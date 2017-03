Lilia Arellano.

“Aquel que más posee, más miedo tiene de perderlo”: Leonardo Da Vinci.

• AMLO no es un peligro: banqueros

• Trabajaremos con quien gane: Robles M.

• Arrecian desde la Presidencia los ataques

• Temor por relaciones de México con EU

• Edomex registra empate técnico electoral

• Suman 102 los periodistas asesinados: A-19

• Delincuencia desatada: gobernadores al golf

Ciudad de México, 23 de marzo de 2017. Con dedicatoria suficientemente clara se expresó Enrique Peña Nieto durante la Convención 80 de los banqueros. Sin atreverse a pronunciar su nombre, tanto el Ejecutivo federal como su secretario de Hacienda José Antonio Meade, lanzaron un mensaje en contra de Andrés Manuel López Obrador. Y, no podía ser de otra manera ni desperdiciarse este foro cuando las encuestas surgidas de la Presidencia han puesto, en 14 ocasiones al tabasqueño a la cabeza de las preferencias electorales. Este conocimiento llevó al presidente de la Asociación de Bancos de México a declarar no sentir ese sector ningún temor por la llegada del PRI, del PAN, Morena o un independiente al poder.

A pesar de los ataques desde la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador avanza con paso firme a la elección federal de 2018. Las propias proyecciones demoscópicas de Los Pinos así lo confirman, pues le auguran casi el 30 por ciento de los sufragios. De ahí el nerviosismo de Enrique Peña Nieto exhibida ante la elite de banqueros de México donde censuró las “posiciones dogmáticas” amparadas en el “populismo”. Los banqueros, agrupados en la ABM, presidida por Luis Robles Miaja, señalan estar dispuestos “a trabajar de la mano de quien gane la Presidencia de la República el próximo año, independientemente de que llegue un gobierno de izquierda, derecha o centro”. Su condición es la instrumentación de políticas macroeconómicas responsables, que les permitan seguir acumulando ganancias estratosféricas.

Peña Nieto habló en la 80 Convención Bancaria realizada en Acapulco, Guerrero, la cual se inauguró bajo el slogan Dilema global: populismo vs liberalismo. El mexiquense se lanzó de frente contra el tabasqueño, sin mencionarlo, al censurar las “posiciones dogmáticas amparadas en el populismo que pugna por soluciones aparentemente fáciles, pero que en realidad cierran espacios de libertad y participación”. También consideró su avance pone en riesgo los “valores que defiende el liberalismo”, los cuales no se dan de la noche a la mañana ni se dan en un solo periodo, sino que demandan esfuerzos, cambios estructurales, decisiones complejas y profundas”. A su vez, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribeña, admitió “vivimos tiempos de incertidumbre. Los paradigmas políticos y económicos que han estado vigentes durante varias décadas son ahora objeto de reservas y cuestionamientos”.

También se arrojó sobre el dirigente nacional de Morena: “Hoy se alzan voces que nos convocan a regresar al pasado, a aislarnos e ignorar los cambios tecnológicos, económicos, sociales, que han transformado a México y el mundo. Buscan restablecer modelos de otros tiempos, esquemas que quedaron agotados, y que no nos permite promover el crecimiento y el bienestar que todos queremos”. Sin embargo y alejados como se encuentran de los ciudadanos, ignoran la forma en la cual el tabasqueño planteo el regreso al pasado, en el tema hizo referencia a seguir contando con ferrocarriles, con la propiedad del petróleo, de la energía eléctrica, etcétera. Y, en eso, va incluido el porcentaje de crecimiento sobre el cual descansó el desarrollo del país.

AMLO mantiene la calma y, en respuesta a la campaña orquestada para aparentar se encuentra enfrentado con el Ejército simplemente reitera su respeto a las fuerzas armadas. “Los soldados son pueblo uniformado, hijos de campesinos, de obreros “están con nosotros. Así lo expresaron en las elecciones de 2006, de 2012, y así va a ser en 2018”. Y añade: “la única diferencia que tenemos es que no vamos a utilizar la fuerza para enfrentar los problemas sociales, no vamos a reprimir al pueblo con el Ejército; no es para eso el Ejército. Vamos a enfrentar el problema de la inseguridad y la violencia atendiendo a las causas. Esa es la forma más humana, más eficaz, no en la forma en la que lo han venido haciendo, que además no ha dado resultados”.

