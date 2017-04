AMLO ♫se te perdió la cadenita♫

“EN ARABIA LOS LADRONES SON AMPUTADOS EN MÉXICO LOS HACEMOS:PRESIDENTES,DIPUTADOS,SENADORES,SECRETARIOS,Y HASTA ARTICULISTAS DE MILEÑOS Y FORMULARIOS”

Inicio esta columna pidiendo una “humilde(sin Casa Blanca) disculpa”,por la repetitividad de MIS escritos.Pero,¿como puedo escribir de lo que no pasa en México?..¿Como puedo dejar pasar los hechos,contrahechos,de las lacras en los poderes,que se repiten,se repiten,se repiten,se repiten y,se repiten.Los hechos,delincuenciales,y los que los cometen,tambien;¡se repiten cada seis año!,desde miguel de la madrid(unos pocos desde antes)hasta la fecha,ahi estan en los diferentes partidos,pongale el nombre que quieran,que,dicen representarnos.

Mientras Trump,se “trumpieza” una y otra ves,USA,en sus afanes de imponer caprichos como leyes,en México,no acaban de entender-ni les importa,más que “pa’la foto y los medios-que ese país,México, puede sobrevivir por si mismo,haciendo negocios con otros paises,sobran.Pero,la ineptitud de quienes “gobiernan”,no ven mas allá de los Usa”s,por comodidad(?) pues los gringos han acostumbrado a “los gobernantes-a huevo o con moches- mexicanos” hacer negocios con quién ellos,”los gringous”digan y manden.No podemos esperar que alguien de tan largo historial familiar de corrupción,como lo és EPN y sus allegados,tengan la capacidad de negociar con X país,en favor de “sus gobernados”.No se les da.

Estan más preocupados,los gobernantes actuales,por dejar a quién proteja sus crimenes cuando se les llegue el momento de abandonar el poder,que lo que pasa en las relaciones comerciales con USA,y hacia donde se podrian dirigir,para negocios,en caso de que USA no quiera,o no le interese,hacerlos.

Hoy,como ya se hizo una pinche y mamona costumbre,todo los medios estan “analizando” el debatidillo que se dió,el Martes en Toluca de “los atracomulcos”,y la inocentada de la diputada Cadena,que fue chamaqueada,por las otras fuerzas(?)políticas,a aceptar una “feriecilla” para,así lo dijeron en el video,ayudar a el Licenciado Amlo,por que,tambien se lo dijeron a la “inocente Cadentia”,les gusta lo que amlo hace y estan a favor del cambio.¿Cambio de qué?…¡sepa la chingada!…Fue tan burdo el montaje,para que esta “cadenita” cayera redondita,que deberia avergonzar a sus productores a quién dirigió la escena.Me hizo recordar,la balconeada que le dieron a el “ligazo bejarano”,otro pendejo,no igual que “cadentia”,pues bejarano si sabia lo que estaba haciendo,recibiendo un moche,contrario a “la cadenita” que la agarraron de carnada.En mi opinión,reacciono bien,devolvio “la pachocha” y deslindo al “pejelagarto” de cualquier involucramiento en “la chamaqueada”.

¿Por qué decia,al inicio de esta columnilla,que las cosas,y los casos,se repiten?..Por esto:¡En el colmo de la desvergüenza de nuestr@s(?) mujeres y hombres públicos(Si una mujer pública es puta,por que un hombre público es…. político),ante “la falta” imperdonable de “la cadenita”,surgen las voces de aquellos “repetidos”,y REconocidos personajes que se han hecho inmensamente ricos,de robar desde el poder o coludidos con los poderosos del momento.

Diego,”el jefe” ratero de vasta cultura(rateril),a pegado de gritos exigiendo que Amlo,no “la cadentia”.responda por ese vergonzozo acto de recibir dinero de “dudosa procedencia”.

Clavillazo Ochoa Reza,flanqueado por un personaje de la más podrida reputación por sus actos de delincuente desde tiempos de miguel de la Madrid,Gamboa Patrón y del otro lado la hija del asesinado(Salinas es inocente)cuñado de Carlitos y Raúlito,y Camacho Quiroz,pillo del clan “atracomulqueño”,que acompaña a EPN en sus pillerias desde el Edo.Mex,grita desaforado,Clavillazo,que Amlo debe renunciar a SU partido por “malote y corruptote”.¡huyyuyuy!.

Carlitos Loret de Mola,de vasta experiencia en montajes(Florence Cassez,por ejemplo)en tiempos de “el chakal calderón”,fue,¡Oh casualidad!,el primero en mostrar al público el “perverso video” que ,según los medios afines,es muestra IRREFUTABLE de la corrupción del famoso Peje.Anaya,Presidente del pan y con amplio historial de corrupción,se siente ofendido,como Ochoa Reza y Diego,de que “la cadenita” haya sido tan sinvergüenza al aceptar esa “lanita”..¡Vaya pillos!.(ofendidos por lo poquitera,los quemó)

Es obvio,para mi,no se ustedes,el involucramiento del Pri/Pan.en el montaje a “la cadenita”,ya no es nada nuevo,como no lo és el Pri,sus enjuagues con los medios para desacreditar(antes era a periodicasos)a “los enemigos” de la patria.en este caso(y en los anteriores tambien)Amlo.No se,pero no estoy lejos de “la neta”,si son las mismas manos que filmaron a bejarano(Salinas,Diego y Televisa) e Imaz y más,o ya intervinieron la productora del sexenio pasado,en sangre,de la familia michoacana(la peligrosa)compuesta por Genaro,como director,calderón y margara,esposa,y los hermanitos zavala gómez del campo productores,teniendo como director de escena y conductor a carlitos loret de mola.Este linchamiento durará unos dias más,en lo que le buscan algo que convenza,por que esto,¡que gacho les fallo!

Carta/petición a “la pejerre” mexicana.

Sres,Ustedes dicen,que van a investigar la procedencia,¿ilicita?, de los dineros que le ofrecieron a “la cadenita”.Bien.Pero en serio haganlo y dejenlo saber a la opinión pública.De paso,Investiguen las cuentas bancarias de “la gaviota”,sus hijas y EPN antes de que se vayan,quien pagó la carretera del amor de Diego,Los taxis del Clavillazo,La fortuna de Emilio Gamboa Patrón,Que hizo Josefina Vazquez Mota con parte de los 900 millones de pesos que EPN le dió “pa’nosotros los migrantes”(eso dijo ella),Que relación tiene del mazo con OHL e HIGA,Investiguen tambien,las fortunas inauditas de calderón hinojosa,y esposa.de fox y marta,las relaciones de Lozoya con OHL y Odebrecht(?).etc,etc.¡No pierdan más el tiempo!

Francisco G.Guzmán

Chicago,IL.

