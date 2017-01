Análisis a Fondo: ¿Y ahora qué sigue?

Your Rating User Rating : 0 ( 0 votes )

Francisco Gómez Maza

• Se quebró la relación con Trump

• Peña quedó chiflando en la loma

Qué pequeñitos se ven Luis Videgaray y Enrique Peña. Ildefonso no aparece, ni se nota. Pero nunca me habían llamado tanto la atención los gobernantes del actual equipo. Son tan pobrecitos de espíritu, tan mediocritos de carácter, tan lerdos. Un payaso los emociona, los apantalla, los duerme, se burla de ellos, los trata como bobos.

Llegando y tronando, Mentira que Videgaray tuviera harta influencia en ese payaso de las bofetadas. Mentira que Peña Nieto tuviera las agallas para tratar con él. Trump hace lo que quiere, lo que se le antoja, con el presidente mexicano. Y hasta se burla de él. No es tan torpe como pretendieron presentarlo sus críticos. Sabe lo que busca. Sabe lo que quiere.

En menos de una semana, el de la cara de pervertido ha cumplido sus promesas de campaña, cosa que Peña Nieto aún no termina, ni terminará de hacer, en los dos años que le quedan.

Lo más denigrante es la orden dada para construir el muro, encerrar la frontera para que no entren más indocumentados a territorio estadounidense. Y lo peor es que el hombre está decidido a que la construcción de esa barrera la pague México. Y por qué. Si no es México el que está proponiendo que no entren a su territorio los ciudadanos estadounidenses. Sólo vendrían a comprar drogas ilíticas, y toda suerte de estupefacientes. Como ya no van a poder entrar los trailers, los veículos, cargados de droga mexicana gracias al muro, pues los gringuitos tendrían que desplazarse a las tienditas mexicanas a comprar su droga.

Le juro que en eso sí no pensó el señor Trump. Pero es una realidad de la que no podrá librarse tan fácilmente. Qué más. Pues sólo droga, porque la prostitución en las ciudades fronterizas para los muchachos de la Marine prácticamente se acabó. La avenida Revolución en Tijuana esá muerta.

Las deportaciones masivas de mexicanos van a tardar. Los mexicanos son especialistas en burlar a la policía en las ciudades estadounidenses. Y los empleadores de indocumentados se cuidan muy bien de ella ya que no quieren perder a una servidumbre que les reditúa muy buenas ganancias, Y es que los mexicanos son muy trabajadores tanto en un restaurante chino como en una cocina francesa de Beberly Hill.

Y respecto a la eficacia del muro de Trump, la dudo. Los mexicanos cruzan cuanto muro les ha levantado la autoridad migratoria estadounidense. Son expertos en saltar con la garrocha. Y si no, hacen túneles a lo Chapo. Les fascina hacer túneles. Y por ahí se adentran y si no se van caminando por el desierto de Arizona, donde sólo las culebras y los animales del desierto los acompañan. De repente aparece una patrulla fronteriza pero es muy rara. Eso sí, deben cargar mucha agua para que no se mueran de deshidratación en el camino.

Libre comercio, TLCAN, NAFTA, tiene olor a camposanto, a flores podridas, el libre comercio con Estados Unidos está muerto. Lo asesinó Trump, Y los dos negociadores quedaron como un par de tontos a la espera de cualquier reunión con el equipo de Trump.. Seguro ya vendrán por ahí con la cola entre las piernas Videgaray y Guajardo, que aquí los espera el jefe para preguntarse, si es que piensan todavía, ahora que sigue, La relación con Trump está rota, Y la rompiero Peña Nieto y el canciller que creyeron que Trump era su amigo personalísimo.

Se metieron con un personaje que toma decisiones porque las toma. No necesita pedir consejo. Es un dictador elegido democráticamente. Cómo se ve que las mayorías estadounidenses son conservadoras, excluyentes, racistas, un pueblo lleno de odio. Y su representante es Donald Trump.

Y ya ni me queda sugerirle nada al gobierno mexicano. No ven ni oyen. A lo mejor se animaría a aconsejarles Porfirio Muñoz Ledo, el negociador, el diplomático más sabio que ha tenido México y que ahora sabe más por viejo que por diablo. Pero a ver si quiere meterse con estos muchachitos.