Destacó: en 10 años se han registrado “210 mil asesinatos (y) un millón de víctimas de la violencia. Nosotros no vamos a apagar el fuego con el fuego, a enfrentar la violencia con la violencia. La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia”. Enterado del resultado de las encuestas ordenadas por el inquilino de Los Pinos, hizo hincapié en el proceso electoral del Estado de México, el cual es de suma importancia en el intento de rescatar aunque sea en una entidad la imagen presidencial. Observa AMLO: “los de la mafia del poder están muy nerviosos” y siguen “provocando” porque el partido va adelante en las encuestas para la elección en el Estado de México. “Serénense” les insistió en un video difundido en redes sociales.

DELANTERA EN ENCUESTAS

La suerte del PRI está echada, al menos así lo indican todos los sondeos de opinión, incluso los encargados por la Presidencia de la República sobre la intención del voto para el año venidero y los ya muy próximos comicios del Estado de México. Le espera una humillante derrota en el 2018, un seguro tercer sitio con posibilidades de hundirse al cuarto en caso de que surgiera un candidato independiente con fuerza. La décimo cuarta encuesta de la Presidencia sobre “la fase previa” de la contienda electoral de 2018 coincide con otras mediciones que se han hecho públicas y coloca, como las anteriores, a Andrés Manuel López Obrador a la cabeza de las preferencias.

El sondeo fue levantado del 23 al 27 de febrero. En cuanto a la preferencia entre la población abierta (el punto 7), AMLO aparece en primer lugar en ese escenario con 17.52 por ciento de las preferencias, seguido por Margarita Zavala (11.21), Miguel Ángel Osorio Chong (8.24) y Ricardo Anaya (7.36). Otros aspirantes quienes rondan el 6 por ciento de la intención del voto son Eruviel Ávila, Miguel Ángel Mancera y Rafael Moreno Valle. También en los escenarios de los candidatos mejor posicionados (el punto 8) López Obrador aparece en primer lugar con una diferencia de entre 4 y 10 puntos respecto del segundo ocupante. En el escenario A, el presidente de Morena contaría con 29.32 por ciento de los votos contra 24.60 de Margarita Zavala y 15.84 del secretario de Gobernación. Miguel Ángel Mancera alcanzaría el 8.89 y Jaime Rodríguez Calderón El Bronco 4.48 por ciento.

Dentro de estos sondeos destaca un hecho relevante en relación al partido por el cual nunca votarían si las elecciones fueran al día siguiente: el PRI se lleva las palmas pues un tercio de los encuestados (35.51%) afirman nunca le darían el voto. En segundo sitio se coloca el PRD (18.14), seguido del PAN (16.91) y Morena (7.38). En las preferencias por partido para seleccionar candidato presidencial, en el PRI prefieren a Miguel Ángel Osorio Chong (19.04%) seguido de Eruviel Ávila, Manlio Fabio Beltrones y José Narro Robles, quien alcanza un crecimiento sobresaliente y alcanza el 6.87%. Luis Videgaray y Aurelio Nuño aparecen en la lista pero con apenas 3.70 y 2.88 por ciento a pesar de la fuerte exposición pública de ambos.

En el PAN prefieren a Margarita Zavala (26.1%) seguida de Ricardo Anaya (18.04) y Rafael Moreno Valle (15%). Y en el PRD se mantiene arriba el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera (36.57%) seguido por el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles (18%) y Graco Ramírez (5.85%). Entre los llamados candidatos independientes sigue en primer lugar Jaime Rodríguez Calderón El Bronco, quien pasó de 36.14 a 23.30 por el mal trabajo desarrollado hasta el momento en Nuevo León. Le sigue el conductor de medios electrónicos Pedro Ferriz de Con (15%).

BANQUEROS TRABAJARÁN CON QUIEN GANE

Los banqueros de México están dispuestos a trabajar de la mano con quien gane la Presidencia de la República en 2018, independientemente de que llegue un gobierno de izquierda, derecha o centro, siempre y cuando se instrumenten políticas macroeconómicas, como lo señala Luis Robles Miaja, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM). Durante su última conferencia de prensa como líder de los banqueros del país, Robles Miaja asegura: “No tenemos miedo de que llegue el PRI, el PAN, Morena o un independiente al poder. Confiamos en las instituciones y en los pesos y contrapesos”.

Sobre López Obrador indica: “si llega trabajaremos con él de la mano, porque al final la banca es una institución”. Y puntualiza: “sin importar quien “ocupe las instituciones, trabajaremos con ellas”. Es obvia la certeza de estas expresiones basadas en el manejo de la información con la cual cuentan bancos y banqueros y donde resaltan las posibilidades de la llegada del tabasqueño al Poder Ejecutivo federal, por lo tanto no es conveniente para los intereses creados en ese grupo lanzar ningún cuestionamiento o ubicarse en un plano de rechazo.

