Análisis a Fondo: Cabrona estanflación

No hay cambios. La economía mexicana está en crisis, y lo ha estado desde que Peña Nieto asumió el mando del poder ejecutivo y de las fuerzas armadas y el liderazgo de su propio partido, el revolucionario institucional, que de revolucionario sólo le queda el calificativo, pero que es más conservador que el partido de acción nacional. Se llamó partido revolucionario institucional.

Ya lo quisieran ver los fundadores. Ahora es el partido político más derechizante y <l servicio de las clases dominantes de aquí y de allá y de acullá.

Esta formación política no ha dejado crecer a la economía nacional en los cuaro años y cacho que lleva de gobernar Peña Nieto. El asegura que la economía no está en crisis. Entonces quién es el que está en crisis. Seguramente que él no, nunca lo estará, ni sus compinches de la clase política ni los capitanes de la banca, la industria y el comercio.

Ni los miembros de las bands de narcotraficantes. La que está en crisis es la economía que nos hace más pobres, a millones de personas; la que nos proporciona malos empleos, muy mal pagados, injustamente remunerados; poroque no me va a usted a negar que los mexicanos que viajamos en el metro, o en los camioncitos jodidos que van por las calles citadinas, en en metrobús, no somos pobres. Claro que lo somos, porque lo que ganamos vendiendo nuestra fuerza de trabajo no nos alcanza para sobrevivir.

El otro día iban en el metro dos jovencitos como de17 años de edad presumiendo que ya tenía, uno, un trabajo de mi pesos mensuales y que además le iban a dar horas extra. Y que tan presumido. Qué hace con mil pesos al mes. Esa es la economía que, según Peña Nieto, no está en crisis, la que no nos da el trabajo justamente pagado y bien remunerado. Ya no pidmos que nos de vacciones, aguinaldo, seguro social. Con que nos pague bien nos conformamos.

Y asi aumenta, crece como la espuma, la cantidad de pobres, esa que viaja en el transporte público, en el metro, en los trolebuses, en el metrobús, porque en taxi no, simplemente no. Es muy caro para esos pobres, que apenas tienen para tragarse una guajolota o unos cuatro tacos de canasta, o unos tacos grasientos en alguno mercado cochino. y día con día, como va aumentando la población que nace, va aumentando la cantidad de pobres. Porque no me va a negar usted, amigo Peña Nieto, que en este país hay un titipuchal de pobres, que si tienen un aparatito electrónico clavado en los oídos es porque les costó comprarlo y sólo para taparse y no oír nada de lo que acontece a su alrededor, porque les da pánico no tener con qué solventar sus gastos prinvipales ya no digamos medicamentos, hospiales, cuestiones de sanidad.

Mientras tanto, los analistas de la economía prevén mayor inflación (que es el impuesto que pagan los pobres) y menor crecimiento para 2017- Esta situación ya la esperábamos desde el año pasado. Nadie está descubriendo el agua tibia. La crisis se manifiesta en la estanflación: magro crecimiento del producto y alta inflación y no hay nada que podamos hacer para salir de esta situación. Los especialistas consultados por el Banco de México anticipan una inflación de 5.6% y redujeron a 1.50% su estimación para el crecimiento económico, aunque mejoraron la expectativa del tipo de cambio.

Las expectativas de los especialistas del sector privado para este año continúan deteriorándose en materia de inflación y DE crecimiento económico, pero mejoraron en materia del tipo de cambio. Para 2017 se espera que la inflación cierre el año con una tasa casi 6 por ciento, tasa superior al 5.4% previsto en la encuesta anterior, de acuerdo con los resultados. más recientes de la Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado, que levanta Banco de México, correspondiente a marzo. Por los que se refiere a la inflación subyacente, que no considera los productos cuyos precios son más volátiles, se espera que termine el año a una tasa anual de 4.6%, tasa superior al 4.4% de la encuesta pasada.

En materia de crecimiento económico, la media de los resultados de la encuesta prevé una tasa de 1.5%, cifra inferior al 1.6% reportado un mes antes. Mientras que para 2018, se espera un crecimiento del PIB anual del 2.15%, ligeramente inferior al 2.2% registrados en la encuesta de febrero. Por el contrario, la expectativa del tipo de cambio al final de 2017 mejoró de manera importante al pasar de 21.10 pesos por dólar en la encuesta de febrero a 20.24 pesos en la encuesta de marzo.

Las variaciones previstas por los analistas en cuanto al número de trabajadores asegurados en el IMSS (permanentes y eventuales urbanos) para los cierres de 2017 y 2018 se mantuvieron en niveles similares a los del mes previo con 595 mil nuevas plazas en para el presente año y 650 mil puestos el siguiente.

