anunciarían que lo están evaluando. Meade Kuribreña, el Milusos del gabinete presidencial, acaba de informar que “están evaluando” suspender “temporalmente” (lenguaje de apanicados, o empanisados (sí, con ese, porque es un participio pasivo relativo al PAN, porque estos priístas o son verdes o son albicelestes) los gasolinazos, para que se calme la población afectada por la carestía, que es toda en realidad, casi 120 millones de habitantes que dicen que alberga este país.

Temporalmente. Y por qué sólo por un tiempo. Si una de las causas de nuestros infortunios es el encarecimiento de la vida. No me creen.

Pero la verdad es que le están cobrando un impuesto muy alto pero a los pobres de esta nación empobrecida por los atracadores que son los políticos corruptos principalmente. Ya ni los padrinos del narcotráfico, que esos sí son queridos por sus comunidades por las ayudan, las apoyan, les construyen escuelas, iglesias, les dan prácticamente de comer.

Pero estos próceres no pueden comprometerse con el pueblo porque están comprometidos con los patrones de Wall Street o de la Casa Blanca (la de allá, no la de acá), Y como Trump le está haciendo la mano de puerquito a Peña, yo me temo que Peña va a terminar pagando el Wall, la barda, el muro para que no entren más prietos a territorio gringou, aunque los gringos los necesiten para cubrir puestos de trabajo despreciados por los inmigrantes anglosajones, como la parentela del mismo Trump, y afroamericanos güevones.

En fin. Una macabra película que apenas inicia las primeras escenas, o un Santo Rosario, que lleva hasta ahorita las primeras cuentas, Veremos más desaguisados, amigo Sancho. Ah, y de veras. Quisiera ver que Peña tiene güevos.