En los últimos 25 años se han creado pesos y contrapesos con una Presidencia de la Republica totalmente acotada. De ahí también no teman la llegada de AMLO al sitio en donde se dictaría un nuevo tumbo para el país. “No tengo ninguna preocupación de que llegue un gobierno de izquierda, derecha o centro, en la medida que sea responsable”, expreso Miaja.

La banca pasa por el mejor ciclo de su historia. En los 16 años recientes el crédito ha crecido 3.7 veces respecto del aumento del Producto Interno Bruto. La banca nunca había alcanzado un nivel de profundidad con 34.3 por ciento de financiamiento al sector privado y sus ganancias sin duda son extraordinarias por no decir estratosféricas. Pero los banqueros piden estabilidad macroeconómica la cual, insisten, es condición indispensable para el crecimiento. Exigen cuidar y defenderla, debido a que se construyó en mucho tiempo y se destruye muy rápido. Miaja también instó a cuidar la inflación, pues llevamos 17 años con índices debajo de un dígito.

INFLACIÓN A 3% HASTA 2018

En Acapulco, el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, advirtió la inflación llegará a niveles de 3 por ciento hasta finales de 2018. También defendió su manejo del banco central al considerar no sobre reaccionó a lo largo de 2016 y 2017 para mantener su objetivo de inflación. “Por el contrario, dado que la política monetaria opera con ciertos rezagos sobre la economía, el banco ha actuado de manera preventiva, de manera que el ajuste sea ordenado y expectativas de mediano y largo plazo se mantengan ancladas”, señaló.

Sin embargo no parece ser sea la inflación la causante de una mayor preocupación en los banqueros. Un punto para ellos alarmante es la relación, las negociaciones a futuro con los Estados Unidos, las pertenecientes al TLCAN y a otros renglones en los cuales existan posibilidades de ponerle tras al comercio internacional. Es por ello se citó a Luis Videgaray. Otro punto se estableció en la regulación de las llamadas financieras tecnológicas, lo cual no se ha llevado a cabo y, para presionar, utilizaron lo denominado “primera línea de defensa” en sus instituciones a fin de permitir el combate al lavado de dinero promovido por el Estado.

LA PELEA DEL EDOMEX

Para la elección del Estado de México, el Instituto Electoral de la entidad fijó el pasado 6 de marzo el tope de gastos de campaña más alto de todo el país y el más elevado de la historia estatal: 285 millones 566 mil pesos, los cuales se pueden duplicar hasta llegar a 550 millones de pesos si se suman las donaciones privadas. El candidato a gobernador puede gastar más de 4 millones 759 mil pesos de dinero público, en una de las entidades con mayores índices de pobreza y cinturones de miseria del país.

El IEEM justifico este elevado tope de gastos señalando el tamaño del padrón electoral estatal (11 millones 126 mil electores), pero esta cantidad también es el resultado de multiplicar el 34% del costo unitario por voto (75.46 pesos, el más alto del país) por el número total de ciudadanos del padrón. Este elevado tope de gastos refleja el nivel del miedo frente a la posible derrota del candidato priísta, Alfredo del Mazo Maza.

En los últimos sondeos en la entidad se observa un “empate técnico” entre la coalición encabezada por el PRI (25.83), Morena (21.69) y PAN (19.80). Pero como la elección en esta entidad es un asunto familiar, le están metiendo todo el dinero disponible. En los municipios se observa una actividad febril con campañas sindicales, sociales, entrega de recursos a la población en las diversas colonias populares. La presencia de las autoridades municipales es inusitada pero extraña a los mexiquenses acostumbrados a la compra de votos.

Estos gastos exorbitantes dan la razón a los diputados promotores de “sin voto no hay dinero”, campaña en donde se hace ver debe entregarse a los partidos políticos la suma económica correspondiente al número de votos captados y no en base a su padrón electoral, como tampoco puede el INE darse el lujo de tomar en cuenta todo el registro estatal al saberse del abstencionismo, el cual en las cifras más optimistas todavía alcanza un 40 por ciento del listado.

DE LOS PASILLOS

Un cobarde ataque a la libertad de expresión es el asesinato de Miroslva Breach Velducea, corresponsal de La Jornada, quien fue ejecutada el jueves al salir de su domicilio en la ciudad de Chihuahua. La Cámara de Diputados y el Senado guardaron un minuto de silencio en su memoria. Los grupos parlamentarios del PRI, PAN, Morena y PRD en San Lázaro expresaron su condena al asesinato de la periodista, demandaron al gobierno de Javier Corral el esclarecimiento del crimen y resaltaron su profesionalismo y honorabilidad. Legisladores del Movimiento Ciudadano exigieron la comparecencia del fiscal especial de delitos contra la libertad de expresión, Ricardo Nájera, porque, dijo, en México los periodistas no están seguros. La corresponsal de La Jornada había recibido amenazas y solicitado protección…

Alarma el número de periodistas ejecutados a partir del 2000. Son 102 los homicidios cometidos en contra de comunicadores y, de esa cifra, 29 se registraron en los poco más de cuatro años de la administración del mexiquense. De los 22 sucedidos en Veracruz, 17 corresponden al sexenio de Javier Duarte y durante los últimos 7 días masacraron a Manlui Cabrera, en la tierra ahora gobernada por Miguel Ángel Yunes, a Cecilio Pineda en Guerrero y, a Miroslava Breach corresponsal de La Jornada. En el 2016, según el reporte de Artículo 19, mataron a un comunicador al mes y en esta faena incluyeron a reporteros, locutores e inclusive directores y dueños de medios de comunicación…

Las estrategias de seguridad lanzadas por el gobierno federal no han dado resultados y los gobernadores comienzan a desesperarse. En Tamaulipas, una entidad donde se resiente el recrudecimiento de la violencia a manos de los cárteles y el déficit de policías locales, el gobernador Francisco Cabeza de Vaca, dio el primer paso para retirar al Ejército, al descartar la renovación del convenio modificatorio de seguridad que en los últimos seis años garantizó la permanencia de unos 2 mil 900 militares, más miles de elementos federales adicionales en labores de vigilancia y contra el crimen. Ahora buscará tener una policía propia. Con esta decisión, según fuentes de seguridad, las autoridades estarían cediendo terreno en el combate al crimen porque no se ha observado un plan para depurar la corporación. Además, las policías locales han sido señaladas por estar infiltradas por el crimen…

Quienes se dieron a la tarea de basar sus campañas en las promesas de cambio resultaron más falsos que sus antecesores. Un caso muy claro se ha visto en Chihuahua, en donde a partir de la llegada del panista de raíz pura, Javier Corral, se volvieron a presentar cifras alarmantes de ejecutados. No conforme con estar informado de los enfrentamientos en la capital estatal y en Ciudad Juárez, de la inseguridad existente, no se va solo a los lugares en donde ha sido su costumbre descansar sino se lleva como invitado a otro mandatario cuya entidad también enfrenta un grave problema con la delincuencia organizada, Quirino Ordaz Coppel. Ambos han sido captados en franco descanso, jugando golf mientras en los estados en donde gobiernan los ciudadanos se debaten en eventos violentos…

Un paquete de 58 solicitudes de juicio político fue desechado por la subcomisión de examen previo de la Cámara de Diputados. De éstas, nueve contra personajes pasados a mejor vida. Los que fueron colaboradores de Felipe Calderón ya fallecidos: Juan Camilo Mouriño, Alonso Lujambio, Francisco Blake Mora; en tanto Juan Molinar Horcasitas y José Luis Santiago Vasconcelos, ex subprocurador, son del sexenio de Vicente Fox. También desechó una petición de juicio político contra el ex director de la Comisión Federal de Electricidad y actual presidente de PRI, Enrique Ochoa Reza…

Tal parece existe la consigna de abrirle espacios al ex rector de la UNAM y actual titular en la SS, José Narro para labrar un camino rumbo a la candidatura presidencial.

Se desconoce quien ha sido su promotor en el círculo cerrado del mexiquense o si, como se advierte, la derrota será tan grande en el 2018 que prefieren empujar a quien no pertenece a ese grupúsculo. Su aparición en el homenaje rendido ayer en el PRI en la explanada de ese partido ubicada en la calle que lleva el nombre de Luis Donaldo Colosio, revelará la seriedad de estas intenciones reflejada en el texto del discurso…

En otro renglón, no hay quien considere oportuna y correcta la implementación de las verificaciones en todo el país. Tres cuartas partes del territorio nacional no requieren de esas mediciones vehiculares por una y mil razones. Las penínsulas son de gran excepción y en ellas lo requerido es la conservación adecuada de flora y fauna, tanto terrestre como marina y el control de otro tipo de contaminantes relacionados con las construcciones y el manejo de desechos tanto de los hoteles como de las viviendas en las ciudades. Aunque está suficientemente claro el gran negocio que significa este dizque control de contaminantes en los automotores y eso es lo importante. El dinero, la generación de grandes capitales para los amigos, va por delante.

